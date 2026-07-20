Cele mai tari glume, poante, ironii și memeuri după finala CM 2026. Messi, personaj principal

CM 2026 s-a încheiat odată cu finala dintre Spania și Argentina, care a avut loc duminică, 19 iulie. Ibericii s-au impus cu 1-0 și și-au adjudecat trofeul. Internetul s-a umplut de glume și memeuri după ce Lamine Yamal a reușit să îi ia fața legendarului Lionel Messi.
Spania a scris istorie învingând Argentina, câștigătoarea din 2022, în finala CM 2026. Ibericii sunt, în acest moment, cei mai buni din lume. Internetul s-a umplut după fluierul final de postări virale în care Lionel Messi, cel care a izbucnit în lacrimi după ce a primit medalia de argint, a fost ironizat.
Principala inspirație a internauților a fost poza de acum 20 de ani cu Messi în timp ce îl spăla pe bebelușul Yamal, doar că, cu puțină editare și chiar ajutor din partea inteligenței artificiale, rolurile s-au inversat acum.
Dacă în 2022, toată lumea sărbătorea succesul Argentinei la CM din Qatar, acum sud-americanii nu au mai beneficiat de aceeași simpatie. Majoritatea suporterilor s-au întors împotriva naționalei lui Messi după ce, la acest turneu, echipa a fost în centrul mai multor controverse legate de arbitraj le meciurile sale. Memeurile despre acest subiect nu au întârziat să apară.
De ochiul fin al spectatorilor nu au scăpat nici aspecte precum lipsa de joc spectaculos și lipsa de ocazii. Majoritatea s-au plâns că cele două echipe au practicat un fotbal în mod economicos, fără să atace sau să creeze pericol la poarta adversă. Cei mai dur sancționați au fost argentinienii.