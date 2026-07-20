Cele mai tari glume, poante, ironii și memeuri după finala CM 2026. Messi, personaj principal

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CM 2026 s-a încheiat odată cu finala dintre Spania și Argentina, care a avut loc duminică, 19 iulie. Ibericii s-au impus cu 1-0 și și-au adjudecat trofeul. Internetul s-a umplut de glume și memeuri după ce Lamine Yamal a reușit să îi ia fața legendarului Lionel Messi.

Lionel Messi, ironizat după ce Spania a învins Argentina în finala CM 2026

Spania a scris istorie învingând Argentina, câștigătoarea din 2022, în finala CM 2026. Ibericii sunt, în acest moment, cei mai buni din lume. Internetul s-a umplut după fluierul final de postări virale în care , a fost ironizat.

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doar că, cu puțină editare și chiar ajutor din partea inteligenței artificiale, rolurile s-au inversat acum.

Time to post this meme — Mooman (@MoomanMuhammad)

Os memes zoando a Argentina após o vice na Copa do Mundo:

Brasileiros se divertem nas redes sociais com a vitória da Espanha por 1 a 0 na final nos Estados Unidos. — DILSON FELIPE LUNA BAMBAM (@LunaBambam74)

Pues oye, al final el baño se lo han llevado ellos. ¡Viva España, coño! 🇪🇸 — Los Meconios (@LosMeconios)

Fanii fotbalului, încântați de faptul că Argentina a pierdut în finala CM 2026

Dacă în 2022, toată lumea sărbătorea succesul Argentinei la CM din Qatar, acum sud-americanii nu au mai beneficiat de aceeași simpatie. Majoritatea suporterilor s-au întors împotriva naționalei lui Messi după ce, la acest turneu, echipa a fost în centrul mai multor controverse legate de arbitraj le meciurile sale. Memeurile despre acest subiect nu au întârziat să apară.

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A Argentina não é campeã — detremura  (@detremura)

The world turned against Argentina this World Cup 😬 Spain got it done. — B/R Football (@brfootball)

Argentina has finally lost this World Cup /u/Maleficent-Agent-477 — Memes Salvatore (@memesalvatore)

Ironii la adresa lipsei de spectacol din teren la finala CM 2026

De ochiul fin al spectatorilor nu au scăpat nici aspecte precum lipsa de joc spectaculos și lipsa de ocazii. Majoritatea s-au plâns că cele două echipe au practicat un fotbal în mod economicos, fără să atace sau să creeze pericol la poarta adversă. Cei mai dur sancționați au fost argentinienii.

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