ADVERTISEMENT

FCSB a ratat în premieră play-off-ul SuperLigii, iar internetul a „luat foc“ la câteva minute după ultimul fluier al meciului dintre Dinamo și FC Argeș. Rivalele au simțit „miros de sânge“ și au pornit festivalul de ironii: suporterii de la Universitatea Craiova, Dinamo București și Rapid București au invadat rețelele sociale cu mesaje tăioase și meme-uri savuroase. În loc de calcule pentru titlu, FCSB a devenit, peste noapte, subiectul preferat de glume al rivalilor.

Glume și ironii din partea oltenilor după ce FCSB a ratat play-off-ul

Fanii Universității Craiova au fost printre primii care au profitat de ratarea play-off-ului de către FCSB, ironizând echipa campioană la fiecare pas. Oltenii au glumit pe seama șanselor la titlu și a meciurilor viitoare, sugerând chiar că Federația ar trebui să extindă play-off-ul, ca să mulțumească pe toată lumea: „Faceți, mă, play-off cu 8 echipe, vă rog. Ca să-i mulțumim pe toți!“.

ADVERTISEMENT

Unii dintre fanii Craiovei au sugerat ironic faptul că echipa ar trebui să se pregătească pentru dueluri mai dificile în play-out: „Să-i lăsăm pe cei de la FCSB să se pregătească de niște meciuri de foc cu Slobozia și Metaloglobus“. De asemenea, alții privesc cu amuzament la ceea ce ei numesc deja „derby-ul bucureștean” cu Metaloglobus: „Vom urmări cu interes derby-ul bucureștean FCSB – Metaloglobus!“ Nu în ultimul rând, oltenii simt acum că titlul este și mai aproape: „Acum, mai mult ca niciodată, după 35 de ani, faceți-ne fericiți și câștigați campionatul!”

Rivalii din București au „savurat“ marele eșec al lui FCSB

Chiar și suporterii lui Dinamo au sărbătorit în mediul online marele eșec al FCSB-ului. Pentru mulți dintre ei, înfrângerea echipei cu Argeș nu a contat, fiind mai mult decât fericiți că rivala a ajuns în play-out: „Pentru prima dată când nu sunt supărat că am pierdut. Bravo, băieți, trebuia să pierdem!“, „Sunt cel mai înfocat dinamovist, dar astăzi sunt cel mai fericit!“. Alți fani ai alb-roșilor nu s-au putut abține de la ironii: „Și a murit capra vecinului! Bravooo!”, „Fcsb in play-out, Dinamo în play-off! Asta e cel mai important“.

ADVERTISEMENT

Nici suporterii lui Rapid nu au ratat momentul nefast al campioanei. Mesajele au fost scurte, ironice și tăioase și s-au viralizat imediat: „Bate crocodilul tot în play out!“ . Mai mult de atât, : „Gino Iorgulescu sigur n-o sa doarmă diseară!“.

ADVERTISEMENT

Reacțiile tăioase au fost completate, de asemenea, de o avalanșă de meme-uri create de fanii rivalelor, pe care le prezentăm în cadrul unei galerii.

FCSB pierde bani buni după ce a ratat calificarea în play-off

De la introducerea sistemului cu play-off și play-out, cei de la FCSB au fost mereu clasați între primele 6 și s-au luptat pentru primele locuri. Totuși, sezonul 2025-2026 aduce o premieră pentru campioana din ultimele două stagiuni.

ADVERTISEMENT

Prezența în play-out înseamnă că FCSB nu poate termina mai sus de locul 7, iar față de anul trecut, când au câștigat SuperLiga. Astfel, bucureștenii urmează să poată primi maxim 1.750.000 de euro, asta după ce în vară au luat 2,6 milioane de euro pentru că au câștigat campionatul.

De aici rezultă din start aproape 1 milion de euro pe care Gigi Becali îl pierde din cauza prestațiilor neașteptate ale FCSB din această stagiune.

Ce sume au încasat cluburile din SuperLiga din drepturile TV pentru sezonul 2024-2025

Locul 1 – 2.600.000€

Locul 2 – 2.500.000€

Locul 3 – 2.300.000€

Locul 4 – 2.200.000€

Locul 5 – 2.100.000€

Locul 6 – 2.000.000€

Locul 7 – 1.750.000€

Locul 8 – 1.600.000€

Bonusurile de play-off de la sponsori urmează să nu mai ajungă la FCSB

Toate echipele mari din SuperLiga, care an de an își propun calificarea în play-off, au contracte de sponsorizare care sunt negociate cu anumite clauze. Sumele pe care formațiile le primesc se măresc dacă obiectivul e îndeplinit și echipa se clasează între primele 6. Pentru FCSB, care a ratat acest obiectiv, urmează să fie niște pierderi și la nivel de bani încasați de la sponsori.

Există și riscul ca echipa să rateze calificarea în cupele europene pentru sezonul viitor, iar asta ar aduce un adevărat dezastru din punct de vedere financiar. În actuala stagiune, din partidele jucate în cupele europene, calificarea în grupa principală de Europa League, ticketing și bonusurile venite la club, bucureștenii au încasat peste 10 milioane de euro.

Pierderi mari și din vânzarea biletelor pentru cei de la FCSB

Având în vedere că duelurile din play-out o să aibă o miză redusă, mai ales că fanii de la FCSB sunt obișnuiți cu lupta pentru primul loc, pentru formația bucureșteană vor fi pierderi și la nivel de ticketing. De menționat că este necesar ca minim 10.000 de oameni să fie prezenți la duelurile de acasă, de pe Arena Națională, pentru a se acoperi cheltuielile.

Totuși, estimările nu sunt foarte îmbucurătoare și vorbesc despre o medie de 6000-7000 de spectatori, care nu poate să fie comparabilă cu ceea ce s-ar fi întâmplat dacă echipa era în play-off. Un meci cu Rapid sau cu Dinamo, pe teren propriu, aducea minim 300.000 de euro profit pentru FCSB.

Acum, fără aceste partide, cei de la FCSB vor pierde minim 500.000 de euro din vânzarea biletelor și se pot adăuga pierderi și la nivel de merchandising. Așadar, din start, pentru FCSB, prin necalificarea în play-off și prin calculele de mai sus putem să concluzionăm că ratează minim 1,5 milioane de euro, însă situația poate să fie și mai rea dacă ratează calificarea în cupele europene.