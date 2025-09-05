Sport

Cele mai tari glume și memeuri după România – Canada 0-3! „Imnul cântat de Mira a fost singura fază importantă a lor”

România a cedat în fața Canadei, scor 0-3, iar internauții s-au întrecut în glume după un nou eșec al elevilor lui Mircea Lucescu.
Iulian Stoica
05.09.2025 | 22:58
Cele mai tari glume si memeuri dupa Romania Canada 03 Imnul cantat de Mira a fost singura faza importanta a lor
SPECIAL FANATIK
Cele mai amuzante reacții după România - Canada 0-3. Sursă foto: Colaj Fanatik

România a întâlnit-o pe Canada în primul meci din septembrie. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au cedat cu scorul de 0-3, iar acest scor i-a făcut pe fanii inventivi să se întreacă în glume pe rețelele de socializare.

Gluma serii după România – Canada 0-3: „Imnul cântat de Mira a fost singura fază importantă a lor din prima repriză”

România a cedat pe teren propriu în fața Canadei, scor 0-3. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

Înainte ca meciul să înceapă, la scurt timp după ce Louis Munteanu s-a accidentat, Mira a avut parte de un moment impresionant. Cunoscuta artistă a intonat imnul, iar acest lucru i-a făcut pe fani să spună: „Imnul cântat de Mira a fost singura fază importantă a României din prima repriză”, aluzia fiind făcută la faptul că „tricolorii” nu au atacat serios poarta Canadei.

Internauții au ținut să critice și faptul că Mircea Lucescu este selecționer, unul dintre comentarii de pe Facebook arătând – „Vârsta maximă de pensionare este 65 de ani la bărbați”. Un altul a transmis că o să ne învingă țări mult mai slabe în viitor „Nea Mircea , lasă-ne bre ca o să ne bată și San Marino”.

Nici gafa lui Horațiu Moldovan de la golul doi nu a fost trecută cu vederea, fanii spunând că „Horațiu Moldovan mai joacă doar la nunți și botezuri” sau „Moldovan mai joacă doar pe piesele scoase de Aza (n.r. – iubita lui)”.

E clar că toată această nemulțumire vine în urma așteptărilor foarte mari, România arătând foarte bine în anul precedent. Rămâne de văzut ce vor face „tricolorii” în meciul ce urmează cu Cipru, eșecul în fața Canadei fiind într-o partidă amicală.

Care este lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie

Portari:

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;
Mijlocași:

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți:

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
