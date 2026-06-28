Sport

Cele mai tari imagini cu David Popovici la Settecolli! Înotătorul român pleacă acasă cu două medalii de aur şi un argint. Fotoreportaj

David Popovici a făcut spectacol la Settecolli, acolo unde s-a impus în probele de 100 şi 200 de metri liber. Fanatik a fost la competiţia de la Foro Italico şi vă prezintă cele mai tari imagini cu campionul român, realizate de fotoreporterul nostru, Mihai Antonio Vasile.
Marian Popovici
29.06.2026 | 02:17
Cele mai tari imagini cu David Popovici la Settecolli Inotatorul roman pleaca acasa cu doua medalii de aur si un argint Fotoreportaj
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
22 poze
Vezi galeria
Cele mai tari imagini cu David Popovici la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
ADVERTISEMENT

David Popovici a fost principala atracţie de la Settecolli 2026, iar campionul român şi-a respectat blazonul, reuşind să obţină medaliile de aur în probele de 100 şi 200 de metri liber, respectiv argintul la 50 de metri liber, unde şi-a făcut încălzirea.

Cele mai tari imagini cu David Popovici la Settecolli!

FANATIK a fost alături de David Popovici la fiecare pas de la Settecolli şi vă prezintă cele mai tari imagini surprinse de fotoreporterul Mihai Antonio Vasile în cele trei zile de competiţie de la Foro Italico. A fost un concurs aglomerat pentru român, care a înotat în fiecare dintre cele şase sesiuni.

ADVERTISEMENT
David Popovici, concentrat la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, concentrat la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Campionul român a început cu proba despre care spune că nu i se potriveşte foarte bine, 50 de metri liber. A reuşit calificarea în finală, fără emoţii, dar în ultimul act a fost învins de brazilianul Guilherme Santos Caribe. A recunoscut că prima cursă a fost de acomodare, mai ales că era prima cursă internaţională după un an de pauză.

David Popovici, la intrarea în bazin. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, la intrarea în bazin. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

David Popovici a revenit în bazin sâmbătă dimineaţa în seriile probei de 100 de metri liber, pe care le-a dominat de la un capăt la altul, pe o vreme caniculară la Settecolli. A intrat în bazin relaxat, zâmbitor chiar şi a avut timp să îi salute pe cei din tribune înainte să ia startul în serii. S-a calificat în finală cu primul timp.

ADVERTISEMENT
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e...
Digi24.ro
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
David Popovici, zâmbitor înainte de intrarea în bazin. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, zâmbitor înainte de intrarea în bazin. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

David Popovici se gândeşte să bată recordul mondial la 100 de metri liber

În sesiunea de sâmbătă seara a obţinut prima medalie de aur la Settecolli, cu record al competiţiei: 47,26 de secunde, în faţa lui Guilherme Santos Caribe şi Kristof Milak. Succesul de la 100 de metri liber l-a făcut pe David Popovici să se gândească şi la corectarea recordului mondial, pe care l-a deţinut între 2022 şi 2024:

ADVERTISEMENT
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”....
Digisport.ro
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat

„A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat. Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă”, a spus David Popovici după cursă.

ADVERTISEMENT
David Popovici, în bazin. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, în bazin. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Deznodământ cu final aşteptat! David Popovici, aur şi la 200 de metri liber

Duminică, David Popovici a revenit în bazin pentru proba în care a obţinut cele mai importante rezultate din carieră, 200 de metri liber. Cea în care este campion olimpic, mondial şi european en-titre. Seriile de dimineaţa au fost dominate cap-coadă de român, care s-a impus fără să forţeze.

David Popovici, aclamat la Roma. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, aclamat la Roma. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

În sesiunea de seară, în finala de 200 de metri liber, David Popovici a dat recital. A corectat recordul la Settecolli, înotând distanţa în 1:44:48, cu aproape două secunde mai bine decât Carlos D’Ambrosio (1:46:41) şi Jack McMillan (1:46:71), care s-a clasat pe podiumul competiţiei.

ADVERTISEMENT
David Popovici, cu medalia de aur la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, cu medalia de aur la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

O prestaţie de excepţie pentru David Popovici, care e în plin proces de antrenament pentru Campionatul European de la Paris. Românul a fost ovaţionat de fanii de la Foro Italico la fiecare probă şi i-a răsplătit pe suporteri cu victorii spectaculoase în probele de 100 şi 200 de metri liber.

David Popovici a avut parte de galerie la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici a avut parte de galerie la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
  • 3 medalii a obţinut David Popovici la Settecolli
  • 21 de ani are David Popovici
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE...
Fanatik
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după Africa de Sud – Canada 0-1
Wimbledon 2026, live blog. Emma Răducanu s-a retras: „Nu-mi vine să cred că...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Emma Răducanu s-a retras: „Nu-mi vine să cred că spun asta!”
Ioan Varga, ce lovitură! CFR Cluj transferă un fotbalist de la CM 2026:...
Fanatik
Ioan Varga, ce lovitură! CFR Cluj transferă un fotbalist de la CM 2026: „A jucat contra Argentinei!”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Cine a fost liderul 'din umbră' al Generației de Aur: 'Un jucător de...
iamsport.ro
Cine a fost liderul 'din umbră' al Generației de Aur: 'Un jucător de o inteligență rară! Avea voce în vestiar, spunea lucrurilor pe nume'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!