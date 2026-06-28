Cele mai tari imagini cu David Popovici la Settecolli! Înotătorul român pleacă acasă cu două medalii de aur şi un argint. Fotoreportaj

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David Popovici a fost principala atracţie de la Settecolli 2026, iar campionul român şi-a respectat blazonul, reuşind să obţină medaliile de aur în probele de 100 şi 200 de metri liber, respectiv argintul la 50 de metri liber, unde şi-a făcut încălzirea.

Cele mai tari imagini cu David Popovici la Settecolli!

FANATIK a fost alături de David Popovici la fiecare pas de la Settecolli şi vă prezintă cele mai tari imagini surprinse de fotoreporterul Mihai Antonio Vasile în cele trei zile de competiţie de la Foro Italico. A fost un concurs aglomerat pentru român, care a înotat în fiecare dintre cele şase sesiuni.

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Campionul român a început cu proba despre care spune că nu i se potriveşte foarte bine, 50 de metri liber. A reuşit calificarea în finală, fără emoţii, dar în ultimul act a fost învins de brazilianul Guilherme Santos Caribe. A recunoscut că prima cursă a fost de acomodare, mai ales că era prima cursă internaţională după un an de pauză.

David Popovici a revenit în bazin sâmbătă dimineaţa în seriile probei de 100 de metri liber, pe care le-a dominat de la un capăt la altul, pe o vreme caniculară la Settecolli. şi a avut timp să îi salute pe cei din tribune înainte să ia startul în serii. S-a calificat în finală cu primul timp.

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David Popovici se gândeşte să bată recordul mondial la 100 de metri liber

În sesiunea de sâmbătă seara a obţinut prima medalie de aur la Settecolli, , în faţa lui Guilherme Santos Caribe şi Kristof Milak. Succesul de la 100 de metri liber l-a făcut pe David Popovici să se gândească şi la corectarea recordului mondial, pe care l-a deţinut între 2022 şi 2024:

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„A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat. Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă”, a spus David Popovici după cursă.

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Deznodământ cu final aşteptat! David Popovici, aur şi la 200 de metri liber

Duminică, David Popovici a revenit în bazin pentru proba în care a obţinut cele mai importante rezultate din carieră, 200 de metri liber. Cea în care este campion olimpic, mondial şi european en-titre. Seriile de dimineaţa au fost dominate cap-coadă de român, care s-a impus fără să forţeze.

În sesiunea de seară, în finala de 200 de metri liber, David Popovici a dat recital. A corectat recordul la Settecolli, înotând distanţa în 1:44:48, cu aproape două secunde mai bine decât Carlos D’Ambrosio (1:46:41) şi Jack McMillan (1:46:71), care s-a clasat pe podiumul competiţiei.

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O prestaţie de excepţie pentru David Popovici, care e în plin proces de antrenament pentru Campionatul European de la Paris. Românul a fost ovaţionat de fanii de la Foro Italico la fiecare probă şi i-a răsplătit pe suporteri cu victorii spectaculoase în probele de 100 şi 200 de metri liber.