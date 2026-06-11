Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale! Spectacol total în Mexic

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Cupa Mondială din 2026 a debutat la Ciudad de Mexico, cu ceremonia de deschidere organizată înainte de partida de debut a turneului final, Mexic – Africa de Sud. Evenimentul a fost unul spectaculos, atmosfera creată de fanii mexicani fiind extraordinară. La ceremonie au luat parte mai multe vedete internaționale, „capul de afiș” fiind piesa oficială a turneului, „Dai Dai”, interpretată de Shakira și Burna Boy.

Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale

Ceremonia de pe Estadio Azteca a început cu un dans tradițional aztec, în timp ce pe stadion s-a auzit mesajul „Mexicul vă primește cu zâmbete din inimă, suntem o națiune a diversității. Fotbalul ne unește pe toți”. Primul moment artistic a aparținut trupei rock Mana, care a interpretat piesa „Oye Mi Amor”, lansată inițial în 1992.

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Pe scenă au urcat mai apoi Danny Ocean, Los Angeles Azules și J Balvin, însă poate . Artista din Columbia a interpretat piesa oficială a turneului final din această vară, „Dai Dai”, alături de artistul nigerian Burna Boy. După o pauză de aproximativ o oră, pe scenă a urcat actrița Salma Hayek, care a ținut un scurt discurs.

Apoi, reprezentanți ai celor 48 de națiuni participante la Cupa Mondială au intrat pe gazon purtând steagurile țărilor, înainte ca tenorul italian Andrea Bocelli și artista sud-coreeană Ejae să interpreteze imnul oficial al competiției, „DNA”. În fine, la eveniment și-a făcut apariția și președintele FIFA, Gianni Infantino, care a prezentat publicului trofeul Cupei Mondiale din înaltul tribunei, fiind însoțit de Salma Hayek.

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Când vor avea loc celelalte ceremonii de deschidere

, care va avea loc vineri, de la ora 20:30, cu o oră și jumătate înainte de partida pe care „Les Rouges” o vor disputa contra Bosniei în grupa B. Pe scenă la Toronto vor urca Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Buble, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream și William Prince.

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Ultima ceremonie, cea din Statele Unite, se va desfășura sâmbătă, la ora 02:30, înainte de meciul pe care naționala pregătită de Mauricio Pochettino îl va juca împotriva Paraguay-ului pe SoFi Stadium din Inglewood (California). Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla sunt artiștii care vor lua parte la evenimentul din SUA.