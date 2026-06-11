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Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale! Spectacol total în Mexic

Prima ceremonie de deschidere a Cupei Mondiale a avut loc joi seară în Mexic, înainte de partida dintre țara gazdă și Africa de Sud, și a fost extrem de spectaculoasă.
Bogdan Mariș
11.06.2026 | 22:54
Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale Spectacol total in Mexic
SPECIAL FANATIK
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Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere organizată în Mexic înainte de startul Cupei Mondiale. FOTO: Profi Media / colaj Fanatik
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Cupa Mondială din 2026 a debutat la Ciudad de Mexico, cu ceremonia de deschidere organizată înainte de partida de debut a turneului final, Mexic – Africa de Sud. Evenimentul a fost unul spectaculos, atmosfera creată de fanii mexicani fiind extraordinară. La ceremonie au luat parte mai multe vedete internaționale, „capul de afiș” fiind piesa oficială a turneului, „Dai Dai”, interpretată de Shakira și Burna Boy.

Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale

Ceremonia de pe Estadio Azteca a început cu un dans tradițional aztec, în timp ce pe stadion s-a auzit mesajul „Mexicul vă primește cu zâmbete din inimă, suntem o națiune a diversității. Fotbalul ne unește pe toți”. Primul moment artistic a aparținut trupei rock Mana, care a interpretat piesa „Oye Mi Amor”, lansată inițial în 1992.

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Ceremonie deschidere Mexic
Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere organizată în Mexic înainte de startul Cupei Mondiale. FOTO: Profi Media

Pe scenă au urcat mai apoi Danny Ocean, Los Angeles Azules și J Balvin, însă poate cel mai spectaculos moment a avut-o în prim plan pe Shakira. Artista din Columbia a interpretat piesa oficială a turneului final din această vară, „Dai Dai”, alături de artistul nigerian Burna Boy. După o pauză de aproximativ o oră, pe scenă a urcat actrița Salma Hayek, care a ținut un scurt discurs.

Ceremonie deschidere Mexic
Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere organizată în Mexic înainte de startul Cupei Mondiale. FOTO: Profi Media

Apoi, reprezentanți ai celor 48 de națiuni participante la Cupa Mondială au intrat pe gazon purtând steagurile țărilor, înainte ca tenorul italian Andrea Bocelli și artista sud-coreeană Ejae să interpreteze imnul oficial al competiției, „DNA”. În fine, la eveniment și-a făcut apariția și președintele FIFA, Gianni Infantino, care a prezentat publicului trofeul Cupei Mondiale din înaltul tribunei, fiind însoțit de Salma Hayek.

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Când vor avea loc celelalte ceremonii de deschidere

Următoarea ceremonie de deschidere va fi cea din Canada, care va avea loc vineri, de la ora 20:30, cu o oră și jumătate înainte de partida pe care „Les Rouges” o vor disputa contra Bosniei în grupa B. Pe scenă la Toronto vor urca Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Buble, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream și William Prince.

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Ultima ceremonie, cea din Statele Unite, se va desfășura sâmbătă, la ora 02:30, înainte de meciul pe care naționala pregătită de Mauricio Pochettino îl va juca împotriva Paraguay-ului pe SoFi Stadium din Inglewood (California). Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla sunt artiștii care vor lua parte la evenimentul din SUA.

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