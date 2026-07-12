Cele mai tari imagini de la Supercupa României: Universitatea Craiova – U Cluj. Bucuria oltenilor după al treilea trofeu în două luni. Galerie foto

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cele mai tari imagini de la Supercupa României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

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Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României după o nouă victorie cu Universitatea Cluj. A fost 1-1 în cele 90 de minute, după reuşitele lui Nsimba şi Alibek Aliev. Apoi, , Macalou fiind singurul jucător care a ratat, de la cele două echipe.

Cele mai tari imagini de la Supercupa României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

FANATIK a fost la Craiova pentru meciul din Supercupă şi vă prezintă cele mai tari imagini surprinse de fotoreporterul nostru, Renato Anghelescu. O zi începută liniştit la Craiova s-a încheiat cu un nou trofeu pentru suflarea „alb-albastră”.

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Străzile din „capitala Olteniei” au început să se populeze cu câteva ore înainte de meci. Printre suporteri şi-a făcut apariţia şi Pavlo Isenko, portar care este în recuperare după accidentarea gravă din acest an. Ucraineanul a stat la poze alături de fani, fiind oprit des pe străzile din centru.

La stadion atmosfera a fost destul de relaxată înainte de meci. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, a stat minute bune alături de Cristiano Bergodi, antrenor al „şepcilor roşii” şi fost antrenor al Universităţii Craiova.

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Din tribune nu au lipsit reprezentantele sexului frumos care aşteptau ca echipa să îşi adauge în palmares şi ultimul trofeu: Supercupa României. Filipe Coelho a stat gânditor pe banca de rezerve cu minute bune înainte ca jucătorii săi să iasă la încălzire.

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Finala a început cu dominarea oltenilor. Universitatea Craiova a fost echipa care a atacat mai mult şi care a încercat să îşi impună jocul din startul meciului. După câteva ratări, Steven Nsimba a rupt echilibrul, în minutul 40. Bucuria a fost aşa mare pentru un fan, încât a coborât să celebreze alături de campionii României. Apoi a fost condus de stewarzi în afara stadionului.

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Universitatea Craiova nu a reuşit să menţină avantajul. În partea secundă, noul atacant al „şepcilor roşii”, Alibek Aliev, a reuşit să egaleze după ce a fost servit perfect de Macalou. După 90 de minute, scorul a fost egal 1-1.

La loviturile de departajare, oltenii au avut nervii mai tari. Jucătorii lui Coelho nu au ratat nimic. Au transformat, pe rând: Al Hamlawi, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora şi Anzor. De celalată parte, U Cluj a transformat prin Chipciu, Ştefănescu şi Drammeh, dar a ratat prin Macalou.

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S-a terminat 5-3 pentru Universitatea Craiova, oltenii celebrând al treilea trofeu în ultimele două luni. , reuşind să câştige campionatul, Cupa României şi Supercupa României. Şi prietenele fotbaliştilor au aşteptat ca iubiţii să primească medaliile de supercampioni şi trofeul.