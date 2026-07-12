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Cele mai tari imagini de la Supercupa României: Universitatea Craiova – U Cluj. Bucuria oltenilor după al treilea trofeu în două luni. Galerie foto

Universitatea Craiova a câştigat Supercupa României, după un nou meci decis după loviturile de departajare cu U Cluj, 5-3. Fanatik a fost la meciul de pe "Ion Oblemenco" şi vă prezintă cele mai tari imagini din Bănie, unde oltenii au luat al treilea trofeu în două luni.
Marian Popovici, Tibi Cocora
13.07.2026 | 00:12
Cele mai tari imagini de la Supercupa Romaniei Universitatea Craiova U Cluj Bucuria oltenilor dupa al treilea trofeu in doua luni Galerie foto
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
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Cele mai tari imagini de la Supercupa României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Bucuria oltenilor după al treilea trofeu în două luni. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
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Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României după o nouă victorie cu Universitatea Cluj. A fost 1-1 în cele 90 de minute, după reuşitele lui Nsimba şi Alibek Aliev. Apoi, oltenii au reuşit să se impună la loviturile de departajare cu 5-3, Macalou fiind singurul jucător care a ratat, de la cele două echipe.

Cele mai tari imagini de la Supercupa României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

FANATIK a fost la Craiova pentru meciul din Supercupă şi vă prezintă cele mai tari imagini surprinse de fotoreporterul nostru, Renato Anghelescu. O zi începută liniştit la Craiova s-a încheiat cu un nou trofeu pentru suflarea „alb-albastră”.

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Străzile din „capitala Olteniei” au început să se populeze cu câteva ore înainte de meci. Printre suporteri şi-a făcut apariţia şi Pavlo Isenko, portar care este în recuperare după accidentarea gravă din acest an. Ucraineanul a stat la poze alături de fani, fiind oprit des pe străzile din centru.

Pavlo Isenko stă la poze cu fanii. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Pavlo Isenko stă la poze cu fanii. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii au făcut show pe străzile din Craiova. Sursa foto: Tibi Cocora / Fanatik
Fanii au făcut show pe străzile din Craiova. Sursa foto: Tibi Cocora / Fanatik

La stadion atmosfera a fost destul de relaxată înainte de meci. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, a stat minute bune alături de Cristiano Bergodi, antrenor al „şepcilor roşii” şi fost antrenor al Universităţii Craiova.

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Sorin Cârţu, alături de Cristiano Bergodi. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Sorin Cârţu, alături de Cristiano Bergodi. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Ştefan Baiaram inspectează gazonul înainte de meci. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Ştefan Baiaram inspectează gazonul înainte de meci. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

Din tribune nu au lipsit reprezentantele sexului frumos care aşteptau ca echipa să îşi adauge în palmares şi ultimul trofeu: Supercupa României. Filipe Coelho a stat gânditor pe banca de rezerve cu minute bune înainte ca jucătorii săi să iasă la încălzire.

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Fanele Universităţii Craiova aşteptau un nou trofeu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanele Universităţii Craiova aşteptau un nou trofeu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Supercupa României, trofeul pus în joc. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Supercupa României, trofeul pus în joc. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Filipe Coelho, îngândurat înainte de meci. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Filipe Coelho, îngândurat înainte de meci. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

Finala a început cu dominarea oltenilor. Universitatea Craiova a fost echipa care a atacat mai mult şi care a încercat să îşi impună jocul din startul meciului. După câteva ratări, Steven Nsimba a rupt echilibrul, în minutul 40. Bucuria a fost aşa mare pentru un fan, încât a coborât să celebreze alături de campionii României. Apoi a fost condus de stewarzi în afara stadionului.

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Nsimba se bucură după golul marcat de Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Nsimba se bucură după golul marcat pentru Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Suporterul care s-a bucurat la golul oltenilor. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Suporterul care s-a bucurat la golul oltenilor. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Unul dintre suporteri voia tricoul favoritului. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Unul dintre suporteri voia tricoul favoritului. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

Universitatea Craiova nu a reuşit să menţină avantajul. În partea secundă, noul atacant al „şepcilor roşii”, Alibek Aliev, a reuşit să egaleze după ce a fost servit perfect de Macalou. După 90 de minute, scorul a fost egal 1-1.

Anzor a fost, din nou, unul dintre cei mai buni jucători de la Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Anzor a fost, din nou, unul dintre cei mai buni jucători de la Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Peluza Nord din Bănie a fost aproape plină. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Peluza Nord din Bănie a fost aproape plină. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Nicuşor Bancu, în acţiune. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Nicuşor Bancu, în acţiune. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

La loviturile de departajare, oltenii au avut nervii mai tari. Jucătorii lui Coelho nu au ratat nimic. Au transformat, pe rând: Al Hamlawi, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora şi Anzor. De celalată parte, U Cluj a transformat prin Chipciu, Ştefănescu şi Drammeh, dar a ratat prin Macalou.

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Ştefănescu a transformat pentru U Cluj. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Ştefănescu a transformat pentru U Cluj. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Alex Chipciu se bucură după ce a executat lovitura de departajare. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Alex Chipciu se bucură după ce a executat lovitura de departajare. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Rus, bucuros după ce a transformat lovitura de pedeapsă. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Rus, bucuros după ce a transformat lovitura de pedeapsă. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Assad Al Hamlawi celebrează alături de Peluza Nord. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Assad Al Hamlawi celebrează alături de Peluza Nord. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

S-a terminat 5-3 pentru Universitatea Craiova, oltenii celebrând al treilea trofeu în ultimele două luni. Universitatea Craiova a „completat” fotbalul românesc, reuşind să câştige campionatul, Cupa României şi Supercupa României. Şi prietenele fotbaliştilor au aşteptat ca iubiţii să primească medaliile de supercampioni şi trofeul.

Imagini de la sărbătoarea Craiovei. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Imagini de la sărbătoarea Craiovei. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Imagini de la sărbătoarea Craiovei. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Imagini de la sărbătoarea Craiovei. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Adrian Rus, alături de familie. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Adrian Rus, alături de familie. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Soţia lui Ştefan Baiaram. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Soţia lui Ştefan Baiaram. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Prietenele şi soţiile fotbaliştilor de la Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Prietenele şi soţiile fotbaliştilor de la Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Imagini de la sărbătoarea Craiovei. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Imagini de la sărbătoarea Craiovei. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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