Cele mai tari imagini din cantonamentul FCSB din Olanda. Cum se pregătesc „roș-albaștrii” să atace grupele Conference League. Foto

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La fel ca în ultimii ani, FCSB își face stagiul de pregătire înaintea noului sezon în Olanda. Fosta campioană se află în orașul Venray, aflat la granița cu Germania, iar Thomas Neubert, revenit la echipă, le-a pregătit fotbaliștilor un cantonament plin de antrenamente tari.

Antrenamente cu drag și spor! Cele mai tari poze din cantonamentul FCSB-ului

Pe pagina oficială de Facebook a clubului, FCSB a postat o serie de poze din timpul cantonamentului. Fotografiile îi surprind pe fotbaliștii roș-albaștrilor de cele mai multe ori cu zâmbetul pe buze, ceea ce este un semnal foarte bun pentru suporteri. Acest lucru înseamnă că în interiorul echipei este o atmosferă foarte bună.

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Totuși, pregătirea de vară nu este doar despre voie bună și râsete, astfel că jucătorii sunt nevoiți să pună osul la treabă pentru a fi 100% fizic la startul sezonului. De această dată, roș-albaștrii nu vor mai începe din turul 1 al cupelor europene și nici nu vor mai juca în Supercupa României, ceea ce le oferă mai mult timp de pregătire. În sezoanele precedente, Mihai Stoica a invocat această lipsă de timp în pregătire datorată primului tur din Champions League pe care campioana României trebuie să-l joace. De această dată, Universitatea Craiova va fi în poziția din ultimii ani a celor de la FCSB. Tocmai de aceea, MM Stoica a anunțat că Thomas Neubert a pregătit un program dur pentru jucători.

Ronny Labonne este singura noutate din lotul lui FCSB

Până acum, FCSB nu a transferat decât un singur jucător în această perioadă de mercato. Ronny Labonne a venit din a III-a ligă franceză și este unica noutate din lotul deplasat în Olanda. În schimb, Căpitanul lui FCSB și a decis să nu meargă alături de echipă în cantonament. Gigi Becali ia în calcul chiar și despărțirea de mijlocașul în vârstă de 31 de ani.

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Ronny Labonne pare să se fi integrat destul de bine până acum și chiar apare în foarte multe poze de grup alături de noii săi colegi. Cel mai probabil, el s-a aflat într-una dintre echipele câștigătoare la antrenamente și a pozat victorios alături de Juri Cisotti, Andrei Dăncuș, Ricardo Pădurariu, Mihai Popescu, Mihai Toma, David Avram, Mihai Lixandru și Octavian Popescu.