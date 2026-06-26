Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli! Competiţia la care participă David Popovici, văzută prin obiectivul fotoreporterului Fanatik. Galerie foto

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David Popovici a câştigat medalia de argint în proba de 50 de metri liber la Settecolli. , cu temperaturi care au depăşit 37 de grade Celsius la umbră, dar şi cu spectacol în bazin.

Cele mai tari imagini ale zilei de la Settecolli!

Peste 700 de înotători din 36 de ţări participă la „festivalul” înotului italian. Dacă în prima parte a zilei, fanii nu s-au înghesuit la Foro Italico, în sesiunea de seară, tribunele bazinului olimpic din Roma au fost aproape pline.

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Cu ochii pe David Popovici au fost nume importante şi din politică, în frunte cu Georgia Meloni, premierul Italiei. Superstarul român a fost cel mai ovaţioant nume în tribunele de la Foro Italico, după favoriţii gazdelor, Thomas Ceccon şi Nicolo Martinenghi, care au dezamăgit prin rezultatele obţinute, nefiind pe podium.

Bazinul olimpic din Roma, locul favorit al lui David Popovici

FANATIK este la Settecolli şi vă prezintă cele mai spectaculoase imagini ale zilei, surprinse de fotoreporterul nostru, Mihai Antonio Vasile. Mai ales că bazinul olimpic din Roma este unul pe care foarte mulţi înotători, :

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„Nu numai că e bazinul meu preferat din lume, dar e unul dintre locurile mele preferate din lume. Și… îmi trezește amintiri foarte plăcute. De-abia aștept să încep și probele mai lungi, dintr-un bazin, să încep din partea asta. Să încep de unde am început și probele cu recordurile”, a spus David Popovici.

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Sâmbătă, David Popovici va concura în proba de 100 de metri liber. Înotătorul român va intra dimineaţa în serii, iar după amiază va avea finala. Apoi, duminică, Popovici îşi va încheia prestaţia de la Settecolli cu proba lui favorită, 200 de metri liber. Dar până la acţiunea de sâmbătă, bucuraţi-vă de cele mai spectaculoase imagini din prima zi de competiţie. Toate pozele, în Galeria Foto.

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