Sport

Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli! Competiţia la care participă David Popovici, văzută prin obiectivul fotoreporterului Fanatik. Galerie foto

Prima zi de la Settecolli a oferit imagini spectaculoase. Fanatik vă prezintă cele mai spectaculoase imagini ale zilei de vineri, surprinse de fotoreporterul nostru, Mihai Antonio Vasile.
Marian Popovici
27.06.2026 | 00:51
Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli Competitia la care participa David Popovici vazuta prin obiectivul fotoreporterului Fanatik Galerie foto
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
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Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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David Popovici a câştigat medalia de argint în proba de 50 de metri liber la Settecolli. A fost o zi caniculară la Roma, cu temperaturi care au depăşit 37 de grade Celsius la umbră, dar şi cu spectacol în bazin.

Cele mai tari imagini ale zilei de la Settecolli!

Peste 700 de înotători din 36 de ţări participă la „festivalul” înotului italian. Dacă în prima parte a zilei, fanii nu s-au înghesuit la Foro Italico, în sesiunea de seară, tribunele bazinului olimpic din Roma au fost aproape pline.

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Cu ochii pe David Popovici au fost nume importante şi din politică, în frunte cu Georgia Meloni, premierul Italiei. Superstarul român a fost cel mai ovaţioant nume în tribunele de la Foro Italico, după favoriţii gazdelor, Thomas Ceccon şi Nicolo Martinenghi, care au dezamăgit prin rezultatele obţinute, nefiind pe podium.

Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Bazinul olimpic din Roma, locul favorit al lui David Popovici

FANATIK este la Settecolli şi vă prezintă cele mai spectaculoase imagini ale zilei, surprinse de fotoreporterul nostru, Mihai Antonio Vasile. Mai ales că bazinul olimpic din Roma este unul pe care foarte mulţi înotători, inclusiv David Popovici, îl consideră locul preferat de înot:

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„Nu numai că e bazinul meu preferat din lume, dar e unul dintre locurile mele preferate din lume. Și… îmi trezește amintiri foarte plăcute. De-abia aștept să încep și probele mai lungi, dintr-un bazin, să încep din partea asta. Să încep de unde am început și probele cu recordurile”, a spus David Popovici.

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Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Sâmbătă, David Popovici va concura în proba de 100 de metri liber. Înotătorul român va intra dimineaţa în serii, iar după amiază va avea finala. Apoi, duminică, Popovici îşi va încheia prestaţia de la Settecolli cu proba lui favorită, 200 de metri liber. Dar până la acţiunea de sâmbătă, bucuraţi-vă de cele mai spectaculoase imagini din prima zi de competiţie. Toate pozele, în Galeria Foto.

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Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
Cele mai tari imagini din prima zi de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
  • 700 de sportivi participă la Settecolli
  • 7000 de spectatori este capacitatea maximă a bazinului de la Foro Italico 
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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