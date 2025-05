Cele mai tari imagini și primele reacții după promovarea lui FC Argeș în SuperLiga. Dani Coman, în lacrimi. Foto

într-un meci din etapa a 8-a a play-off-ului din Liga 2 disputat la Mioveni, FC Argeș și-a asigurat promovarea în SuperLiga după o pauză de 2 ani.

Bogdan Andone, prima reacție după ce a promovat cu FC Argeș în SuperLiga

La finalul partidei care a consfințit accederea formației argeșene pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul Bogdan Andone a mărturisit că pregătirea de iarnă a contat foarte mult în parcursul echipei din partea secundă a sezonului.

”Este o bucurie imensă. Nu e o emoție foarte mare. Ne-am pregătit foarte bine de când am preluat echipa. Suntem pe primul loc în momentul de față. Eram la o distanță de 12 puncte de Csikszereda, la 10 de Steaua. Acum suntem pe primul loc. Băieții au făcut treabă foarte bună.

Știam că este un moment important să intrăm în play-off. Eram pe locul 13, trecuseră multe etape. Erau multe echipe care se luptau pentru locurile 5-6. Era foarte important să ne calificăm în play-off.

A venit pregătirea de iarnă, iar în primăvară am arătat ireproșabil și ca joc și ca atitudine. Un club sănătos! E meritul jucătorilor, e meritul lui Dani Coman, e meritul primarului!”, a declarat Andone, la .

Dani Coman, momente de suflet la finalul jocului

Emoționat la maxim de performanța echipei și cu lacrimi în ochi, președintele Dani Coman a vorbit despre momentele grele prin care s-a trecut în această stagiune și a precizat că în SuperLiga se va juca tot la Mioveni.

”E o bucurie extraordinară! A fost un an extrem de greu. Așa cum suntem acum, așa am plecat la drum și am reușit o promovare și am făcut oamenii fericiți! Asta e cel mai important!

A fost un an foarte greu. Numai știm prin câte am trecut. Am fost greu, dar am reușit o performanță. Cel mai important este că nu ne vom opri. La anul vom juca meciurile de pe teren propriu la Mioveni”, a spus Coman.

„Am promovat în Superligă!!! Bravo, băieți! Bravo, Dani Coman și Bogdan Andone! Le mulțumesc suporterilor pentru susținerea din sezon! Împreună am reușit! Un mesaj de mulțumire și pentru gazdele de la Mioveni, am avut de fiecare dată cele mai bune condiții!”, a scris pe Facebook Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, după promovarea lui FC Argeș în SuperLiga.

Mihai Stoica a salutat revenirea piteștenilor în SuperLiga

La rândul său, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a ținut să remarce în SuperLiga și i-a lăudat pe Bogdan Andone și Dani Coman pentru munca depusă.

”Andone e un băiat excepțional, un antrenor foarte bun. Are momentele alea când i se pune pata de nu mai înțelegi. Când vorbești de Argeș și de Bogdan Andone, trebuie să vorbești și de Dani Coman.

Este unul dintre cei mai buni conducători din România. A fost foarte multă lume interesată de el, a plecat acasă să promoveze cu FC Argeș, foarte mare realizare”, a afirmat el, la .