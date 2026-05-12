Cele mai tari informații înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova direct de la Sibiu. Uluitor: cât au ajuns să coste biletele pe piața neagră. Exclusiv

Totul este pregătit pentru finala Cupei României din sezonul 2025-2026, U Cluj – Universitatea Craiova. Meciul se va juca la Sibiu, acolo unde se află . Acesta a dezvăluit inclusiv prețurile exorbitante la care au ajuns biletele pe piața neagră.

Cât au ajuns să coste biletele pe piața neagră la finala Cupei României de la Sibiu

În acest an, FRF a dus finala Cupei României la Sibiu, pe stadionul lui Hermannstadt, care are o capacitate de 14.200 de locuri. iar cei care vor să mai prindă loc la meci o mai pot face doar dacă își iau bilete de la bișnițari. „Am adus și puțin soare pe stadion pentru că a plouat toată noaptea, a plouat și dimineața. Veștile, apropos de meciul de mâine sunt că vremea va fi închisă dar nu va mai ploua, 11-12 grade, la 20:00, ora de disputare a partidei, aici pe stadionul lui Hermannstadt. Un stadion care va fi plin, sold-out, 11.500 de bilete pentru finala Cupei României.

U Cluj e gazdă mâine. Vor fi în jur de 4000 de fani ai lui U Cluj. Se vor reuni în Cluj, zona Florești de acolo, în benzinăriile de acolo și vor veni cu mașinile personale. E vorba de un drum de 1-2 ore și vor ajunge după prânz în Sibiu. Cei de la Craiova vor fi mai mulți decât cei de la U Cluj. Pe lângă numărul de bilete care a fost împărțit în mod egal între U Cluj și U Craiova, cei de la Craiova au reușit să mai ia bilete și în acea porțiune unde s-au vândut bilete online pentru suporterii neutri.

Cei de la Craiova vor veni cu trenul. Pentru că e un tren care va pleca din Craiova la 10:47, trece prin Balș, ajunge la 15:02. E o garnitură specială pentru fanii olteni. Vor veni unii și cu mașini, dar principalul mijloc de transport va fi trenul. Călătoria cu trenul a costat undeva la 200 de lei dus-întors, plus biletul de meci, care era 50 de lei la peluză, 100 și 150 la tribuna I și tribuna II.

Dacă e să vorbim de bișniță, la Cluj, din ce am vorbit cu corespondentul nostru de la Cluj, Alex Bodnariu, înainte să se plece dinspre Cluj, biletele au ajuns la 400 de lei pe piața negră. O să vedem și mâine ce se mai întâmplă în jurul stadionului. Fanii Craiovei se vor întoarce cu același tren. Aceeași garnitură se va întoarce în Craiova, după ce se va termina finala. Fie că vor fi 90 de minute, prelungiri sau după executarea loviturilor de departajare.

Va fi o finală intensă. Pentru că sunt și bani la mijloc. Câștigătoarea va lua 240.000 de euro, nu sunt bani puțini, în timp ce finalista va lua undeva la 150.000 de euro. Plus, bineînțeles, 4000 de euro s-a dat pentru punctele pe care le-au făcut echipele în faza grupelor, un efort financiar undeva la 1,2 milioane de euro pentru toată această competiție.”, a transmis Cristi Coste, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Adi Rus, marele absent din finala Cupei României

Cristi Coste a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă Bergodi și Coelho pentru această finală. Un singur jucător important e indisponibil pentru meciul de la Sibiu. „Singura absență notabilă e a lui Adrian Rus. Ambele echipe vor juca cu cea mai bună garnitură. Bergodi și-a pregătit finala de la meciul cu Rapid, acolo unde a menajat minim 6 titluri. Va fi o finală care va începe cu un moment special.

Cele două echipe vor intra pe teren ascultând Oda Bucuriei, e imnul Europei, Simfonia 9, pe acordurile lui Beethoven. Pe 9 mai a fost Ziua Europei, iar FRF a vrut să dea acest mesaj la finala de Cupa României.Cei doi căpitani, Bancu și Chipciu, vor purta banderole cu steagul Europei”, a adăugat jurnalistul FANATIK.

