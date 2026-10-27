Sport

Cele mai tari meme-uri după Balonul de Aur 2026. Mbappe și Yamal, de râsul lumii! Galerie foto

Flaviu Popa
27.10.2026 | 08:34
Cele mai tari memeuri dupa Balonul de Aur 2026 Mbappe si Yamal de rasul lumii Galerie foto
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Yamal bătrân
Kylian Mbappe și Lamine Yamal nu au primit în acest an Balonul de Aur, trofeu care a ajuns la britanicul Harry Kane. Evenimentul a declanșat o adevărată avalanșă de glume pe rețelele sociale.
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La fel ca în fiecare an, Balonul de Aur a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente. A surprins victoria lui Harry Kane, în condițiile în care Kylian Mbappe și Lamine Yamal erau văzuți mari favoriți și își făceau singuri reclamă pentru a câștiga trofeul. Fanii au fost necruțători după ce jucătorii lui Real și Barca nu au obținut trofeul mult visat.

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur, iar internetul a fost umplut de glume la adresa rivalilor

Astfel, pe platforme precum Facebook, Instagram sau X au apărut numeroase imagini amuzante, multe dintre ele devenind virale. Este, în sine, o tradiție după fiecare gală a Balonului de Aur ca fanii să facă haz de necaz și să râdă în special de pierzători. De această dată au fost ironizați Kylian Mbappe și Lamine Yamal, însă nu a scăpat nici Harry Kane.

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Atacantul britanic a fost comparat cu un măgar norocos, care stă în fața porții și înscrie goluri din orice poziție (video la final). Nu a fost uitat nici Lionel Messi, numele argentinianului fiind adus mereu în discuție când vorbim despre acest trofeu important.

Presa internațională a remarcat acest fenomen, astfel că imaginile amuzante au ajuns vedete inclusiv în publicații de prestigiu precum Marca sau AS. Pentru mulți suporteri, glumele sau memele de după Balonul de Aur sunt o tradiție. Indiferent cine va ridica trofeul, pierzătorii vor fi mereu subiectul glumelor.

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Harry Kane le rămâne dator soției sale și copiilor pentru Balonul de Aur câștigat

După ce a câștigat primul Balon de Aur din carieră, Harry Kane a mărturisit că acest trofeu îi este dedicat soției sale și copiilor: „Sunt aproape fără cuvinte. Faptul că sunt aici, la Londra, face acest moment și mai special. Am simțit că este un semn bun pentru mine în această seară. Ești cea mai mare susținătoare a mea.

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Am avut impresia că îți doreai acest trofeu chiar mai mult decât mine. Te-ai sacrificat pentru a mă ajuta să-mi îndeplinesc visurile. Acesta este un trofeu pe care îl sărbătorim împreună. Voi sunteți motivul pentru care fac toate acestea. Nu cred că veți înțelege pe deplin ce înseamnă să aduc acest trofeu acasă. Vreau să fiu un exemplu bun pentru voi, atât ca tată, cât și ca profesionist”.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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