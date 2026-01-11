Sport

Cele mai tari meme-uri după Barcelona – Real Madrid 3-2. Vinicius și Mbappe, ținta glumelor. Galerie foto

Finala Supercupei Spaniei dintre Barcelona și Real Madrid a declanșat o avalanșă de meme-uri pe rețelele de socializare. Fanii catalanilor au făcut spectacol online după victoria cu 3-2 în fața rivalilor.
Alex Bodnariu
11.01.2026 | 23:44
Cele mai tari memeuri dupa Barcelona Real Madrid 32 Vinicius si Mbappe tinta glumelor Galerie foto
Cele mai bune glume după Barcelona - Real Madrid 3-2! Vinicius a fost „Hulk” în duelul cu „los blancos”!
Barcelona a pus, pentru al doilea an la rând, mâna pe Supercupa Spaniei. Catalanii s-au impus cu scorul de 3-2 pe stadionul din Jeddah, în fața rivalilor de moarte, și au declanșat sărbătoarea. Pe social media s-a declanșat o avalanșă de glume la adresa „galacticilor”.

Barcelona a învins-o pe Real Madrid în finala Supercupei Spaniei!

Partida a fost una extrem de spectaculoasă. La pauză, scorul de pe tabelă era 2-2. S-au marcat nu mai puțin de trei goluri în minutele de prelungire, iar show-ul a continuat și în partea secundă a partidei dintre Barcelona și Real Madrid din finala Supercupei Spaniei.

Raphinha a fost cel care a dat lovitura de grație în repriza a doua. Atacantul brazilian al celor de la Barcelona a trimis un șut de la marginea careului, balonul a fost deviat de un jucător de la Real Madrid, iar Courtois nu a mai putut interveni. Până la final, gruparea din capitala Spaniei nu a reușit să mai egaleze.

Cele mai bune glume după Barcelona – Real Madrid 3-2! Raphinha a fost „Hulk” în duelul cu „los blancos”!

Fanii catalanilor s-au ținut de glume după finalul duelului cu Real Madrid. A fost o adevărată avalanșă de meme-uri pe rețelele de socializare la adresa grupării din capitala Spaniei. Vedetele Vinícius, Mbappé și Jude Bellingham au fost luate peste picior de suporterii echipei rivale.

Așa cum se întâmplă după fiecare „El Clasico”, fanii fotbalului și-au arătat creativitatea. Pe social media au apărut imagini amuzante legate de duelul dintre Barcelona și Real Madrid. De data aceasta însă, suporterii „los blancos” au fost evident ceva mai tăcuți.

Partida a fost trăită la intensitate maximă de suporterii ambelor echipe. Un fan al Barcelonei a urmărit duelul cu Real Madrid având o icoană așezată lângă tricoul echipei favorite. În orice caz, a fost sărbătoare totală atât în Jeddah, acolo unde s-a jucat marea finală a Supercupei, cât și în Catalonia.

Cele mai tari meme-uri după Barcelona - Real Madrid 3-2
