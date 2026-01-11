Cele mai tari meme-uri după Barcelona – Real Madrid 3-2. Vinicius și Mbappe, ținta glumelor. Galerie foto

ADVERTISEMENT

Barcelona a pus, pentru al doilea an la rând, mâna pe Supercupa Spaniei. Catalanii s-au impus cu scorul de 3-2 pe stadionul din Jeddah, în fața rivalilor de moarte, și au declanșat sărbătoarea. Pe social media s-a declanșat o avalanșă de glume la adresa „galacticilor”.

Barcelona a învins-o pe Real Madrid în finala Supercupei Spaniei!

Partida a fost una extrem de spectaculoasă. La pauză, scorul de pe tabelă era 2-2. S-au marcat nu mai puțin de trei goluri în minutele de prelungire, iar show-ul a continuat și în partea secundă a partidei dintre Barcelona și Real Madrid din finala Supercupei Spaniei.

ADVERTISEMENT

Atacantul brazilian al celor de la Barcelona a trimis un șut de la marginea careului, balonul a fost deviat de un jucător de la Real Madrid, iar Courtois nu a mai putut interveni. Până la final, gruparea din capitala Spaniei nu a reușit să mai egaleze.

Barcelona to Real Madrid every fucking time 😭😭😭 — 𝕆𝕟𝕝𝕪𝕆𝕟𝕖𝕁𝕠𝕤𝕙𝕦𝕒 (@Blexxedboytwee)

Cele mai bune glume după Barcelona – Real Madrid 3-2! Raphinha a fost „Hulk” în duelul cu „los blancos”!

s-au ținut de glume după finalul duelului cu Real Madrid. A fost o adevărată avalanșă de meme-uri pe rețelele de socializare la adresa grupării din capitala Spaniei. Vedetele Vinícius, Mbappé și Jude Bellingham au fost luate peste picior de suporterii echipei rivale.

ADVERTISEMENT

⚽🔥 ¡El clásico español ha dejado huella!

La victoria del sobre el en la se ha convertido en un manantial de risas. Aquí te presentamos los memes más divertidos que reflejan la emoción de los culés.

— Líbero (@diario_libero)

Așa cum se întâmplă după fiecare „El Clasico”, fanii fotbalului și-au arătat creativitatea. Pe social media au apărut imagini amuzante legate de duelul dintre Barcelona și Real Madrid. De data aceasta însă, suporterii „los blancos” au fost evident ceva mai tăcuți.

ADVERTISEMENT

| ¡Los infaltables! 😂

Alegra tu día con los divertidos memes que invaden las redes tras el triunfo del sobre el en el Bernabéu. Yamal el centro de burlas de los merengues. — Líbero (@diario_libero)

Partida a fost trăită la intensitate maximă de suporterii ambelor echipe. Un fan al Barcelonei a urmărit duelul cu Real Madrid având o icoană așezată lângă tricoul echipei favorite. În orice caz, a fost sărbătoare totală atât în Jeddah, acolo unde s-a jucat marea finală a Supercupei, cât și în Catalonia.