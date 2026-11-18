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România a cedat cu 1-2 pe terenul Bosniei în ultima partidă din grupa B4 din UEFA Nations League și a terminat pe ultimul loc, urmând a evolua la barajul de menținere. Fanii de pe rețelele sociale nu i-au iertat pe „tricolori”, principalele „ținte” fiind Gică Hagi, Ianis Hagi și Andrei Rațiu.

Cele mai tari meme-uri după Bosnia – România 2-1

România a avut un start pozitiv în duelul cu Bosnia, Daniel Bîrligea reușind să deschidă scorul încă din minutul 6. Din nefericire pentru „tricolori”, gazdele au egalat înainte de pauză după o gafă uriașă a lui Andrei Rațiu, care i-a făcut un cadou în fața porții mijlocașului Benjamin Tahirovic. Golul decisiv a fost înscris în partea secundă de Esmir Bajraktarevic.

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Fundașul lui Rayo Vallecano a fost ironizat de fani pe rețelele sociale pentru , însă nu au scăpat nici și căpitanul naționalei, Ianis Hagi. Fotbalistul lui Alanyaspor a avut din nou o evoluție ștearsă, fiind înlocuit în minutul 64. Cu o victorie la Zenica, „tricolorii” puteau evita ultimul loc în grupă, deoarece Polonia a obținut doar un egal în meciul disputat la Wroclaw contra Suediei.

Ce urmează pentru naționala României după eșecul din Bosnia

Următoarele evenimente importante pentru echipa națională a României vor fi două trageri la sorți organizate de UEFA. Pe 20 noiembrie, „tricolorii” vor afla pe cine vor întâlni în barajul de menținere din Liga Națiunilor, adversarii posibili fiind Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia. Mai apoi, pe 6 decembrie, va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, România fiind în urna 3.

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Următoarea acțiune a naționalei va avea loc în martie, când se vor disputa cele două manșe ale barajului din Liga Națiunilor, „tricolorii” având obiectivul de a se menține în Liga B. Prima manșă va avea loc în deplasare, în intervalul 25-27 martie, iar returul se va disputa în România, pe 28, 29 sau 30 martie. Faptul că naționala României va fi implicată în acest baraj afectează și preliminariile pentru EURO, echipa pregătită de Gică Hagi urmând a fi repartizată într-o grupă cu 4 formații.