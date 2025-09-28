Cele mai tari meme-uri după Brentford – Manchester United 3-1. Fanii l-au taxat dur pe Ruben Amorim. Foto

„Diavolii roșii” au suferit o nouă înfrângere rușinoasă în campionat, 1-3 cu Brentford, în deplasare, iar fanii echipei lui Ruben Amorim nu au altceva de ales decât să facă haz de necaz de situația ingrată prin care trece clubul.

Manchester United s-a făcut de râs cu Brentford. Bruno Fernandes a ratat un nou penalty

Echipa de pe Old Trafford s-a văzut învinsă de Brentford și rămâne în jumătatea de jos a clasamentului din Premier League. United a acumulat doar 7 puncte în primele 6 etape, iar „diavolii” au șanse mari să rateze din nou calificarea în cupele europene.

Brentford a făcut o figură frumoasă pe teren propriu. Igor Thiago a înscris rapid două goluri. Šeško a redus din diferență la mijlocul primei părți, însă United nu a reușit să egaleze, deși Bruno a avut o șansă uriașă.

How it feels to be a Manchester United fan right now — Wealth (@wealth_united_)

Curg meme-urile pe social media după Brentford – Manchester United 3-1

Englezii sunt cunoscuți pentru simțul lor al umorului, iar imediat după finalul meciului, pe rețelele de socializare au apărut zeci de meme-uri legate de situația disperată prin care trece Manchester United. Antrenorul Ruben Amorim a fost cel mai ironizat de fani.

Manchester United lose on Bryan Mbeumo's return to Brentford 🙃 — B/R Football (@brfootball)

Suporterii lui United au glumit pe ideea că nu e doar cel mai slab start de sezon din istorie, ci „cel mai slab start din istorie până acum”, făcând referire la faptul că „diavolii roșii” au suficient timp la dispoziție să-și dezamăgească suporterii și în continuare.

— Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext)

Ruben Amorim nu a scăpat deloc ieftin. Antrenorul portughez a fost ținta glumelor după ce a pierdut un nou meci pe banca echipei de pe Old Trafford. Suporterii înțeleg cu greu dorința sa de a păstra, meci de meci, aceeași tactică, care clar nu funcționează pentru „diavolii roșii”.

