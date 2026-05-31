Cele mai tari meme-uri după Dinamo – FCSB 1-2. Fanii „roș-albaștrilor” nu i-au iertat pe rivalii de la Dinamo și Rapid după ce s-au calificat în Conference League

FCSB și-a salvat sezonul după ce a învins-o pe Dinamo în finala barajului pentru Conference League, iar fanii au sărbătorit și în mediul online, unde i-au luat la țintă atât pe „câini”, cât și pe cei de la Rapid.
Bogdan Mariș
31.05.2026 | 07:00
FCSB a ratat pentru prima dată play-off-ul, însă a reușit să se califice în preliminariile UEFA Conference League după ce a trecut de FC Botoșani și Dinamo la baraj. Astfel, gruparea „roș-albastră” va juca în Europa în următorul sezon, în timp ce rivalii de la Dinamo și Rapid au ratat din nou acest obiectiv. Suporterii FCSB-ului au sărbătorit succesul și pe rețelele sociale, unde s-au amuzat pe seama adversarilor.

Fanii FCSB-ului au savurat victoria obținută pe „Arcul de Triumf” contra lui Dinamo, pe care au sărbătorit-o inclusiv pe rețelele sociale. Suporterii „roș-albaștrilor” i-au taxat pe „câini” după victoria de la baraj, însă nici cei de la Rapid nu au scăpat, principalul aspect scos în evidență fiind faptul că FCSB și-a prelungit seria de sezoane consecutive cu prezențe în Europa, în timp ce rivalii au rămas din nou „acasă”.

O imagine realizată cu inteligența artificială de către un suporter al „roș-albaștrilor” îi înfățișează pe Alex Dobre și Cătălin Cîrjan stând pe canapea și urmărind la televizor un meci al FCSB-ului din Conference League. Dinamo nu a mai jucat în cupele europene din 2017, în timp ce fanii Rapidului așteaptă din 2012 revenirea în competițiile continentale.

Cum a învins-o FCSB pe Dinamo

Dinamo a pornit cu prima șansă în barajul cu FCSB, ținând cont de statutul de gazdă, dar și de faptul că echipa pregătită de Marius Baciu a evoluat 120 de minute marți în semifinala cu FC Botoșani pentru a se califica în ultimul act. Gruparea „roș-albastră” a reușit să producă surpriza însă și s-a impus cu 2-1 după prelungiri.

Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 10, chiar în momentul în care fanii din Peluza Cătălin Hîldan urcau în tribună, iar Mamoudou Karamoko a egalat situația în repriza secundă a timpului regulamentar. Golul victoriei a fost înscris de israelianul Ofri Arad, în minutul 107, iar FCSB s-a calificat în turul 2 preliminar al Conference League. Gruparea „roș-albastră” își cunoaște deja posibilii adversari din această fază.

  • 17 iunie este data la care FCSB își va afla adversara din turul 2 preliminar al Conference League
  • 35.700.000 de euro valorează lotul actual al „roș-albaștrilor”
