Sport

Cele mai tari meme-uri după eliminarea Turciei de la Campionatul Mondial: „Au plecat în convoi, doar ca să marcheze zero goluri”

Turcia este a doua echipă eliminată de la Cupa Mondială. Deşi au trimis 62 de şuturi spre porţile adverse, elevii lui Montella nu au marcat niciun gol în două meciuri şi se întorc acasă. Cele mai tari meme-uri.
Marian Popovici
20.06.2026 | 14:30
Cele mai tari memeuri dupa eliminarea Turciei de la Campionatul Mondial Au plecat in convoi doar ca sa marcheze zero goluri
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Cele mai tari meme-uri după eliminarea Turciei de la Campionatul Mondial: "Au plecat în convoi, doar ca să marcheze zero goluri". Sursa: hepta.ro
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Turcia a pierdut cu 0-1 în faţa Paraguay-ului. Echipa lui Vincenzo Montella a dominat autoritat meciul, a avut om în plus o repriză şi cu toate acestea nu a marcat niciun gol, deşi posesia a fost 78% de partea „otomanilor”.

Reacţia lui Vincenzo Montella după eliminarea de la Mondial: „E o chestiune de destin”

La final, Vincenzo Montella a dat vina pe destin, spunând că nu poate să îşi explice modul în care a părăsit echipa sa turneul final, în condiţiile în care Turcia a dominat ambele meciuri, atât cu Australia, cât şi cu Paraguay, dar cu toate acestea a pierdut fără să înscrie niciun gol:

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„Am dat tot ce am avut. Sunt în fotbal de 35 de ani. Meciuri ca acesta se întâmplă o dată la 50 de partide. Din păcate, noi am trăit asta în două meciuri. Am tras peste 60 de șuturi. Nici nu mai vorbesc despre procentele de posesie. Pur și simplu nu a fost să fie.

M-a surprins că ați adus în discuție problema atacantului. Am avut 65 de șuturi în două meciuri. Dar, într-un fel sau altul, mingea nu vrea să intre în poartă. Dacă unul dintre voi îmi poate explica acest lucru, sunt gata să învăț. Ne creăm ocazii, dar nu reușim să marcăm.

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Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre, au muncit enorm, la fel și jucătorii. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Așa s-au petrecut lucrurile. Îmi pare foarte rău, dar soarta nu a fost de partea noastră. Le-am spus jucătorilor mei: «Plecați cu fruntea sus, pentru că ați dat tot ce ați avut» Nu există nimic dincolo de destin”, a spus Vincenzo Montella.

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Cele mai tari meme-uri după eliminarea Turciei de la Mondial

Internetul a reacţionat după eliminarea prematură a Turciei de la Campionatul Mondial. „Otomanii” erau cotaţi cu şanse bune de a se califica în 16-imile competiţiei, în condiţiile unei grupe accesibile, din care mai fac parte SUA, Paraguay şi Australia. Cele mai tari meme-uri după eliminarea Turciei:

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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