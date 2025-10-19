. Titlul, acum, pare doar o himeră pentru campioana României, iar suporterii rivali din SuperLiga au făcut haz de necaz pe internet. Fanii olteni ai Universității Craiova s-au evidențiat cu mai multe glume pe seama roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

FCSB, val de meme-uri și de glume după 1-2 cu Metaloglobus

La finalul partidei Metaloglobus – FCSB 2-1, jucătorii campioanei s-au dus la galerie pentru a-i saluta pe fani, care erau extrem de furioși după rezultatul înregistrat la Clinceni. , iar experimentatul atacant nu s-a lăsat mai prejos și a intrat într-un conflict verbal cu galeria.

Microbiștii care susțin rivalele FCSB-ului din SuperLiga abia au așteptat un nou pas greșit al campioanei și au taxat cu umor înfrângerea dură și visul de a câștiga titlul.

ADVERTISEMENT

Alți suporteri, majoritatea olteni, au vrut să sublinieze, în mod ironic, faptul că FCSB nu a mai câștigat pentru că selecționerul Mircea Lucescu nu i-a mai urat succes lui Gigi Becali, așa cum se întâmplase înainte de meciul cu Universitatea Craiova.

Cele mai tari glume după Metaloglobus – FCSB 2-1

Horia Ivanovici a prezentat, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, o listă cu cele mai haioase meme-uri și cele mai spumoase reacții ale oltenilor după înfrângerea FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Mulți internauți s-au luat, în special, de Mircea Lucescu și de faptul că de această dată nu l-a mai sunat pe Gigi Becali să-i ureze noroc. Evidențiem și faptul că memarii au pus o poză cu Stan și Bran, alături de sigla FCSB-ului și au „redenumit“ echipa bucureșteană „FC Stan și Bran“. Cel mai probabil, acest meme a fost inspirat după declarația comentatorului Ionuț Angheluță, care a glumit pe seama jocului roș-albaștrilor și a spus, după un atac ratat: „FCSB a fost FC Stan și Bran!”.

ADVERTISEMENT

„Metaloglobus, singura echipă care a reușit să-și dubleze într-un meci punctele strânse în 12 meciuri“, a fost o altă glumă. Nici Gigi Becali n-a scăpat de ironii: „După demisia lui Sabău, al doilea antrenor este dat afară. Este vorba despre Gigi Becali“.