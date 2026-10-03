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Cele mai tari meme-uri după Polonia – România 6-0. Cum a fost ironizat Gică Hagi: „GibraltaRomânia”

Gică Hagi și naționala României, țintele glumelor pe internet după rușinea din Polonia! Cele mai tari meme-uri din mediul virtual după dezastrul de la Varșovia
Catalin Oprea
03.10.2026 | 05:45
Cele mai tari memeuri dupa Polonia Romania 60 Cum a fost ironizat Gica Hagi GibraltaRomania
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Cele mai tari meme-uri după Polonia - România 6-0. Cum a fost ironizat Gică Hagi. Foto: captură Antena 1
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Gică Hagi (61 de ani) și naționala României au suferit o umilință fără precedent în cariera de antrenor a „Regelui” vineri seară la Varșovia cu Polonia în etapa a treia din Liga Națiunilor, scor 0-6. La finalul partidei, pe lângă discursurile dure obișnuite, au existat și câteva glume făcute pe rețelele de socializare de către diferiți utilizatori.

Cele mai tari meme-uri după Polonia – România 6-0. Gică Hagi, luat la țintă

Ținta principală a fost reprezentată în mod evident de către selecționer, cel care a fost înfățișat în primul rând drept angajat la „Five to Go”, bineînțeles când scorul la Varșovia era „doar” 5-0. De asemenea, în mod așteptat de altfel, la finalul meciului a fost folosită și celebra sintagmă din tenis „Game, set, meci”.

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În plus, Hagi a fost acuzat, în aceeași notă firește, că a trimis „petarde” pe teren. Mai mult, a fost făcută și o comparație dureroasă pentru fotbalul din România, naționala noastră fiind într-un mod plastic pusă laolaltă cu micuța echipă din Gibraltar, formată în principiu din amatori. „GibraltaRomânia” a fost cuvântul ales în acest sens. Nu în ultimul rând, meciul de la Varșovia a fost comparat cu unul de curling, acolo înregistrându-se de obicei astfel de „cifre”.

Meme-uri Gică Hagi Polonia România 6-0
Cele mai tari meme-uri după Polonia – România 6-0

 

Meme-uri Polonia România 6-0
Cele mai tari meme-uri după Polonia – România 6-0

 

Ce a declarat Gică Hagi după Polonia – România 6-0

Așa cum s-a întâmplat și după înfrângerea de pe teren propriu cu Bosnia, selecționerul și-a asumat și acum vina pentru rezultatul final: „Nu are rost să vorbim despre demisie, ne gândim doar la meciul cu Suedia. Este vina mea, eu am greșit tactic. Trebuia să ne apărăm mai bine și după ce am rămas în 10. Trebuia să facem un atac rapid, să încercăm să jucăm ofensiv. Știam că Polonia are un fotbal bun, ne va pasa. Când iei 4 goluri acasă și 6 în deplasare, e clar că eu sunt principalul vinovat!

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(n.r. Ați greșit că ați convocat atât de mulți jucători?) Nu mă pot dezice acum, ce să fac? Trebuie să fim mai atenți la detalii. În vară ne-a mers bine cu două echipe, dar acum s-a dovedit a fi un eșec. Lucrurile nu au mers bine, eu sunt de vină, eu am făcut acest plan! Vreau, nu vreau, mâine trebuie să încerc să mă trezesc optimist. Simt multă durere, dar trebuie să învăț din asta pentru a fi mai bun”. 

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