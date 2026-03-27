Cele mai tari meme-uri după Turcia – România 1-0! Cum au comis-o italienii și cum arată kitul suporterului tricolor. Foto

Microbiștii de pretutindeni au așteptat barajul Turcia - România. Glume, greșeli și postări hilare legate de marele meci dintre cele două echipe naționale. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro.
Mihai Dragomir
27.03.2026 | 14:00
Cele mai tari meme-uri legate de barajul Turcia - România 1-0. Ce plan de rezervă puteau aplica românii. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Barajul Turcia – România 1-0 a stârnit interes major din partea microbiștilor. Meciul cu miză uriașă dintre cele două echipe naționale s-a desfășurat pe stadionul lui Beșiktaș, la Istanbul. Fanii fotbalului au început să posteze pe internet tot mai multe aspecte legate de această partidă, de la glume, la echipe de start, până la meme-uri care mai de care mai ingenioase. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Italienii au comis-o înaintea barajului Turcia – România. Ce echipe de start au prezis

Meciul dintre Turcia din România a fost unul interesant nu doar pentru suporterii celor două echipe naționale, ci și pentru presa internațională. Italienii au analizat situația celor două echipe și au transmis cum ar arăta primul „11” pentru fiecare tabără. Potrivit corrieredellosport.it, atât Turcia cât și România ar fi avut în componența de start jucători indisponibili.

Mai exact, în primul „11” al Turcilor a fost inclus fundașul Merih Demiral, cel care este accidentat și nu a jucat, dar și colegul său Zeki Celik, legitimat la AS Roma, care s-a antrenat separat de colegii săi la ultima ședință de pregătire și care a ratat de asemenea meciul contra României. În echipa de start a lui Mircea Lucescu figura Lisav Eissat, fotbalist pe care selecționerul nu l-a păstrat în lotul pentru această partidă.

Echipele de start de la Turcia - România în viziunea jurnaliștilor italieni
Comentariile microbiștilor pe internet au fost hilare. „Bine că nu au băgat Generația de Aur!”; „Parca Celik si Demiral nu joacă!”; „Sper că prin B. Yilmaz se referă la Burak, nu la Bariș”.

Cele mai tari meme-uri înainte Turcia – România 1-0. Tactica la care puteau apela „tricolorii”

În continuare, vă vom prezenta o parte dintre glumele legate de meciul Turcia – România, înaintea fluierului de start. Fanii „tricolorilor” au făcut haz de necaz înaintea partidei, de la kitul de bază al oricărui fan român, care include echipamentul României, un tensiometru, mir, o icoană, pastile de inimă și inhalator pentru astm, la premoniția lui Marius Șumudică, cunoscut pentru astfel de pronosticuri de la confruntările FCSB-ului în Europa League cu PAOK, până la planul de rezervă al naționalei noastre, care include schimbări la pauză cu marii voievozi din istoria țării (scenariu realizat cu inteligența artificială):

Kit suporter România pentru meciul cu Turcia

Premoniție Șumudică baraj Turcia - România

 

Cele mai tari meme-uri după Turcia – România 1-0. Cum s-au amuzat microbiștii

Sigur, glumele au continuat și după disputarea acestui mei. Turcii, care au afișat o scenografie fabuloasă la meciul cu România, au fost și ei subiectul unor meme-uri în ciuda victoriei obținute. „Imperiul Otoman s-a întors”, „Asasinul cu chip de copil”, „România: Unde e mingea? / Turcia: În tun!”, sunt doar câteva exemple în acest sens.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
