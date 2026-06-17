Cele mai tari memeuri după ce Cristiano Ronaldo a fost „dat dispărut” în Portugalia – Congo 1-1. Fanii nu au uitat nici de Messi

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut parte de un debut mult sub așteptări la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Portugalia a făcut doar egal cu RD Congo, scor 1-1, iar starul de la Al-Nassr nu a reușit să își pună aproape deloc amprenta pe jocul echipei sale, ba chiar din contră.

Cristiano Ronaldo, ținta ironiilor după prestația din Portugalia – Congo 1-1 de la Campionatul Mondial

A înregistrat cifre extrem de slabe, , când el a marcat toate golurile naționalei sud-americane. Astfel, în mediul virtual fanii celor doi au început din nou să se contreze în ceea ce privește subiectul supremației istorice din fotbalul mondial, iar, printre altele,

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În plus, în paralel au început să curgă și glumele la adresa lui Cristiano Ronaldo. De exemplu, liderul naționalei Portugaliei a fost „dat dispărut” de către un utilizator, cu mențiunea că ultima dată ar fi putut fi văzut în Arabia Saudită, în tricoul lui Al-Nassr bineînțeles, semn că nu ar fi ajuns încă la turneul final nord-american, în mod evident fiind vorba despre o ironie vizavi de jocul modest prestat de el împotriva naționalei din Congo.

ÚLTIMA VEZ VISTO, RIYADH! 👀🇸🇦 Cristiano Ronaldo passou em branco na estreia dos Gajos no Mundial de 2026. O português não conseguiu marcar e ajudar os lusitanos a saírem com os 3 pontos na estreia. *Contém texto alternativo … — sportv (@sportv)

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De asemenea, un alt utilizator a mers chiar și mai departe și a folosit un clip video devenit viral de la startul turneului final, în care un fan al Braziliei a fost surprins de camerele de filmat în timp ce o „scana” parcă hipnotizat pe femeia de lângă el, făcând o comparație între acea scenă și modul în care Cristiano Ronaldo ar tânji să semneze și el un hattrick la Mondial, asemenea lui Messi.

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Ronaldo watching Messi score a hat trick: — Lea (@Lea_EFC)

Nu în ultimul rând, „cireașa de pe tort” din acest punct de vedere a fost reprezentată de o fotografie realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în care Lionel Messi apare triumfalist, cu trofeul Cupei Mondiale în brațe, și cu piciorul stâng pus pe capul lui Cristiano Ronaldo, cel care stă întins în fața sa, practic recunoscând dominația argentinianului.

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