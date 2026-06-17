Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cele mai tari memeuri după ce Cristiano Ronaldo a fost „dat dispărut” în Portugalia – Congo 1-1. Fanii nu au uitat nici de Messi

Cristiano Ronaldo, ținta glumelor pe internet după evoluția din Portugalia - Congo 1-1 de la Campionatul Mondial. Cum a fost ironizat starul de la Al-Nassr
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.06.2026 | 00:25
Cele mai tari memeuri dupa ce Cristiano Ronaldo a fost dat disparut in Portugalia Congo 11 Fanii nu au uitat nici de Messi
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo, ținta glumelor după debutul la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Foto: X
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani)  a avut parte de un debut mult sub așteptări la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Portugalia a făcut doar egal cu RD Congo, scor 1-1, iar starul de la Al-Nassr nu a reușit să își pună aproape deloc amprenta pe jocul echipei sale, ba chiar din contră.

Cristiano Ronaldo, ținta ironiilor după prestația din Portugalia – Congo 1-1 de la Campionatul Mondial

A înregistrat cifre extrem de slabe, incomparabile cu cele ale lui Lionel Messi din meciul Argentina – Algeria 3-0, când el a marcat toate golurile naționalei sud-americane. Astfel, în mediul virtual fanii celor doi au început din nou să se contreze în ceea ce privește subiectul supremației istorice din fotbalul mondial, iar, printre altele, Cristiano a fost numit chiar „varianta de pe Temu a lui Messi”. 

ADVERTISEMENT

În plus, în paralel au început să curgă și glumele la adresa lui Cristiano Ronaldo. De exemplu, liderul naționalei Portugaliei a fost „dat dispărut” de către un utilizator, cu mențiunea că ultima dată ar fi putut fi văzut în Arabia Saudită, în tricoul lui Al-Nassr bineînțeles, semn că nu ar fi ajuns încă la turneul final nord-american, în mod evident fiind vorba despre o ironie vizavi de jocul modest prestat de el împotriva naționalei din Congo.

Cele mai tari meme-uri apărute pe internet

De asemenea, un alt utilizator a mers chiar și mai departe și a folosit un clip video devenit viral de la startul turneului final, în care un fan al Braziliei a fost surprins de camerele de filmat în timp ce o „scana” parcă hipnotizat pe femeia de lângă el, făcând o comparație între acea scenă și modul în care Cristiano Ronaldo ar tânji să semneze și el un hattrick la Mondial, asemenea lui Messi.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

Nu în ultimul rând, „cireașa de pe tort” din acest punct de vedere a fost reprezentată de o fotografie realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în care Lionel Messi apare triumfalist, cu trofeul Cupei Mondiale în brațe, și cu piciorul stâng pus pe capul lui Cristiano Ronaldo, cel care stă întins în fața sa, practic recunoscând dominația argentinianului.

ADVERTISEMENT
Mihai Bendeac a ”explodat”, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali...
Digisport.ro
Mihai Bendeac a ”explodat”, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali în biserică

9.50 este în acest moment cota Betano pentru pronosticul „Portugalia câștigă Campionatul Mondial”
UEFA, anunț de ultim moment despre Interul lui Cristi Chivu și PSG! Amenzile...
Fanatik
UEFA, anunț de ultim moment despre Interul lui Cristi Chivu și PSG! Amenzile primite de coloșii din Italia și Franța
Cele mai sălbatice comentarii în clasicul război Messi vs Ronaldo după startul CM...
Fanatik
Cele mai sălbatice comentarii în clasicul război Messi vs Ronaldo după startul CM 2026: „Varianta de pe Temu”
Victor Angelescu, detalii despre atacantul găsit în Italia: ”E cam ce își dorește...
Fanatik
Victor Angelescu, detalii despre atacantul găsit în Italia: ”E cam ce își dorește Pancu”. Update
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fotbalistul român i-a închis telefonul în nas lui Giovanni Becali: 'Vreau să îți...
iamsport.ro
Fotbalistul român i-a închis telefonul în nas lui Giovanni Becali: 'Vreau să îți schimb viața!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!