Fanii lui Inter Milano, mesaje emoționante pentru Cristi Chivu. Ce au spus după etapa care îi apropie de Scudetto: „Nu am nicio problemă să recunosc…”

Interul este foarte aproape de câștigarea unui nou titlu în Serie A, iar fanii mai sceptici ai ”nerazzurilor” au recunoscut cu fair-play că s-au înșelat în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu.

Cristi Chivu i-a cucerit definitiv pe fanii lui Inter

Trupa tehnicianului român a luat un avans de 10 puncte în fruntea ierarhiei din campionatul Italiei, după ce . A fost o etapă perfect pentru Inter, pentru că rivalele AC Milan, Napoli și Juventus au pierdut.

Fără experiență la un asemenea nivel, șefii lui Inter au riscat foarte mult în vară când l-au adus pe Cristi Chivu în locul lui Simone Inzaghi. Dar, românul a arătat că știe să gestioneze un vestiar foarte greu și a reușit să le schimbe părerea chiar și celor care au contestat la început numirea sa.

”Nu l-am criticat niciodată pe Chivu pentru că, nici măcar în cel mai rău caz, nu l-aș putea trage la răspundere. Acestea fiind spuse, nu am avut nicio încredere în el în vară și am fost disperat (și furios) când a venit. Nu am nicio problemă să recunosc. Am greșit la toate nivelurile”, a scris un suporter al Interului, pe rețelele de socializare.

Suporterii lui Inter, în delir după parcursul excelent din Serie A

Iar mesajele de laudă pentru antrenorul român au curs în ultimele ore în mediul online, mai ales după ce și acum ”nerazzurri” s-au distanțat la 10 puncte în clasament.

”Cristian Chivu din Reșița: stagiarul neașteptat”, ”Unde sunt fanii lui Inter care au spus că echipa va termina pe locul 5 cu Chivu?” sau ”E incredibil că un debutant precum Chivu va câștiga un titlu împotriva unui bătrân ca Allegri… dar asta e realitatea”, au notat suporterii Interului.

”Chivu pare să-și poată face treaba destul de bine și a avut ghinion în unele meciuri”, ”Avem încredere în Chivu”, ”Chivu a câștigat titlul. Asta nu va dispărea niciodată” sau ”Chivu trebuie să continue munca mentală pe care a depus-o până acum”, sunt alte mesaje ale fanilor.

Adi Mutu îl vede campion în Serie A pe Chivu

Colegi ani de zile la echipa națională a României, Adi Mutu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre din primul sezon pe banca lui Inter și consideră că ”nerazzurri” au cel mai bun lot din Italia.

”Eu zic că are șanse foarte mari să ia titlul. După părerea mea, Inter e echipa cea mai bună. Cristi a venit, s-a mulat bine în ambientul lui Inter, îl știa, nu era o noutate pentru el, nu a schimbat foarte mulți dintre jucători, o echipă solidă, o echipă cu câțiva campioni mondiali în componența ei, adică e cea mai bună echipă din Italia de departe”, a declarat Mutu.