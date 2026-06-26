Cele mai tari momente de la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Spectacol de mare clasă organizat de Superbet și LPF. Foto și Video

ADVERTISEMENT

Cele 16 echipe din SuperLiga României și fanii acestora au aflat cum vor arăta cele 30 de etape din noul sezon. Tragerea la sorți a țintarului a avut loc la Hotelul Marriott din Capitală. LPF și sponsorul SUPERBET s-au ocupat de organizarea ireproșabilă a evenimentului la care au participat foarte multe personalități mari din fotbalul românesc.

Ciprian Deac, premiat în debutul evenimentului organizat de LPF și Superbet

Încă de la începutul evenimentului, Ciprian Deac a fost invitat în fața tuturor reprezentanților celor 16 echipe ce vor lua startul în sezonul 2026/2027 din SuperLiga României. Retras din activitate la finalul sezonului trecut și informație pe care FANATIK a oferit-o în exclusivitate încă de la începutul anului, legendarul fotbalist al „feroviarilor” a fost premiat pentru activitatea sa, iar mai apoi a rămas în față pentru a asista la extragerea bilelor pentru tragerea la sorți.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte emoționat. De la 6 ani am fost cu geanta în spate prin cantonament, dar nu regret nimic pentru că am dat totul pentru fotbal și mă bucur că am reușit să câștig trofee, nu doar să trec prin fotbal. Am crescut la CFR, acolo am jucat de mic și nu poate fi nimic mai frumos decât să joc pentru un club important din România și să o fac cât mai profesionist. Să iubească această meserie pentru că e cea mai frumoasă și sunt foarte norocoși să fie plătiți pentru ceea ce iubesc. E un mare noroc. Toate titlurile sunt speciale și toate au fost grele. Niciodată nu m-am pus eu pe primul loc și am tras pentru echipă, nu am urmărit cifrele. Tot timpul am fost mulțumit când echipa câștiga și de-asta am luat atâtea titluri”, a declarat Ciprian Deac.

Tot în cadrul acestui eveniment s-a anunțat un nou proiect: SuperLiga Marketing Awards. Acesta reprezintă un proiect pentru campanii de ticketing, social media, inițiative dedicate copiilor și academiilor, merchandising și match experience pentru fani. Premiul de 25.000 de euro se va acorda în sezonul următor.

ADVERTISEMENT

LPF a ales cei mai buni jucători din sezonul proaspăt încheiat al SuperLigii României

Ulterior, cei mai buni jucători ai sezonului recent încheiat au fost premiați. S-au acordat premiile pentru cel mai bun jucător U21, cel mai bun portar, dar și cel mai bun fotbalist al sezonului. După toate aceste trei premii, LPF a oferit și cel mai bun „prim 11” al sezonului 2025/2026, în care au pătruns jucători doar de la primele patru echipe.

ADVERTISEMENT

Lorenzo Biliboc a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, Edvinas Gertmonas a primit premiul de cel mai bun portar, iar Jovo Lukic a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului. Ciprian Deac a vorbit despre toți cei trei câștigători și a avut cuvinte frumoase atât despre Lorenzo Biliboc, care i-a fost coleg de echipă, cât și despre cei doi rivali de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Pe lângă premiile pentru jucători, s-au oferit distincții atât pentru cea mai bună echipă, cât și pentru cel mai bun antrenor, iar aici câștigătorii nu puteau fi alții decât Universitatea Craiova și Filipe Coelho. Antrenorul campioanei României a primit cadou o minge oficială cu chipul său pictat pe ea.

De asemenea, cel mai bun „prim 11” al stagiunii precedente în viziunea LPF arată în felul următor: Gertmonas – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Macalou, Mekvabhishvili, Cîrjan, Korenica – Al Hamlawi, Lukic.

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac a asistat la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii României

După ce au fost date toate aceste distincții, a început și tragerea la sorți propriu-zisă, iar Ciprian Deac a asistat la acest proces. Pe rând, bilele au fost extrase din boluri iar echipele și-au aflat poziția în sistemul cu ajutorul căruia s-au format toate cele 30 de etape. , Dinamo – FCSB în etapa a 8-a, FCSB – Rapid în etapa a 13-a, iar CFR Cluj – U Cluj în etapa 15-a.

Cum au reacționat conducătorii cluburilor după ce au aflat programul meciurilor din sezonul viitor

La eveniment au participat foarte mulți conducători de club, printre care Andrei Nicolescu, Radu Constantea, Iuliu Mureșan, Victor Angelescu, Valeriu Argăseală, dar și mulțe alte personalități, printre care s-a remarcat Ilie Dumitrescu.

„Am fost și anul trecut la tragere și am căzut și atunci în prima etapă cu UTA. A fost la Arad atunci. Să dea Dumnezeu să fie la fel și anul ăsta. Să se termine la fel. Anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Speranțele noastre să repetăm ce am făcut anul ăsta sunt așa… Nu știu ce fac celelalte echipe.

Mișcările pe care le-am făcut până acum arată că suntem la fel de puternici. Compartimentul defensiv e la fel ca anul trecut și întărit prin prelungirea contractului lui Rus, plus venirea lui Sava, care este o concurență mare în zona respectivă. Am văzut și transferul ăsta al jucătorului de bandă stânga, Ronaldo, care mi se pare un jucător cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. În plus, încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta”, a spus Sorin Cârțu la finalul evenimentului.

Ce a spus Sorin Cârțu după tragerea la sorți

Dacă Andrei Nicolescu s-a grăbit și nu a mai oferit nicio reacție în urma tragerii la sorți, un alt mare dinamovit a vorbit în locul său, Ionel Dănciulescu. De asemenea, Victor Angelescu și Iuliu Mureșan au vorbit la rândul lor despre eveniment și situațiile de la club.