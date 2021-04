Cele mai tari păcăleli trăite de vedete, de 1 Aprilie. “Am sărit din cadă, cu un tricou în zona intimă, și am fugit din casă”

Am provocat vedetele să ne dezvăluie cele mai mari farse cărora le-au căzut în plasă de 1 Aprilie. În timp ce unele au făcut rapid o retrospectivă a păcălelilor și ne-au stârnit zâmbete, altele au preferat să rămână în rutina plicticoasă a adevărului și numai a adevărului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK.RO a aflat ce farse de 1 Aprilie nu-și pot șterge din minte mai multe vedete. Raluca Bădulescu, Ana Maria Barnoschi, Răzvan Botezatu, Marina Almășan, Doinița Oancea și Roxen au dat curs provocării de a ne împărtăși păcălelile memorabile din viața lor.

Ana Maria Barnoschi, victima lui Bursucu’ de 1 Aprilie: “L-am văzut prăbușit în mijlocul platoului”

Ana Maria Barnoschi își amintește că a trecut prin momente de panică extremă, în platoul emisiunii “Roata Norocului”, după o farsă pusă la cale de echipa Kanal D, în frunte cu Bursucu’.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am avut parte de o farsă memorabilă, pusă la punct de colegul meu, Bursucu’. Aflată în cabina de machiaj, nici prin gând nu îmi trecea că mi se pregătește o farsă de zile mari, care mă va scoate din minți. Alături de alți colegi din trust, am mers în platoul Roata Norocului, cu gândul că ne vom distra pe cinste, la o masă cu bucate și băuturi alese. Nimic nu anunță ce avea să mi se întâmple. Așa că s-a lăsat cu pedepse, iar momentul mult așteptat sosise; Bursucu a învârtit de Roată, iar acesta a căzut pe pedeapsă. Aici am intervenit eu, ar fi trebuit să îl lovesc peste o cască, cu un obiect din platou. Am aplicat încet lovitura. Eram liniștită că e protejat de acea cască zdravănă, de cauciuc, însă am rămas șocată când l-am văzut pe Bursucu’ prăbușit în platoul emisiunii. Norocul a fost că m-au lămurit repede că e o farsă, din momentul în care au venit în platoul emisiunii cu un tort.”, ne-a dezvăluit Ana Maria Barnoschi.

Răzvan Botezatu, la un pas de infarct din cauza iubitului, de 1 Aprilie

Fostul prezentator TV Răzvan Botezatu povestește că a fost la un pas să sufere un atac de cord din cauza unui fost iubit, care i-a făcut o farsă în timp ce se afla în cadă. Speriat din cale afară, Bote a ieșit dezbrăcat pe scara blocului.

ADVERTISEMENT

“Cea mai tare farsă mi-a făcut-o un fost iubit acum mulți ani cu care am și locuit în același apartament. Eram în baie, stăteam liniștit în cadă, cu spumă, cu rățușca… când el a dat buzna peste mine și a strigat ca a explodat țeava de gaz. Nevând timp să reacționez, am sărit din cadă, am alunecat, mi-am scrântit si degetul de picior… . Am prins în zbor un tricou pe care l-am înfășurat în zona intimă și am iesit pe holul blocului. Mi-a zis că e o farsă, abia când a văzut că voiam să ies afară în stradă de frică să nu mor. Bineînteles că l-am dat afară și a dormit la mă-sa în seara aia, să se învețe minte că era să fac infarct. El știa ca am fobii și sunt o persoana claustrofobă și nu suport spațiile inchise, locuri unde e miros ciudat, fum, gaz etc. Mă sufoc și intru în panică. Așa că s-a folosit de aceste lucruri pentru a mă păcăli.”, ne-a spus Botezatu.

Raluca Bădulescu, scoasă din pepeni de 1 Aprilie

Unul dintre cei mai carismatici jurați ai emisiunii “Bravo, ai stil!” ne-a dezvăluit că a fost la un pas să ajungă la cuțite cu colegul de trust, Bursucu’, în timpul unor filmări, din cauza afirmațiilor făcute cu privire la operația de micșorare a stomacului, suferită de Raluca Bădulescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am avut parte de o farsă de zile mari, pusă la cale de colegii mei de la Kanal D, protagonistul principal fiind chiar Bursucu’. Aflată într-una dintre emisiunile difuzate de Kanal D, eram invitată – cu scop precis, fără ca eu să știu, desigur – ca să îi dau sfaturi lui Bursucuț, care, chipurile, dorea să apeleze la operația de gastric sleeve (n.r. micșorare a stomacului). El a tot încercat pe toată perioada acelei intervenții televizate să mă scoată din minți. Ceea ce a și reușit, într-un final. M-am ridicat și voiam să ies din platou, nu înainte de a-l mustra pentru comportament, dar la vedera tortului și a colegilor care au început să râdă, mi-am dat seama că totul a fost o farsă. Am râs cu lacrimi.”, ne-a povestit Raluca Bădulescu.

Marina Almășan, farsă cu 40 de ochi de bou

Vedeta TVR ne-a dezvăluit că, în fiecare an, de 1 aprilie se gândește la unul dintre foștii colegi de liceu, căruia a reușit să-i întindă o capcană pe care, cu siguranță, nu a uitat-o până astăzi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Deși am fost toată viața o elevă si mai apoi o studentă extrem de silitoare, când era vorba de șotii, eram mereu pe baricade!

Însă 1 aprilie mi-a rămas în minte pentru totdeauna, el purtând cu sine amintirea celei mai ‘cool’ farse pe care i-am făcut-o unui coleg de clasă, în liceu.

Fără a fi un studios, ba aș spune chiar invers, Mihai Onufriciuc, colegul meu, devenise o mică ‘vedetă’ a orelor noastre de bilogie. Asta pentru că tatăl său, care lucra la Abator, se transformase într- un soi de ‘furnizor’ de material didactic pentru ‘tovarășa Vârșe’, profa de biologie. Aveam ca temă inima – venea Mihai cu o inimă de vită sau de porc și faceam disecție pe ea, în timpul orei. Urma să învățăm depre plămân – din nou se evidenția Mihai, aducând, la lecție, un organ de la unul din animalele defuncte, gestionate de tatăl său. Și tot așa, la alte teme precum creierul, rinichii, ficatul etc.

Se apropia, iată, ziua de 1 aprilie și întâmplător, chiar în acea zi urma să avem… ghiciți ce? Biologie!

Pentru că, pe atunci eram destul de bună la actorie, am plănuit, împreună cu Anca, prietena și colega mea de bancă, o farsă de zile mari! Cu o zi înainte de cea a păcălelilor, l-am sunat, de acasă – că mobile nu erau, pe vremea aia – pe colegul meu și, contorsionându-mi vocea cum am putut eu mai bine, mi-am început discursul: ‘Bună, Mihai, sunt profesoara Vârșe și, pentru că mâine vom studia ‘Ochiul’, vreau să-l rogi pe tatăl tău să ne procure, pentru disecție, 40 de ochi de bou’. ‘-Da, tovarășa profesoară, desigur! Vi-i aduc înainte de oră, la Cancelarie!’- a replicat Mihăiță al nostru, fără să se prindă că vocea din telefon nu era chiar cea cunoscută.

ADVERTISEMENT

Bref! A doua zi, cine se pitea pe după ghivecele cu plante de lângă Cancelaria profesorilor? Eu și Anca! În recreația dinaintea orei de Biologie, apare și Mihăiță al nostru, cu o sacosă în mână. O cheamă pe tovarășa Vârșe, aceasta iese din cancelarie, noi ne ghemuim de râs, pe după ficușii decorativi. ‘V-am adus ochii, tovarășa!’, începe Mihai. ‘Ce ochi, Onufriciuc?!?’, cască femeia proprii ochi. ‘Ochii de bou, tovarășa!’, spune colegu’. ‘Onufriciuc, îți bați joc de mine?’. Continuarea nu am mai auzit-o, pentru că eram prăbușite de râs amândouă și nu am rezistat, luând-o la fugă pe holul școlii.

Ora de biologie a început iar colegul nostru a stat cam tot timpul cu barbia-n piept; Pentru profă părea că nu s-a întâmplat nimic, dar simțeam cum ne scanează pe toți, cu mare atenție, în căutarea infractorului. Ora a fost, în final, despre coloana vertebrală, nici vorbă de ochi.

Cert este că, dacă acel Mihai va citi acest articol, nu mă văd bine deloc! În orice caz, de atunci, când vine vorba de 1 aprilie, instantaneu îmi amintesc, în fiecare an, de cei 20 de boi de la abator, care au rămas fără ochi pentru… o cauză pierdută! (râde”, ne-a povestit Marina Almășan.

ADVERTISEMENT

Doinița Oancea, păcălită să mânânce încontinuu savarină

Actrița Doinița Oancea este cea responsabilă cu glumele în cercul de prieteni, dar își amintește că a fost victimă a două farse pe care nu le poate uita, deși nu s-au petrecut chiar de 1 Aprilie.

“Cred că sunt una dintre persoanele cărora nu li s-au făcut farse de 1 aprilie, nu îmi amintesc vreuna. În schimb am două farse, cărora le-am căzut victimă și pe care nu le pot uita. Una făcută de Cătălin Măruță, cu rozătoare. Și una pe platoul de la ‘Fetele lu’ dom’ profesor’, când m-au pus să repet o secvență în care mâncăm cu poftă dintr-o savarină de vreo 12 ori cred. Ba îmi spuneau că lumina nu e bună, ba că operatorul, ba că nu au prins-o pe colega, ba că nu se aude. A fost tare greu să mă prind că mă păcălesc, nu înțelegeam și tot mâncam la savarine.”, ne-a povestit actrița Doinița Oancea.

Roxen, lăsată cu buza umflată de 1 Aprilie

Reprezentanta României la Eurovision a rămas cu buza umflată și cu inima rănită de 1 Aprilie, după ce un coleg căruia îi făcea ochi dulci a luat în râs sentimentele ei pure de școlăriță.

“Nu am prea avut parte de păcăleli de 1 aprilie până acum, dar există una de când eram mai mică și râd de fiecare dată când îmi aduc aminte de ea. În clasa a II-a, îmi plăcea de un coleg de clasă. La un moment dat, mi-a dat un bilețel, în timpul unei ore, în care îmi spunea că mă place. Am fost fericită toată ora, până la pauză, când a țipat: ‘păcăleală de 1 aprilie!’ “, ne-a dezvăluit Roxen.