Cele mai tari perle și gafe la Evaluarea Națională. Ce au putut scrie elevii în lucrări: “Când să vină vacanţa şi să scap, mă luaţi cu examenele”

Mai exact, de-a lungul timpului a propus câteva răspunsuri memorabile. Din nefericire, nu toate ideile elevilor au fost și corecte. Perlele și gafele din timpul examenului au ajuns virale pe internet.

De altfel, cu fiecare an care trece, copiii parcă scriu tot mai multe greșeli și aduc în prim plan lipsa cunoașterii. Le luăm la rând și discutăm mai întâi despre ce s-a întâmplat anul trecut. Traian Vuia și gramatica au fost principalele „hopuri” ale elevilor.

Cele mai tari perle și gafe ale elevilor la Evaluarea Națională 2020

„Traian Vuia a proiectat un automobil …“gen” de zburat”, „Traian Vuia s-a născut în județul de azi Traian Vuia” și „A rămas fără bani de facultate și se împiedica de piedici ca să-și facă avion de zbor”, au notat în 2020 elevii

Nici gramatica nu a fost ușoară pentru tinerii care au mers anul trecut la Evaluarea Națională. Ei au gafat rușinos și la acest capitol. „Cuvântul “balconaș” s-a format dintr-un balcon, prin metoda constrângerii” sau „Rolul cratimei din “să urce-n pod” e să se urce în pod”, au scris copiii.

Una dintre cele mai tari gafe de la a fost a unui elev care, pur și simplu, a inventat un sinonim pentru adjectivul “ciudată”: “uird”, transcris greşit din limba engleză.

O altă gafă regretabilă a fost făcută de un tânăr care din textul la prima vedere a înțeles mult mai mult decât a vrut să comunice autorul: “Mama inconștientă își lasă copilul să se suie în pod, chiar dacă poate să cadă în cap!”

Ce au scris elevii la Evaluarea Națională 2019

Profesorii care au corectat lucrările de limba romană din 2019 s-au îngrozit. Aceștia au cules perle cu nemiluita. “Originea autorului este o familie, o mamă și un tată”, “Originea scriitorului este continentul scoțian, dar a avut legături obraznice cu președintele Statelor Unite”.

“Timpul verbului “a descoperit” este 1908, deci acum 110 ani”, ″În timp ce citeam am adormit şi am visat că pe geam se aruncă în cameră spioni FBI, CIA și de cyber-securitate, curioși ce jocuri am eu prin calculator”, au scris elevii.

“Cuvântul “băiețel” s-a format prin compunere de la vocativul “băi” și sufixul “ețel”, “Textul e incomplet, nu înţeleg ce zic personajele și nici cerința. Această operă nam mai făcuto”, “Când citeam întins pe iarba, au început să mă piște insectele. M-am umplut de bube, am fost dus la spital cu elicopterul si operat imediat”.

“Ce ți se poate întâmpla când citești? Exclusiv lucruri minunate! Dar si multe întâmplări”, “Cuvântul “băiețel” s-a format de la un băiat normal, dar mai mic”, au continuat aceștia.

Perle incredibile la Evaluarea Națională 2018

Aproape 150.000 de elevi au susţinut proba la limba română în 2018. Nu toți au și avut chef de ea. „Copiii vor să-şi lase mâncarea pentru că aveau la ei ouă fierte şi ceapă, care probabil s-au împuţit şi au atras sălbăticiunile pădurii, comoara noastră naţională, Moş Martin”.

„Textul nu are idei secundare. Toate sunt super principale şi îmi e jenă să aleg”, „Personajele vor să îşi lase mâncarea de frică să nu-i trosnească ursul”, „Oamenii s-au gândit să facă pe morţii sau să se caţere într-un copac, pentru că nu puteau să le facă pe amândouă”, au chinuit foile de examen câțiva elevi.

„Ursul brun românesc prefera sendvişurile decât să-ţi faci poze cu el”, ”În cetatea Ierusalim sunt multe babe şi călugări cu barbă. Eu am fost în pantaloni scurţi”, ”Eu am fost la bunici în cetatea din Game of Thrones. Bunicii mei erau regele şi regina şi aveau un copil care se căsătorea cu o actriţă”

„Nu am fost într-o cetate, dar voi povesti o întâmplare dintr-o staţiune all incusive, adică tot inclusiv”, au mai notat unii dintre ei.

Gafele Evaluării Naționale 2017

Profesorii care au corectat lucrarile în 2017 au râs cu poftă. Din păcate, aceștia au constatat ca poezia le-a pus probleme multor candidati. Românul e inventiv și ca să nu lase foaia goala s-a pus pe scris tot felul de perle.

“O trăsătură a genului liric este că oamenii nu vor să citeasca poezii, în zilele noastre vrem mai multă acţiune”, “Poezia aparţine genului liric pentru că nu ţii minte nimic din ea”, “Genul liric este atunci când ploaia sună ca o liră”, au scris copiii.

“Exact când am dat eu gol s-a buşit tabelul de scor. Şi am zis: să mor io! Exact ca la şcoală. Când să vină vacanţa şi să scap, mă luaţi cu examenele”, “As fi vrut să particip şi eu, dar eram plin de muci”.

“Toate echipele trăgeau la victorie, pentru că premiul întâi le aducea o cârcă de bani”, “Când a ieşit primul, maratonistul a scos un sunet de bucurie, ca un guiţat puternic”, au mai notat elevii.