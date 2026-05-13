Duelul orb! Cele mai tari poze de la finala Cupei României: U Cluj – Universitatea Craiova! Galerie foto

Finala Cupei României se . Un meci tensionat între rivalele care se luptă şi pentru titlul din SuperLiga, care vor disputa peste patru zile derby-ul care se poate dovedi decisiv pentru titlu. Dar până acolo, cele două „universităţi îşi dispută cupa. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini de la finala Cupei României, în care fanii celor două echipe au creat o atmosferă demnă de un ultim act, prin imaginile realizate de cei doi fotoreporteri FANATIK aflaţi la Sibiu, Bogdan Buda şi Alex Bodnariu.

După 90 de minute, scorul a fost alb, ambele echipe având şanse importante de a tranşa finala în timpul regulamentar. A fost şi un gol anulat. În prima repriză, , dar atacantul lui U Cluj a fost în poziţie de ofsaid, fază care a fost verificată şi confirmată de arbitrajul video.

Cele două galerii au fost la înălţime. Ambele formaţii au venit la finala Cupei României cu câteva mii de suporteri, care au făcut show pe străzile din Sibiu, dar şi pe străzile oraşului, acolo unde terasele au fost pline în orele dinaintea meciului. În cele două peluze, fanii au afişat scenografii spectaculoase.

Universitatea Craiova şi U Cluj au două „finale” în patru zile

Este doar una dintre cele două „finale” pe care le dispută cele două formaţii. Duminică, de la ora 20:30 va avea loc meciul direct din campionat dintre Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, oltenii având două puncte avans în clasament. În cazul în care elevii lui Coelho se vor impune, vor reuşi să câştige titlul cu o etapă înainte de final.

U Cluj a câştigat ultima dată Cupa României în 1965, fiind şi singurul trofeu câştigat de „şepcile roşii” în istorie. De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a impus ultima dată în această competiţie în 2021, după un succes cu Astra Giurgiu, scor 3-2.