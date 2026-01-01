Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Anul 2026 se anunţă unul plin de provocări în plan politic şi social, măsurile luate de guvernul Bolojan în 2025 urmând să-şi facă simţite mai puternic efectele. Dumitru Dragomir, supranumit „Oracolul de la Bălceşti”, a făcut câteva previziuni în legătură cu ce îi aşteaptă pe români în anul pe care abia l-am început.

Previziunea lui Dumitru Dragomir în legătură cu o posibilă alianţă între PSD şi AUR în 2026

Ruperea coaliţiei, imixtiunile în actul de justiţie sau tentativa de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan sunt doar câteva dintre posibilele evenimente vehiculate în spaţiul public că s-ar putea întâmpla în 2026. Dumitru Dragomir a făcut, la „Profeţiile lui Mitică”, o analiză complexă a situaţiei actuale din ţară şi şi-a expus previziunile pentru acest an.

S-a vorbit intens în ultimele săptămâni în spaţiul public despre ieşirea PSD de la guvernare, inclusiv voci din interiorul partidului solicitând acest lucru. Dincolo de asta, marea întrebare este dacă social-democraţii vor face alianţă cu AUR în 2026.

„Aşa curând, nu. Nu cred că îi lasă. Sistemul e aşa de tare încât nu cred că îi lasă. Şi vă mai spun o chestie: Grindeanu este foarte tare şi nu va admite deocamdată, reţineţi ce spun – deocamdată – alianţa cu AUR, în dauna celor trei (n.r. – PNL, USR şi UDMR). Chiar dacă USR-ul e Gică Contra în toate, iar Bolojan face nişte greşeli impardonabile. Poate doar către sfârşitul lui 2026 să avem parte de o alianţă PSD-AUR la guvernare”, a fost predicţia pe care a făcut-o Dumitru Dragomir în direct, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir despre Kovesi: „Va da din coadă, dar fără dinţii cu otravă”

a situaţiei din justiţie, mai ales după evenimentele din ultimele săptămâni, după dezvăluirile Recorder. La întrebarea dacă va fi sau nu îngenuncheată justiţia în 2026, Dumitru Dragomir a răspuns: „Dacă se mai întorc iar la protocoale, la băgat în puşcărie oameni nevinovaţi, numai pentru că vrea X sau Y, sau că vrea preşedintele ţării – cum a vrut Băsescu… Nu, nu se mai întoarce la asta.

Degeaba spun unii că Florian Coldea… Ştiţi cum e cu Coldea? E cum e cu Putin. Ba că e bolnav şi moare, ba că vrea puterea totală şi aşa mai departe. Lăsaţi-l încolo şi pe Coldea ăsta, că n-o fi dracul pe pământ. Aaa, că a fost dracul pe pământ, asta este altceva. A fost, nu mai are putere. Doamna Kovesi s-ar putea să aibă putere şi să găsească undeva un post, unde însă nu va putea muşca. Adică va da din coadă, dar fără dinţii cu otravă”.

Dumitru Dragomir: „Nicuşor Dan nu poate să fie dat jos decât de PSD”

Un alt subiect care şi-a făcut loc pe agenda de final de an a lui 2025 a fost suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, pe care AUR vrea să o pună în practică în 2026. De altfel, partidul lui George Simion a început deja strângerea de semnături, după anunţul preşedintelui că va organiza un referendum printre magistraţi.

Dumitru Dragomir este sceptic cu privire la succesul unui asemenea demers. „Nu, nicidecum nu va fi suspendat. Nicuşor Dan nu poate să fie dat jos decât de PSD. De nimeni altcineva. Pentru că nimeni nu vrea unire cu George (n.r. – Simion), decât, aşa-şi-aşa, PSD-ul – care i-a ajutat şi i-a săltat ca partid. Dar PSD-ul este bine ţinut în frâu acum, iar Grindeanu nu e deloc băiat prost”, a mai spus fostul deputat şi om de fotbal.

Ilie Bolojan, sub tirul lui Dumitru Dragomir: „Riscă să ducă partidul la 10%”

În continuare Dragomir a punctat greşelile pe care le face Ilie Bolojan în interiorul partidului şi consideră că deciziile acestuia riscă să coboare PNL-ul la 10% în rândul electoratului.

„PNL-ul face nişte greşeli de nedescris. Păi domnul Bolojan, tu ai atacat un om care e cel mai tare om politic din PNL: pe preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Care Ilfovul este pe primul loc, din toate punctele de vedere, în PNL. Păi tu pe ăştia fruntaşii îi ataci? Pe ăştia, pe ăia de la Cluj. Pe ăştia puternici? Lasă-i în pace, domnule Bolojan, că altfel distrugi partidul ăsta, îl aduci la 10%, prin măsurile pe care le iei. Eu gândesc că domnul Bolojan vrea binele ţării, dar nu şi al poporului, fiindcă poporul suferă”, este verdictul pe care l-a dar Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Pe de altă parte, „Oracolul” admite însă că dacă PSD se aliază cu AUR, primul lucru pe care-l va aduce George Simion în discuţie va fi suspendarea preşedintelui. „Dacă PSD-ul iese de la guvernare şi se uneşte cu AUR, primul lucru pe care îl pune AUR-ul pe răboj este eliminarea lui Nicuşor şi alegeri anticipate. dar nu cred, pentru că justiţia acum e în proporţie de 99% cinstită, nu e subjugată politic sau de servicii”, a mai spus Dragomir.

Dragomir: „Aici e nenorocirea lor, că nici premierul, nici preşedintele ţării n-au atribuţii în cadrul justiţiei”

De asemenea, el avertizează cu privire la încercările politicienilor de a-şi subordona justiţia şi pericolele care derivă de aici. „Acum se încearcă subjugarea justiţiei. Şi Bolojan vrea să îngenuncheze justiţia. Ştiţi de ce? Pentru că justiţia şi-a ales acum şefi necorupţi. Aici e nenorocirea lor. Pentru că nici premierul, nici preşedintele ţării n-au atribuţii în cadrul justiţiei. Ei se aleg ca într-o societate comercială, îl alegi pe cel mai bun să-l pui şef. Nu alegi unul corupt şi cu belciug în nas.

Aaa, că sunt interese, că fiecare e pentru el, asta da. Păi fiecare are interes, băi fraţilor! Cine n-are interes să-i ia locul doamnei Arsenie (n.r. – Liana Arsenie, şefa Curţii de Apel Bucureşti) sau doamnei Savonea (n.r. – Lia Savonea, şefa ÎCCJ)? Dar ele n-au fost numite, au fost alese de breaslă. Ştii ce înseamnă asta? Nu poţi să pui un cizmar şeful croitorilor. Nu poţi să pui un măcelar şeful IT-ului”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

Fostul şef al LPF a făcut două predicţii legate şi de domeniul în care a activat zeci de ani, fotbalul. Pentru 2026 el va fi Universitatea Craiova, iar în privinţa barajelor pe care le are de susţinut echipa naţională este de părere că „tricolorii” nu se vor califica la Mondialul din SUA, Canada şi Mexic.