Cele mai tari reacții după gafa colosală a lui Stoinov. Criticat de specialiști, iertat de antrenor și galerie

Dinamo a pierdut 1-2 la FC Argeș, iar fundașul Nikita Stoinov pare vinovat la golul de 2 al piteștenilor. În minutul 90+1, când scorul era 1-1, fundașul dinamovist a încercat să dribleze în apropierea propriei porți, adversarul Mamadou Mendy i-a furat mingea și l-a executat cu sânge rece pe Bellaarouch. Mai trebuie menționat că la faza respectivă dinamoviștii au acuzat un fault în atac al lui Mendy, însă arbitrul a considerat că nu se pune problema.
A fost o gafă taxată de unii, dar iertată de antrenorul Nuno Campos și de galeria lui Dinamo la final de meci. De altfel, fotbalistul a fost chemat de suporteri să scandeze împotriva Stelei, după care fanii i-au scandat numele. „Pierdem împreună, câștigăm împreună. Rezultatul este nedrept, puteam să marcăm golul de 2-1. Dacă am fi marcat, probabil am fi câștigat, dar nu s-a întâmplat asta”, s-a rezumat să comenteze Nuno Campos gafa lui Stoinov, semn că portughezul nu-l consideră responsabil pe fundaș de golul primit.
O altă părere au avut specialiștii din studioul Prima Sport. Claudiu Vaișcovici, de exemplu, crede că Stoinov nu este la prima gafă gravă. „E a doua oară când greșește, iar Dinamo primește gol. Vreau să spun că a fost o minge în repriza a doua, Soro a dat-o la portar, dar el nu a lăsat-o, s-a băgat. E un stoper de 21 de ani, dar joacă de atât timp. Nu ai voie să faci așa ceva acolo, când nu ai un fundaș lângă tine. Lucrurile astea nu i s-au întâmplat des”, a declarat Vaișcovici, la Prima Sport 1.
Comentatorul Bogdan Cosmescu crede că fundașul dinamovist ar fi fost mai câștigat la faza respectivă dacă l-ar fi faultat pe Mendy, pentru a nu-i permite fotbalistului lui FC Argeș să facă 2-1. Mai mult, Cosmescu i-a desființat pe piteșteni pentru că nu au jucat fotbal, ci doar s-au apărat cu „cinci fundași”. „Eu nu înțeleg, la o asemenea fază mai bine faci fault, iei cartonaș roșu, dar nu pierzi meciul. Intri peste el, îl plachezi ca la rugbi, faci orice poți.
Este un stopper de 21 de ani, dar joacă de atât de mult timp şi evoluează şi la naţională. Nu ai voie să faci aşa ceva când nu ai un alt apărător lângă tine. Lucrurile astea nu i s-au întâmplat des”, a remarcat Cosmescu. În urma acestui rezultat, FC Argeș – Dinamo, bucureștenii rămân lideri în Superliga, însă Universitatea Craiova poate să urce pe primul loc dacă o va învinge pe CFR Cluj.