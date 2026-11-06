Cele mai tari reacții după gafa colosală a lui Stoinov. Criticat de specialiști, iertat de antrenor și galerie

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Dinamo a pierdut 1-2 la FC Argeș, iar fundașul Nikita Stoinov pare vinovat la golul de 2 al piteștenilor. În minutul 90+1, când scorul era 1-1, fundașul dinamovist a încercat să dribleze în apropierea propriei porți, adversarul Mamadou Mendy i-a furat mingea și l-a executat cu sânge rece pe Bellaarouch. Mai trebuie menționat că la faza respectivă dinamoviștii au acuzat un fault în atac al lui Mendy, însă arbitrul a considerat că nu se pune problema.

Stoinov a gafat în meciul cu FC Argeș și a fost criticat de experți imediat după meci

A fost o gafă taxată de unii, dar iertată de antrenorul Nuno Campos și de galeria lui Dinamo la final de meci. De altfel, fotbalistul a fost chemat de suporteri să scandeze împotriva Stelei, după care fanii i-au scandat numele. „Pierdem împreună, câștigăm împreună. Rezultatul este nedrept, puteam să marcăm golul de 2-1. Dacă am fi marcat, probabil am fi câștigat, dar nu s-a întâmplat asta”, s-a rezumat să comenteze Nuno Campos gafa lui Stoinov, semn că portughezul nu-l consideră responsabil pe fundaș de golul primit.

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O altă părere au avut specialiștii din studioul Prima Sport. Claudiu Vaișcovici, de exemplu, crede că . „E a doua oară când greșește, iar Dinamo primește gol. Vreau să spun că a fost o minge în repriza a doua, Soro a dat-o la portar, dar el nu a lăsat-o, s-a băgat. E un stoper de 21 de ani, dar joacă de atât timp. Nu ai voie să faci așa ceva acolo, când nu ai un fundaș lângă tine. Lucrurile astea nu i s-au întâmplat des”, a declarat Vaișcovici, la Prima Sport 1.

Bogdan Cosmescu crede că Stoinov a greșit inexplicabil și mai bine ar fi comis fault

Comentatorul Bogdan Cosmescu crede că fundașul dinamovist ar fi fost mai câștigat la faza respectivă dacă l-ar fi faultat pe Mendy, pentru a nu-i permite fotbalistului lui FC Argeș să facă 2-1. Mai mult, Cosmescu i-a desființat pe piteșteni pentru că nu au jucat fotbal, ci doar s-au apărat cu „cinci fundași”. „Eu nu înțeleg, la o asemenea fază mai bine faci fault, iei cartonaș roșu, dar nu pierzi meciul. Intri peste el, îl plachezi ca la rugbi, faci orice poți.

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, dar joacă de atât de mult timp şi evoluează şi la naţională. Nu ai voie să faci aşa ceva când nu ai un alt apărător lângă tine. Lucrurile astea nu i s-au întâmplat des”, a remarcat Cosmescu. În urma acestui rezultat, FC Argeș – Dinamo, bucureștenii rămân lideri în Superliga, însă Universitatea Craiova poate să urce pe primul loc dacă o va învinge pe CFR Cluj.