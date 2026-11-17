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Se spune adesea că în fotbal nu este bine să te întorci niciodată din drum, însă numeroase legende ale sportului-rege au sfidat această regulă și au revenit asupra deciziei de a-și agăța ghetele în cui. au făcut o listă cu jucători legendari care s-au retras, ulterior revenind pe gazon. Cel mai recent exemplu este chiar Ronaldinho, care a șocat întreaga lume semnând cu gruparea italiană din Serie C, Ravenna, la nu mai puțin de 11 ani de la ultimul său meci oficial. Brazilianul a evoluat o repriză împotriva lui Forli și a contribuit decisiv la un gol, demonstrând că geniul nu dispare niciodată, însă nu toate revenirile marilor campioni au avut același deznodământ fericit.

Romario și Rivaldo: Pasiunea pentru fotbal și dorința de a juca alături de propriii fii

Legendarul Romario s-a retras inițial în 2009, intrând ulterior în politică și devenind președintele clubului său de suflet, America-RJ. În 2024, la vârsta de 58 de ani și la 15 ani distanță de la retragere, fostul mare atacant a șocat anunțând că revine pe gazon pentru a evolua alături de fiul său, Romarinho. Totuși, totul s-a dovedit a fi doar o strategie de marketing pentru a atrage publicitate și a crește vânzările de bilete, întrucât Romario nu a bifat niciun minut oficial, echipa nepermițându-și să își riște locul în play-off.

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Mult mai spectaculoasă a fost întoarcerea Retras în 2013 după o scurtă experiență la Sao Caetano, acesta a revenit pe teren pentru Mogi Mirim, club al cărui președinte era, la fel ca Romario. Rivaldo a jucat patru meciuri în Serie B din Brazilia și a trăit un moment istoric evoluând meci în care i-a pasat decisiv juniorului la primul gol și a transformat apoi chiar el o lovitură de la 11 metri.

Paul Scholes și Arjen Robben: Două povești diametral opuse în Europa

Fanii lui Manchester United au primit o lovitură dură în 2011, când Paul Scholes și-a anunțat retragerea la 36 de ani, imediat după finala Ligii Campionilor pierdută cu Barcelona (1-3), după ce cucerise deja 10 titluri în Premier League. După o scurtă perioadă în staff-ul echipelor de tineret și rezerve, o criză severă de accidentări la mijlocul terenului l-a convins să revină pe gazon în ianuarie 2012. A fost o mutare inspirată: Scholes a adunat 21 de apariții, a marcat un gol și a mai adăugat un titlu de campion în palmares.

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La polul opus s-a situat olandezul Arjen Robben. După ce a încheiat aventura la Bayern Munchen cu o dublă campionat-cupă în 2019, fostul jucător al lui Chelsea a revenit după un an pentru a-și ajuta clubul copilăriei, Groningen, aflat în dificultate în plină pandemie de Covid. Revenirea s-a transformat însă într-un coșmar: Robben s-a accidentat și a fost schimbat după doar 28 de minute la redebut, a lipsit șapte luni și a strâns doar șapte meciuri în total înainte de a se retrage definitiv.

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Johan Cruyff, salvat de faliment prin revenire, și aventura incredibilă a lui Socrates în Anglia

Unul dintre cele mai reușite comeback-uri din istorie îi aparține lui Johan Cruyff. Retras șocant în 1978, la doar 31 de ani, legendarul olandez a fost forțat să revină pe teren din cauza unor probleme financiare grave, generate de investiții eșuate, inclusiv într-o fermă de porci. După experiențe în America de Nord (Los Angeles Aztecs și Washington Diplomats) și o scurtă trecere pe la Levante, Cruyff s-a întors acasă, la Ajax, în 1981, unde a marcat 16 goluri în 46 de meciuri și a câștigat două titluri consecutive și Cupa Olandei. Ulterior, în ultimul său sezon, la rivala Feyenoord, a reușit din nou eventul.

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Nu în ultimul rând, unul dintre cele mai bizare episoade îl are în prim-plan pe legendarul Socrates. La mai bine de un deceniu după ce se retrăsese de la Botafogo (1989), fostul mare mijlocaș brazilian a acceptat, la vârsta de 50 de ani, invitația proprietarului Simon Clifford de a juca pentru modesta echipă engleză de amatori Garforth Town. Socrates a bifat o singură apariție, intrând pe teren în minutul 78 al unei remize, scor 2-2, împotriva celor de la Tadcaster Albion.