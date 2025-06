Cele mai tari și mai neobișnuite superstiții din sportul românesc: de la Lucescu, la Pițurcă, Mutu sau Dan Petrescu

FANATIK a trecut în revistă cele mai tari superstiții ale fotbaliști și antrenorilor din fotbalul românesc, precum și al marilor sportivi ai momentului și al legendelor care au scris istorie pentru țara noastră

Cele mai tari superstiții ale antrenorilor și fotbaliștilor români

Românii sunt unii dintre cele mai superstițioase popoare, iar când vine vorba de sport, dar mai ales la fotbal, suntem cu adevărat… campioni! Măcar la astea… Mare parte dintre superstițiile fotbaliștilor sunt legat de religiozitate, de credință, unii ascultă anumite melodii înainte de meciuri, alții au anumite rutine sau fac diverse gesturi atunci când intră pe teren.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu poate primi fără probleme titlul de cel mai superstițios antrenor din SuperLiga: „Să văd o mireasă, să nu-mi dea cineva telefon care are legătură cu echipa cu care jucăm. Nu e bine în ziua meciului să dea autocarul cu spatele. Dacă nu știe cum să intre, îi zic: «Lasă-mă aici, cobor eu!». A mai dat cu spatele și am pierdut mereu, prin Rusia, prin China. Am pierdut, eram terminat…

Să nu treacă pisica neagră prin fața mea. Dacă văd pisica neagră, mai bine nu mă mai duc la meci… Dacă am câștigat și am avut niște adidași în picioare, continui cu ei. Dacă am avut o bluză, la fel. Când pierd, o schimb. Zic că nu mai e bună. Sunt foarte multe lucruri de-astea importante pentru mine”, a declarat super-superstițiosul Dan Petrescu în cadrul podcastului „Da Bravo”.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu vrea să vadă în autocarul echipei nicio… femeie!

Selecționerul Mircea Lucescu, precum și Anghel Iordănescu sau Victor Pițurcă nu lăsau niciodată ca autocarul să se întoarcă din drum dacă jucătorii se aflau în el. „Il Luce” considera, de asemenea, că dacă o femeie se urcă în autocar aduce ghinion.

„Piți” și-a dat jucătorii jos din autocar la un meci al Stelei la Galați, după ce șoferul a greșit drumul și nu putea să întoarcă fără să dea cu spatele. Antrenorul a decis atunci ca toată lumea să se dea jos din autocar și jucătorii au mers pe jos 800 de metri până când au i-a ajuns autocarul din urmă.

ADVERTISEMENT

„A început să strige să nu dea cu spatele!”

Bănel Nicoliță a povestit și el un episod dinainte de meciul cu Olanda de la Constanța, când tot Pițurcă era selecționer: „Șoferul a greșit drumul și a vrut să dea cu spatele, dar Pițurcă a început să strige să nu dea cu spatele. La fel, ne-a dat pe toți jos și am mers cam vreo 100 de metri așa până la stadion. Mutu mai glumea: «Hai, bre nea Piți, lasă-l să dea înapoi, nu e nicio problemă» și Pițurcă zicea: «Băi Adi, băi, toată lumea jos! Nu discut!”.

ADVERTISEMENT

În acest club select intră și Florin Halagian. Marin Barbu a dezvăluit care era marea superstiție a „Armeanului”: „Halagian, dacă dădea autocarul cu spatele, îl împuşca pe şofer”.

Emeric Ienei nu-și lăsa soția pe stadion la meciurile lui

Emeric Ienei avea, de asemenea, tot felul de superstiții: „Nu îi dădeam voie soţiei să urmărească meciurile echipei mele de pe stadion. Când am fost la Sevilla, la finala Cupei Campionilor Europeni, ea a văzut meciul la televizor, din camera de hotel.

Puteam merge împreună la alte meciuri, dar nu la cele ale echipei mele. Sau când eram fotbalist şi găseam o piatră pe stradă, îmi spuneam că o să câştigăm dacă reuşesc să o şutez într-un reper pe care mi-l fixam. Copilării…”.

Gică Popescu, unul dintre cei mai superstițioși jucători din Generația de Aur! Nu-și făcea niciodată ghetele înainte de joc

despre acest subiect într-un interviu în urmă cu mai mulți ani: „Am superstiţii şi acum, nu numai când eram fotbalist. Când eram fotbalist, mă închinam înainte de a intra pe teren și nu îmi făceam niciodată ghetele înainte de meci. Cele mai ciudate superstiţii mi s-au părut să nu îţi tai unghiile înainte de meci sau să nu fluieri în vestiar.

Chestia cu superstiţiile nu am întâlnit-o decât la fotbaliştii români, nu şi în străinătate. …Ba nu, şi la turci! Şi jucătorii turci sunt foarte superstiţioşi. La Galatasaray, îmi aduc aminte că aproape toţi îşi ţineau ghetele cu crampoanele în sus, ca să le poarte noroc”.

Religia se îmbina cu fetișismele la naționala României

: „Fiecare aveam superstiții. Eu, de exemplu, purtam un lănțișor la gât. Uite, la Cardiff, înainte de meci, a venit bucătarul Gelu și mi-a adus o iconiță mică de la părintele Argatu și mi-a zis: «Pune-o la apărătoare la dreptul». Am pus-o și îmi era frică mereu să nu cadă, mă uitam tot timpul după ea. Și cu aia am jucat mult timp, inclusiv în America.

Hagi era foarte credincios. Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte!, se ruga tot timpul. Dorinel Munteanu era un tip foarte credincios. Îmi aduc aminte că părintele Crișan, de la Mănăstirea Dumbrava, de lângă Alba Iulia, venea tot timpul cu noi în deplasări. Îl luam mereu și stătea în același hotel. Când aveam nevoie, schimbam câteva cuvinte”.

Superstiția macabră a lui Rică Răducanu

Bineînțeles că din acest top nu putea lipsi unul dintre frumoșii nebuni ai Rapidului, Rică Răducanu: „Nu dau niciodată bani de luni ca să îmi meargă bine toată săptămâna. Şi mă feresc şi de pisica neagră. Iar când eram fotbalist şi înainte de vreun meci vedeam un mort, spuneam: «Să-i dea Dumnezeu sănătate!». Pe vremea aia, fiecare aveam câte o superstiţie”.

Liță Dumitru l-a dat și el în vileag pe „General”, dar și pe „Tamango”: „Mă închinam înainte de a intra pe teren şi mă rugam să-mi dea Dumnezeu sănătate. Cel mai credincios cred că era Puiu Iordănescu. El se punea în genunchi în fiecare seară şi se ruga la Dumnezeu să-l ajute. Şi l-a ajutat! Cea mai haioasă superstiţie mi s-a părut a lui Dan Coe. Când eram la Rapid, înainte de derby-uri, dacă vedea un mort zicea să-i dea Dumnezeu sănătate. Superstiţia asta a preluat-o şi Rică Răducanu”.

De câte ori se spală, la un meci, Alibec pe… picioare!

Andrei Vochin : „Se roagă înainte de meciuri… Înainte de orice fel de cantonament, vine un preot și face o procesiune acolo, la care participă toți. Se duc la biserică și cred în lucrul ăsta. În momentele în care au liber, se duc frecvent la biserică.

Fiecare se roagă separat. Chiar de aici pleacă un alt ritual, dacă vrei ca exemplu… Pușcaș ar dori să iasă ultimul din cabină de fiecare dată. Jucătorii se duc în zone mai retrase ale vestiarului, ca să aibă parte de intimitate”.

Vochin a vorbit și despre superstiția lui Denis Alibec: „După încălzire, în pauza meciului, în orice moment în care vine din nou de pe teren, merge în vestiar și se spală pe picioare. Probabil că transpiră, probabil că îl jenează… Cred că îi dă și o stare de relaxare, cred că e și fiziologică. Din acest motiv, Cornel Mateiași, care e kit-managerul nostru, știe foarte bine că lui Alibec îi trebuie trei-patru prosoape, pentru că el se spală pe picioare și după încălzire, și în pauză”.

Radu Drăgușin și elasticul de păr

Meira, sora fundașului central al lui Tottenham, l-a dat în vileag: „Radu, înaintea fiecărui meci, intră pe teren cu o sticlă de apă din care bea o gură, după care o aruncă. Iar, în plus, mereu elasticul său de păr este doar de culoare neagră”.

: „Radu Drăgușin… Își leagă părul cu un elastic, ca să nu-l deranjeze în timpul jocului și are și unul de rezervă, în caz că îl pierde pe primul. Și i-l dă lui Cătălin Gheorghiu, team-managerul echipei naționale, înainte de fiecare meci. Acel elastic de rezervă stă în buzunarul lui Cătălin…”.

Ritualurile Simonei Halep

În superba ei carieră, Simona Halep era foarte atentă la fiecare detaliu, după cum i-a povestit la vremea marilor sale succese lui Andi Moisescu: „Nu intru pe teren cu piciorul stâng, ci numai cu dreptul, nu port talismane și nu vorbesc cu fratele meu niciodată. Pe toată durata turneului, nu îi dau telefon și nu îi răspund niciodată. Doar cu mama sau cu tata iau legătură, însă și în cazul lor, le scriu mesaje scurte. Așa cred eu că o să-mi iasă bine jocurile. E hotărârea mea.

Am superstiții înainte de meciuri. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să-mi pun hainele așa cum le pun în fiecare zi când am meci. Când n-am meci, pot să-mi iau și altă geantă, nu contează. Dar când am meci păstrez totul la fel. Dacă joc seara, îmi fac geanta de dimineață.

Îmi iau cam 10 echipamente la fiecare turneu. Iar încălțări 3-4 perechi. Depinde, pe zgură nu se uzează atât de tare, dar pe hard am nevoie cam de o pereche pe săptămână. Trebuie să uzez puțin adidașii înainte să intru pe teren, să mă obișnuiesc cu ei. În schimb, îmi place să am haine noi când joc meciuri”.

Ilie Năstase și pisica neagră a lui Adriano Panatta

Una dintre cele mai tari farse ale lui „Nasty” l-a avut în prim plan pe italianul Adriano Panatta. Când a aflat că va juca la dublu, alături de Ion Țiriac, în sferturile de finală de la Roland Garros 1977, împotriva dublului italian Panatta – Bertolucci, i-a plătit 500 de franci unui steward pentru a-i găsi… o pisică neagră!

Ca să fie nu prins pe teren cu ea, a băgat-o în geantă și a eliberat-o în timpul meciului sub pretextul că dorește să își schimbe racheta: „Panatta era cel mai superstițios. Când a văzut pisica, a luat-o la fugă prin tribune”, povestește Ilie Năstase, care a câștigat acel meci fără probleme, cu 6-0, 6-1.

Fostul tenismen avea și el destule superstiții: își spăla șosetele și banda de la mână înainte de fiecare meci, juca mereu cu două perechi de șosete, iar în finală purta aceeași pereche din semifinală. Un obicei pe care l-a păstrat și astăzi este acela de a se încălța înainte de a se… îmbrăca: „Și atunci, îmi puneam mai întâi șosetele și tenișii, apoi șortul și tricoul”.

Cât timp nu și-a schimbat Adrian Bumbescu… chiloții?!

„Colonelul” Adrian Bumbescu ar fi avut o superstiție extreme de ciudată, pe care i-a povestit-o lui Andrei Vochin în cartea „Super Steaua”: „Nu știu cât e de reală, dar, când am scris cartea, mi-a povestit că nu schimba niciodată chiloții câștigători.

Nu șortul, chiloții… Dar a avut o serie de 108 meciuri fără înfrângere”, s-a amuzat consilierul lui Răzvan Burleanu. Marius Lăcătuș, la rândul său, avea și el un obicei: nu lăsa pe nimeni să îi atingă echipamentul de joc în ziua meciului, înainte să o facă el.

„Briliantul” cu busuioc la… jambiere și Târnovanu, transversala și… „Tatăl nostru”!

Dintre jucătorii lui Elias Charalambous, îl urmează îndeaproape Ștefan Târnovanu. La fiecare meci, înainte de start și în pauză, portarul campioanei pune mâinile pe bară, spune „Tatăl Nostru” și își face cruce.

Adrian Mutu avea una dintre cele mai ciudate superstiții. „Briliantul” își punea busuioc în jambiere înainte de meci. Mai multe ghicitoare l-ar fi avertizat pe Mutu că este blestemat de o fostă iubită, iar el ar fi răspuns că nu e nicio problemă pentru că poartă lenjeria intimă… pe dos!

Cristina Neagu le-a surprins total pe coechipiere: „Băi, ești nebună!”

Cristina Neagu este istorie pentru handbalul românesc și mondial. Marea sportivă ținea cont strict de anumite lucruri înainte de meci: „Nu aveam neapărat superstiții, dar aveam aceleași clame de păr de ani de zile. Îmi spuneau colegele: «Băi, ești nebună, ai aceleași clame de păr!».

Și jucam cu ele, dar nu neapărat ca o superstiție, efectiv le țineam în portofel. Pe-alea le luam la antrenament, pe-alea le luam la meci. Dar nu am avut așa, ceva foarte important. Am avut colege care jucau cu bustierele invers, de exemplu. A, dacă plecam din casă la meci, nu îmi plăcea să mă întorc”.