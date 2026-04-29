Sport

Cele mai tari titluri după nebunia din PSG – Bayern Munchen 5-4: „Ce-ar fi ca fotbalul să fie mai des așa?”

PSG - Bayern Munchen a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri de UEFA Champions League din istorie. Presa internațională a fost lăsată mască de măiestria celor două formații
Ciprian Păvăleanu
29.04.2026 | 11:16
SPECIAL FANATIK
6 poze
Vezi galeria
PSG - Bayern Munchen 5-4 a fost unul dintre cele mai tari meciuri de Liga Campionilor din toate timpurile. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Meciul dintre PSG și Bayern Munchen de pe Parc des Princes a fost o încântare. Jocul celor două formații de top a fost definiția clară a fotbalului total, iar suporterii se așteaptă la un meci similar și pe Allianz Arena. Partida fabuloasă de la Paris a fost pe coperțile tuturor ziarelor de sport, iar titlurile publicațiilor au fost fabuloase.

PSG – Bayern Munchen a încântat toată planeta. Ce titluri a oferit presa străină meciului asemănat cu o operă de artă

Înaintea partidei, toată lumea se aștepta ca întâlnirea dintre PSG și Bayern Munchen, cele mai spumoase echipe ale sezonului, să fie una cu multe goluri, însă desfășurarea jocului a uimit pe toată lumea. Pe Parc des Princes s-au marcat 9 goluri, iar calificarea se va juca în Germania, după ce echipa lui Luis Enrique a câștigat la limită, cu scorul de 5-4.

ADVERTISEMENT

Deși la un moment dat parizienii s-au desprins la scorul de 5-2, bavarezii au avut puterea să revină și au creat un spectacol total în ultima jumătate de oră, când au dominat-o copios pe „Regina Europei” și au înscris două goluri prin Upamecano și Luis Diaz. Presa internațională a fost vrăjită de cele 90 de minute, iar titlurile spectaculoase nu au întârziat să apară:

„O primă manșă nebună pe Parc des Princes”, au titrat cei de la Le Parisien; „Ce-ar fi ca fotbalul să fie mai des așa?”, a fost întrebarea retorică din titlul portughezilor de la A Bola; Italienii de la Gazzetta dello Sport au fost foarte inspirați. „Campionii marțieni”, a fost titlul ce a făcut referire la jocul „de pe altă lume” prestat de cele două formații”; „Omagiu de neuitat adus fotbalului la Paris”, au scris spaniolii de la Marca, în timp ce Sport a titrat „O odă pentru fotbal!”. Cel mai scurt titlu, dar care prezintă exact ce s-a întâmplat marți seară pe Parc des Princes, a fost dat de francezii de la L’Equipe: „Fotbal total!”

ADVERTISEMENT
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Digi24.ro
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani

Declarația lui Luis Enrique a descris cel mai bine partida uluitoare dintre PSG și Bayern Munchen

Meciul a început cu un penalty oferit destul de ușor lui Bayern Munchen, iar bavarezii au deschis scorul prin Kane. La scurt timp, Olise a avut șansa să facă 2-0, însă Marquinhos a scos mingea de pe linia porții. Ocaziile s-au răzbunat, iar PSG a înscris rapid două goluri și a trecut în avantaj.

ADVERTISEMENT
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a...
Digisport.ro
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer

Nemții au egalat din nou, însă la finalul primei reprize arbitrul elvețian a dictat de această dată un penalty controversat în favoarea francezilor. Scorul pauzei a fost 3-2, iar debutul reprizei secunde a aparținut echipei lui Luis Enrique, care a înscris de douări ori, iar tabela arăta 5-2. Deși părea ca parizienii au jocul în mână, Bayern a revenit și a dus scorul la 5-4, iar ultimele minute i-au aparținut în totalitate. PSG a câștigat la un singur gol diferență, iar declarația antrenorului va rămâne în istorie ca un simbol al acestei reprezentații de forță a celor două echipe: „În această seară am meritat să câștigăm, am meritat să facem egal și am meritat și să pierdem”, a spus Luis Enrique la finalul meciului.

ADVERTISEMENT
Luis Enrique și Vincent Kompany s-au întâlnit imediat după PSG – Bayern 5-4:...
Fanatik
Luis Enrique și Vincent Kompany s-au întâlnit imediat după PSG – Bayern 5-4: „Un dezastru!”
„Legea Vinicius” intră în vigoare! Decizie radicală luată de FIFA
Fanatik
„Legea Vinicius” intră în vigoare! Decizie radicală luată de FIFA
Cine e fotbalistul care a „spart” un milion de euro pentru coechipierii lui,...
Fanatik
Cine e fotbalistul care a „spart” un milion de euro pentru coechipierii lui, oferindu-le cadouri scumpe
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai...
iamsport.ro
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai mulți membri ai Generației de Aur ar fi așteptați să semneze: 'Ăsta e următorul pas'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!