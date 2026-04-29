Cele mai tari titluri după nebunia din PSG – Bayern Munchen 5-4: „Ce-ar fi ca fotbalul să fie mai des așa?”

Meciul dintre PSG și Bayern Munchen de pe Parc des Princes a fost o încântare. Jocul celor două formații de top a fost definiția clară a fotbalului total, iar suporterii se așteaptă la un meci similar și pe Allianz Arena. Partida fabuloasă de la Paris a fost pe coperțile tuturor ziarelor de sport, iar titlurile publicațiilor au fost fabuloase.

PSG – Bayern Munchen a încântat toată planeta. Ce titluri a oferit presa străină meciului asemănat cu o operă de artă

Înaintea partidei, toată lumea se aștepta ca întâlnirea dintre PSG și Bayern Munchen, cele mai spumoase echipe ale sezonului, să fie una cu multe goluri, însă desfășurarea jocului a uimit pe toată lumea. Pe Parc des Princes s-au marcat 9 goluri, iar calificarea se va juca în Germania, după ce echipa lui Luis Enrique a câștigat la limită, cu scorul de 5-4.

Deși la un moment dat parizienii s-au desprins la scorul de 5-2, când au dominat-o copios pe „Regina Europei” și au înscris două goluri prin Upamecano și Luis Diaz. Presa internațională a fost vrăjită de cele 90 de minute, iar

„O primă manșă nebună pe Parc des Princes”, au titrat cei de la Le Parisien; „Ce-ar fi ca fotbalul să fie mai des așa?”, a fost întrebarea retorică din titlul portughezilor de la A Bola; Italienii de la Gazzetta dello Sport au fost foarte inspirați. „Campionii marțieni”, a fost titlul ce a făcut referire la jocul „de pe altă lume” prestat de cele două formații”; „Omagiu de neuitat adus fotbalului la Paris”, au scris spaniolii de la Marca, în timp ce Sport a titrat „O odă pentru fotbal!”. Cel mai scurt titlu, dar care prezintă exact ce s-a întâmplat marți seară pe Parc des Princes, a fost dat de francezii de la L’Equipe: „Fotbal total!”

Declarația lui Luis Enrique a descris cel mai bine partida uluitoare dintre PSG și Bayern Munchen

Meciul a început cu un penalty oferit destul de ușor lui Bayern Munchen, iar bavarezii au deschis scorul prin Kane. La scurt timp, Olise a avut șansa să facă 2-0, însă Marquinhos a scos mingea de pe linia porții. Ocaziile s-au răzbunat, iar PSG a înscris rapid două goluri și a trecut în avantaj.

Nemții au egalat din nou, însă la finalul primei reprize arbitrul elvețian a dictat de această dată un penalty controversat în favoarea francezilor. Scorul pauzei a fost 3-2, iar debutul reprizei secunde a aparținut echipei lui Luis Enrique, care a înscris de douări ori, iar tabela arăta 5-2. Deși părea ca parizienii au jocul în mână, Bayern a revenit și a dus scorul la 5-4, iar ultimele minute i-au aparținut în totalitate. PSG a câștigat la un singur gol diferență, iar declarația antrenorului va rămâne în istorie ca un simbol al acestei reprezentații de forță a celor două echipe: „În această seară am meritat să câștigăm, am meritat să facem egal și am meritat și să pierdem”, a spus Luis Enrique la finalul meciului.