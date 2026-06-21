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Cele mai tari transferuri din handbalul feminin! Top 5 mutări pentru granzii Europei: CSM Bucureşti a dat lovitura!

Metz a cucerit Liga Campionilor pentru prima dată, iar granzii Europei sunt deja pregătiţi deja pentru noul sezon. Fanatik vă prezintă cele mai tari transferuri din Europa în handbalul feminin.
Marian Popovici
21.06.2026 | 15:15
Cele mai tari transferuri din handbalul feminin Top 5 mutari pentru granzii Europei CSM Bucuresti a dat lovitura
SPECIAL FANATIK
Cele mai tari transferuri din handbalul feminin! Top 5 mutări pentru granzii Europei: CSM Bucureşti a dat lovitura. Sursa: colaj Fanatik
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CSM Bucureşti a revenit după o pauză de opt ani în Final Four-ul de la Budapesta. „Tigroaicele” au încheiat pe locul 3 în Champions League. Metz a câştigat pentru prima dată trofeul, în timp ce Gyor a trebuit să se recunoască învinsă la Budapesta, după doi ani consecutivi în care a fost campioana Europei.

Top 5 transferuri ale verii în handbalul feminin

Pentru sezonul următor vor avea loc câteva mutări spectaculoase. Concurenţa pentru calificarea în Final Four se anunţă mai acerbă ca oricând. CSM Bucureşti a pierdut jucătoare importante în această vară, dar a adus şi nume interesante, unul dintre ele venind chiar de la campioana Europei, Metz. FANATIK vă prezintă cele mai tari cinci transferuri.

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1. Sara Bouktit – de la Metz la Gyor

Gyor rămâne etalonul în handbalul feminin. Chiar dacă a pierdut finala Ligii Campionilor, echipa maghiară face transferuri „galactice”. Bouktit a fost MVP-ul din Final Four şi cea mai bună marcatoare a finalei, cu 12 goluri pentru Metz. Pivotul în vârstă de 23 de ani va face pasul la Gyor în sezonul viitor şi echipa lui Per Johansson va fi greu de învins de orice adversar.

Sara Bouktit, Metz. Sursa: sportpictures.eu
Sara Bouktit, Metz. Sursa: sportpictures.eu

2. Anna Viahireva – de la Brest la Odense

Unul dintre transferurile răsunătoare ale verii o are în prim plan pe Anna Viahireva, care pleacă după doi ani petrecuţi la Brest. Sportiva semnează cu Odense, echipă care are ambiţia de a reveni în Final Four şi pentru asta a adus unul dintre cei mai buni interi dreapta din lume.

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Anna Viahireva de la Brest. Sursa: sportpictures.eu
Anna Viahireva, în Brest – CSM Bucureşti. Sursa: sportpictures.eu

3. Kristina Jørgensen – de la Gyor la Metz

Campioana Europei a transferat unul dintre cei mai valoroşi centri din lume. Kristina Jorgensen a jucat în ultimii doi ani la Gyor şi va reveni la Metz, echipă la care a evoluat între 2022 şi 2024. Daneza a câştigat Liga Campionilor în stagiunea precedentă alături de Gyor, fiind considerată una dintre cele mai valoroase handbaliste daneze.

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Kristina Jorgensen revine după doi ani la Metz. Sursa: sportpictures.eu
Kristina Jorgensen revine după doi ani la Metz. Sursa: sportpictures.eu

4. Elisabeth Omoregie – de la CSM Bucureşti la Ferencvaros

Ferencvaros are ambiţii uriaşe şi vrea să se bată de la egal la egal cu Gyor. Echipa lui Jesper Jensen a reuşit să o transfere pe Elisabeth Omoregie de la CSM Bucureşti. Sportiva care reprezintă Slovenia a jucat opt ani la „tigroaice”. Pe lângă Omoregie, Ferencvaros a făcut transferuri importante de la Esbjerg, plus că a adus-o şi pe Lysa Tchaptchet, de la Odense.

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Elisabeth Omoregie (dreapta) pleacă de la CSM Bucureşti după opt ani. Sursa: sportpictures.eu
Elisabeth Omoregie (dreapta) pleacă de la CSM Bucureşti după opt ani. Sursa: sportpictures.eu

5. Tyra Axner – de la Metz la CSM Bucureşti

CSM Bucureşti a pierdut multe jucătoare de top pentru sezonul viitor, dar a făcut şi câteva mutări interesante. Însă, transferul de top al „tigroaicelor” este Tyra Axner, care vine de la câştigătoarea Ligii Campionilor. Cu toate acestea, Bojana Popovic are o misiune dificilă. Trebuie să omogenizeze rapid o echipă care a schimbat 10 jucătoare.

Tyra Axner vine din vară la CSM Bucureşti. Sursa: sportpictures.eu
Tyra Axner vine din vară la CSM Bucureşti. Sursa: sportpictures.eu
  • 4.000.000 de euro este bugetul anual al celor de la CSM Bucureşti
  • 24 de ani are Tyra Axner
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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