Cele mai ”urâte” produse din China, prezentate la o expoziție. Cum au reacționat vizitatorii

Fiecare popor în parte are anumite lucruri pe care le preferă. La acest lucru s-a gândit o platformă din China. Cele mai ”urâte” din această țară au fost prezentate recent la o expoziție. Cum au reacționat vizitatorii când le-au văzut.

ADVERTISEMENT

Cele mai ”urâte” produse din China, prezentate la o expoziție

China a celebrat în ultima perioadă cele mai ciudate și neatrăgătoare obiecte disponibile pe piață. Peste 300 de articole ”urâte”, scoase la vânzare în mediul online, au făcut parte dintr-o expoziție ieșită din comun.

Produsele care au putut fi văzute de cei interesați au fost diverse. Aceștia au putut admira o pereche de sandale inspirate din frunzele de varză. De asemenea, au mai observat un turn de perne deformare în formă de pisică.

ADVERTISEMENT

Toate acestea au făcut parte dintr-un eveniment inedit care s-a desfășurat în orașul Hangzhou. Expoziția intitulată „Era Urâtelor a Sosit” a fost organizată pentru prima dată anul acesta de către Alibaba, relatează .

Așa se face că oamenii au putut admira peste 300 de produse. Obiectele care au făcut parte din expoziție au câștigat sau au fost selectate pentru competiția anuală Ugly Stuff a platformei, cunoscută și sub numele de Premiul Uglies.

ADVERTISEMENT

Părerile celor care au vizitat expoziția

Vizitatorii care au trecut pragul expoziției din China au avut păreri diferite. Unii dintre aceștia au declarat că produsele ”urâte” prezentate în cadrul evenimentului reprezintă o reflecție asupra semnificației frumuseții.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, au fost și numeroase persoane care au văzut prezentarea ca pe o lecție de gândire creativă. „Urâțenia este o altă formă de frumusețe”, a spus o femeie în vârstă de 55 de ani, mai arată sursa citată.

ADVERTISEMENT

„Există atât de multă creativitate, (este) un tip special de frumusețe”,a declarat o altă persoană care a vizitat expoziția din . În altă ordine de idei, evenimentul a reușit să atragă un număr foarte mare de oameni.

Șeful de proiect pentru Premiul Uglies, Yu Hu, a declarat că Era Uglies a adus peste 3.000 de vizitatori pe zi în perioada de desfășurare a expunerilor. Acest spectacol de produse ”urâte” a fost deschis de la jumătatea lunii iulie până la mijlocul lunii august.

De ce cumpără oamenii lucruri ”urâte”

Consumatorii din toate colțurile lumii par să fie atrași de lucrurile ”urâte”. Produsele fabricate în China sunt o marfă pentru producătorii care se umplu de bani. Vânzările de pe Taobao au generat câștiguri de peste 100 de milioane de yuani (13,94 milioane de dolari), în 2020, potrivit Alibaba.

În momentul de față, se estimează că creșterile pentru acest sector sunt uriașe. Tinerii sunt cei care alimentează popularitatea acestor produse neatrăgătoare. Specialiștii au explicat și de ce se întâmplă acest lucru.

Cercetătorii consideră că generațiile din ziua de azi vor să-și exprime individualitatea. De asemenea, caută un lux accesibil pe măsură ce economia se deteriorează. Experții subliniază faptul că acest fenomen este cunoscut sub numele de consum emoțional.

„În ultimii ani, consumul emoțional a devenit din ce în ce mai mult un «ocean albastru», ceea ce înseamnă că devine din ce în ce mai popular, transformându-se într-o nouă pistă (de cheltuieli)”, a completat Yu Hu.

Labubu este unul dintre accesoriile ”urâte” care a devenit un adevărat fenomen. Atât adulții, dar mai ales copiii sunt extrem de entuziasmați la vederea acestei păpuși care stârnește numeroase contradicții. Chiar și așa a câștigat fani celebri, cum ar fi Rihanna și David Beckham.