Cele mai urmărite conturi de Tik Tok din România în 2022. Andra Gogan, numărul 1 în top

FANATIK a enumerat, în rândurile de mai jos, cele mai urmărite conturi de Tik Tok din România. În capul listei se află vloggerița Andra Gogan, care are un număr impresionant de followers pe platforma socială.

Care sunt cele mai urmărite conturi de Tik Tok din România în 2022

Potrivit , cel mai urmărit cont de Tik Tok din România este cel al Andrei Gogan (@andragogan), cu peste 9,8 de milioane de followers.

Pe locul doi se află artista Dania (@ninjagirldraws), care are peste 3,9 urmăritori pe Dania este pasionată de desen, iar la doar 20 de ani a reușit să ajungă foarte departe cu talentul ei.

A locuit patru luni în Los Angeles, SUA, perioadă care a ajutat-o foarte mult să se dezvolte din punct de vedere creativ, dar și personal, după cum a declarat pentru . A ajuns acasă la Zach, unul dintre cei mai mari artiști de comic books-uri din lume. A avut ocazia să-i deseneze casa DJ-ului Steve Aoki.

Cătălin Ionuț (@z.catalinionut) se află pe cel de-al treilea loc în topul celor mai urmărite conturi de Tik Tok din România. La 21 de ani, Cătălin are deja 2,3 milioane de urmăritori. A reușit performanța de a câștiga titlul de Cel mai iubit star român în cadrul Galei Nickleodeon Kids’ Choice Awards 2022.

Tânărul oferă conținut din categoria Comedy/Fun/Entertainment în limba română încă din 2019. Clipurile sale video au adunat deja 71,4 milioane de aprecieri până în prezent, iar totul a început “dintr-o joacă”, după cum a declarat el în cadrul unui interviu pentru .

Marius Elisei ( ) se află pe următorul loc, cu 1,7 milioane de urmăritori și 102.5 milioane de aprecieri până la momentul actual. CLAUDISKY ( ), cu 1,6 milioane de followers, este pe locul al cincilea, fiind urmat de cântăreața Bibi ( ), care are 1,5 milioane de followers pe această platformă.

Theo Rose ( – 1,4 milioane followers), Selly ( – 1,3 milioane followers), Cristina Almășan ( – 1,2 milioane followers), Iancu Sterp ( – 1,2 milioane followers) și Bogdan Mocanu ( – 1 milion followers) sunt următoarele conturi din lista celor mai urmărite.

Lăcră Nitu (@lacraaa– 923k followers) și Emilia ( – 840.6k followers) se află pe următoarele locuri în topul celor mai urmăriți români de pe TikTok. Și Smiley, prezentatorul Românii au talent, are un număr mare de urmăritori ( – 920.9k).

Cine este Andra Gogan, cea mai urmărită româncă de pe Tik Tok

Născută pe 17 aprilie 1998 la Buzău, este cântăreață, vloggeriță și actriță de dublaj. Tânăra a început să cânte de la vârsta de 3 ani și a lansat mai multe melodii până acum.

Printre cele mai cunoscute se numără “Ne vedem în septembrie” (2017), “Ce băiat” (2017) sau “Stricați o generație” (2018). În 2019 a lansat melodia “Magie”, în colaborare cu Antonio Pican. Andra Gogan are mai multe talente, printre care și cântatul la chitară.

A lucrat la câteva proiecte Disney, acolo unde a dublat vocile mai multor personaje. Printre producțiile cu care a colaborat se numără “Doctorița Plușica”, “Violetta”, “Phineas și Ferb”, “Cățelul Blogger” sau “Sofia Întâi”.

Are și un frate, Răzvan Gogan, care are, de asemenea, un canal de YouTube. Acesta se implică în diverse proiecte împreună cu sora lui.

Andra Gogan a jucat și în diverse reclame de-a lungul timpului. La doar 5 ani, aceasta a câștigat deja primii ei bani, iar la 12, ea și fratele ei mai mic, Răzvan, deja primeau un salariu egal cu cel al părinților.

În 2009, Andra și Răzvan Gogan au intrat în Guiness Book of Records pentru cel mai lung concert live susținut de un copil. Show-ul susținut de cei doi a avut o durată de 3 ore și 20 de minute. Mai mult, Andra a doborât recordul pentru cele mai multe CD-uri lansate de un copil, tot în 2009.

În afară de activitatea de pe TikTok, Andra Gogan postează regulat pe canalul ei de YouTube, acolo unde are 1,22 milioane de abonați. În 2016 s-a lansat în lumea vlogging-ului. În afară de vloguri, tânăra , cum ar fi mini-serialul “How to become popular at high school”(2017 – 2018).

Care sunt conturile cu cei mai mulţi followers pe Tik Tok din lume

Platforma Tik Tok a devenit celebră la nivel mondial pentru multe persoane. Aceasta le-a adus sute de milioane de urmăritori utilizatorilor din toate colțurile lumii. se află chiar în topul celor mai populari utilizatori.

Iată care sunt conturile cu cei mai mulți followers pe Tik Tok din lume:

Charli D’Amelio, dansatoare și personalitate social media din SUA (@charlidamelio) – 141.5 milioane followers;

Khabane Lame, personalitate social media din Italia/ Senegal (@khaby.lame) – 140.4 milioane followers;

Bella Poarch, cântăreață și personalitate social media din SUA (@bellapoarch) – 90 de milioane followers;

Addison Rae, dansatoare din SUA (@addisonre) – 87.8 milioane followers;

Will Smith, actor și producător de film (@willsmith) – 72.3 milioane followers;

Zach King, regizor din SUA (@zachking) – 68.7 milioane followers;

Kimberly Loaiza (@kimberly.loaiza) – 63.7 milioane followers;

Contul oficial Tik Tok (@tiktok) – 62.9 milioane followers;

Burak Özdemir, Turcia (@cznburak) – 59.2 milioane followers;

Dixie D’Amelio, cântăreață din SUA (@dixiedamelio) – 57.3 milioane followers.

Pe următoarele locuri, cu peste 50 de milioane de urmăritori, se clasează Spencer X, Loren Gray, Dominik, The Rock și Jason Derulo. Michael Le și BTS sunt, de asemenea, urmăriți de peste 50 de milioane de utilizatori pe Tik Tok.