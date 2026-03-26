Cele mai valoroase cadouri primite de Nicușor Dan, la Cotroceni: de la fotografia de mii de euro dăruită de Regele Charles, până la darurile de suflet de la Maia Sandu

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a depus jurământul și și-a început astfel mandatul de președinte al României în data de 26 mai. În primele șase luni de mandat, șeful statului a primit 40 de cadouri din partea unor oficiali străini, bunuri cu o valoare estimată la aproape 10.000 de euro. Printre bunurile primite se numără fotografii, seturi de porțelan și diverse embleme. Cel mai valoros cadou, după evaluarea făcută de Administrația Prezidențială, este cel primit de la Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, cu care președintele României a avut mai multe întâlniri în cele șase luni de la începutul mandatului.

Cadoul primit de Nicușor Dan de la Regele Charles al III-lea

De departe, din totalul celor 40 de cadouri primite de Nicușor Dan în primele șase luni de mandat cel mai scump cadou este cel primit de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla. Mai exact este vorba de o fotografie înrămată, de dimensiunile 36×26 cm, cu autografe de la Regele Charles și Regina Camilla cu o valoare estimată de Administrația Prezidențială la suma de 3.400 de euro (17.330 lei).

ADVERTISEMENT

Din descrierea fotografiei mai aflăm că aceasta este înrămată într-o ramă de piele Ettinger. Ettinger este un brand britanic de marochinărie de lux, ultra-exclusivist. Mai mult, Ettinger deține un „Royal Warrant” (este Furnizor Oficial al Casei Regale), distincție acordată chiar de Charles pe vremea când era Prinț de Wales. Prețul acestui bun stabilit de către Administrația Prezidențială nu este deloc exagerat. Casa de licitații a vândut o fotografie similară semnată de către regele și regina Marii Britanii în septembrie 2024 pentru suma de 3.024 lire sterline, adică circa 3.600 de euro.

De altfel, autografele monarhilor britanici se vând pentru sume de mii de euro la casele de licitații. Tot recent, Paul Fraser Collectibles (unul dintre cei mai mari dealeri de autografe din lume) a vândut o felicitare de Crăciun din anul 2005, anul căsătoriei lor, semnată „Charles și Camilla” pentru suma de 2.350 euro. Un alt exemplu este o fotografie din 1981, semnată atât de Regina Elisabeta a II-a cât și de către Prințul Charles care s-a vândut pentru suma de 5.000 dolari.

ADVERTISEMENT

Practic, monarhii britanici nu dau autografe în stradă. Singurul moment în care semnează fotografii este atunci când le oferă cadou șefilor de stat, ambasadorilor sau demnitarilor de rang înalt. Ramele nu sunt cumpărate de la mall, ci sunt făcute pe comandă de branduri de lux cu blazon regal (cum este Ettinger), din piele veritabilă, marcate cu aur. Altfel spus,

ADVERTISEMENT

Și Iohannis a primit un autograf de la Regele Charles

Ca fapt divers merită subliniat că și Președintele Iohannis a primit în anul 2023 o fotografie cu autograf de la Regele Charles. Din descrierea de pe site-ul Administrației Prezidențiale se poate observa că este vorba de o fotografie înrămată aproape identică, doar că dimensiunea este puțin mai mică – 33,5 cm în loc de 36 cm, și nu este precizată tipul de piele folosit la ramă, deși culoarea este identică. În plus, de această dată fotografia a venit însoțită și de o cutie cu însemnele oficiale ale Casei Regale.

ADVERTISEMENT

Comisia de evaluare de la Cotroceni a venit cu o evaluare complet surprinzătoare, stabilind un preț de doar 35 de euro. Trebuie subliniat că în cazul bunurilor cu o valoare de sub 200 de euro, șeful statului poate decide să păstreze acel bun – atunci când valoarea depășește această sumă, președintele trebuie să plătească diferența. Practic, Nicușor Dan ar fi trebuit să plătească din buzunarul propriu 3.200 de euro pentru a lua acasă fotografia primită de la Regele Charles.

Nici Iohannis în anul 2023, în ciuda cadoului făcut de către Comisia de evaluare, și nici Nicușor Dan în 2025 nu au ales să păstreze fotografiile cu autograf de la Regele Marii Britanii. De altfel, Nicușor Dan nu a cerut să păstreze niciunul dintre cele 40 de bunuri primite cu titlul de cadou. Așa cum FANATIK a scris recent, foarte puțini președinți au ales să facă acest lucru, cum a fost de exemplu cazul lui

ADVERTISEMENT

Ce alte cadouri a mai primit Nicușor Dan

Topul celor mai scumpe cadouri primite de către președintele Nicușor Dan, conform evaluărilor Comisiei de la Cotroceni, este completat de un tablou textil HUNGBAE, un simbol regal din dinastia Chosun, evaluat la 950 de Euro, primit, cel mai probabil, de la o delegație oficială sud-coreeană. Aceste tablouri textile, cu o încărcătură istorică extraordinară pentru Coreea de Sud, reprezintă insignele sau emblemele brodate care erau cusute pe pieptul și pe spatele robelor oficiale purtate de familia regală și de înalții demnitari în timpul Dinastiei Joseon (Chosun) – dinastia care a condus Coreea timp de peste 500 de ani.

Clasamentul este completat de un roller S.T. Dupont Line D Paris Blue Medium, evaluat la un preț de 500 de euro. S.T. Dupont este un brand legendar francez, fiind considerat definiția luxului suprem în materie de brichete, instrumente de scris și marochinărie. Sunt cunoscuți ca „furnizorii regilor, președinților și ambasadorilor”, iar linia D este linia fanion a mărcii. Finisajul „Paris Blue” înseamnă că instrumentul nu este doar vopsit, ci este acoperit cu lac natural (urushi), aplicat manual în straturi succesive, o tehnică extrem de rară și costisitoare, combinată adesea cu inserții din paladiu sau aur.

Președinții Franței oferă exclusiv instrumente de scris S.T. Dupont omologilor lor. Tradiția este atât de bine înrădăcinată, încât casa (sau Présidence de la République).

De altfel, Emmanuel Macron a oferit exact acest cadou la ultima sa vizită în Republica Moldova în anul 2025. Conform registrului oficial al cadourilor de stat primit de Președinta Maia Sandu, cel mai scump cadou primit de ea în acea perioadă a fost exact un . Valoarea stiloului a fost tot de 500 de euro.

Cadourile primite de Nicușor Dan de la Maia Sandu

Deși lista cadourilor primite de președintele României nu menționează și cine anume le-a oferit acest lucru se poate intui destul de ușor în multe cazuri. Este cazul cadourilor primite de la Maia Sandu, care sunt evaluate la cele mai mici valori (între 25 și 5 euro). Practic, este vorba de cinci obiecte, trei tablouri, o emblemă și o gravură.

Totuși, spre deosebire de cadourile din Occident sau Asia, care mizează pe lux și branduri, darurile de peste Prut sunt profund ancorate în identitate, tradiție și diplomație culturală. Este cazul unui tablou ARC, ce reprezintă două persoane îmbrăcate în port național, pe fundal alb – cu un mesaj identitar evident sau emblema din teracotă din Strășeni, un raion important din centrul Republicii Moldova, faimos pentru podgorii.

Mai merită subliniat, în lista de cadouri, un tablou cu drapelul României cu drapelul României purtat în zbor într-o misiune reală de Poliție Aeriană deasupra Mării Baltice. Misiunea a avut loc la bordul unei aeronave F-16 MLU aparținând Detașamentului românesc „Carpathian Vipers”. Drapelul a fost purtat de pilotul Lt. Cdor Dobre Costinel special „în onoarea Președintelui României, domnul Nicușor Dan”.

De asemenea, președintele României a primit și două cărți. Este vorba despre cartea „The Persian-English Golestan of Sa’adi”, o traducere bilingvă a uneia dintre cele mai mari capodopere ale literaturii persane („Grădina de trandafiri”), prezentată într-o cutie de lemn și piele (evaluată la 210 Euro) și o ediție monumentală, de 1951 de pagini, a operelor complete semnate de Eugen Ionescu, tipărită în legendara colecție Bibliothèque de la Pléiade a editurii Gallimard (evaluată la 50 de Euro)