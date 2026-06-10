Top favorite la CM 2026. Ele sunt cele mai valoroase naționale de la Campionatul Mondial

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Mai puțin de o săptămână ne desparte de startul Campionatului Mondial din 2026, care va debuta cu meciul Mexic – Africa de Sud. La o primă vedere, acesta pare unul dintre cele mai echilibrate turnee finale din ultima perioadă și foarte multe echipe ar putea ridica trofeul pe stadionul MetLife, din New Jersey.

Topul favoritelor la Campionatul Mondial din 2026

Cotele primelor favorite la Campionatul Mondial din acest an sunt sensibil apropiate. Campioana en-titre nu prinde podiumul, asta și pentru că echipa din prezent promite mai puține lucruri decât cea din 2022, care avea un Messi cu patru ani mai tânăr și un Angel Di Maria gata să-și lase sufletul pe teren. Mai mulți jucători care s-au afirmat la acel turneu final, precum Julian Alvarez, Enzo Fernandez sau Alexis Mac Allister, sunt mult mai experimentați acum, iar acest lucru ar putea face diferența. Tânărul Nico Paz este gata să arate de ce este în stare, iar Lautaro Martinez va vrea să-și materializeze moralul foarte bun de la echipa de club într-o performanță bună la turneul final.

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Prima favorită este Spania, după ce a impresionat la Campionatul European din Germania. Imediat lângă se găsește Franța, care are un lot fabulos de jucători, iar Didier Deschamps este gata să-i părăsească pe „Les Bleus” în glorie deplină la finalul turneului. Podiumul este completat de Anglia, care se numără de fiecare dată printre favorite, însă niciodată nu-și demonstrează acest statut.

Împreună cu Argentina, alte două naționale se află pe locul 4 și sunt văzute cu aceleași șanse. Brazilia speră să pună din nou mâna pe Cupa Mondială după 24 de ani, în timp ce Portugalia lui Cristiano Ronaldo visează la primul trofeu, care l-ar putea face pe atacantul lusitan să se retragă împlinit.

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Ce lot are cea mai mare valoare

Toate favoritele au loturi stelare, cu jucători ce valorează zeci de milioane de euro, însă unul dintre ele este mai presus de toate. Acesta nu este greu de ghicit, Nu de mult, italienii de la au făcut un exercițiu de imaginație în care au reușit să formeze cinci echipe naționale ale Franței, cu jucători diferiți, care ar fi făcut față cu brio la turneul final.

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Chiar dacă în departamentul median francezii nu mai stau atât de bine ca pe vremuri, „Cocoșii Galici” au un atac fabulos. Cea mai dificilă misiune a lui Didier Deschamps va fi aceea de a reuși să integreze toate vedetele în echipă. Printre oamenii din ofensivă se numără Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise sau Bradley Barcola. Valoarea însumată a jucătorilor se ridică la 1,52 miliarde de euro, cu 160 de milioane de euro peste lotul Angliei și cu 300 de milioane de euro peste Spania, următoarele echipe din top. Pe lângă cele trei, doar Portugalia mai are un lot ce depășește 1 miliard de euro.

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Starurile turneului

Iubitorii fotbalului vor fi cu ochii pe mai mulți jucători la acest turneu final, fie că este vorba de starurile momentului sau de legende precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Neymar. Deoarece Campionatul Mondial va fi un criteriu decisiv în ceea ce privește desemnarea „Balonului de Aur”, cei mai urmăriți fotbaliști vor fi cei ce au șanse reale la câștigarea celei mai importante distincții la nivel individual.

Printre aceștia se numără Ousmane Dembele, care este favoritul numărul unu în acest moment, dar și Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane sau Vitinha. De asemenea, multe priviri vor fi ațintite și pe Erling Haaland, care va participa la primul Campionat Mondial din cariera sa alături de Norvegia.

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Surprizele din calificări

Cum nu există Campionat Mondial fără surprize, multe echipe de la acest turneu final s-au calificat în mod surprinzător, iar una dintre cele mai mari surprize este chiar fosta adversară a României, Bosnia & Herțegovina. Aceasta a obținut doar locul secund în grupă, însă i-a fost de ajuns pentru a-și asigura prezența la turneul final, după ce a trecut în baraj de Țara Galilor și Italia.

O altă surpriză a fost calificarea Capului Verde, care și-a câștigat fără probleme grupa de calificare din Africa, depășind-o cu patru puncte pe Camerun, una dintre cele mai puternice naționale de pe continentul african. La această națională va fi prezent și jucătorul celor de la FCSB, Joao Paulo. Din Asia, Uzbekistan și Iordania s-au calificat și ele în premieră la Campionatul Mondial.

Cine poate produce șocul competiției

Având în vedere echilibrul dintre principalele echipe, nu ar fi o surpriză ca niciuna dintre cele mai bune șase echipe să câștige turneul final. Spania, Franța, Anglia, Brazilia, Argentina sau Portugalia ar putea ridica trofeul, însă nici o figură bună făcută de Germania, Belgia sau Olanda nu ar fi exclusă.

Ultima participare a scandinavilor data din 1998, însă „vikingii” sunt din nou o forță. În grupa de calificare, Norvegia a obținut maximum de puncte, deși a avut două meciuri cu Italia. Nu doar că au câștigat de două ori împotriva italienilor, ci au făcut-o en-fanfare, cu 3-0 acasă și 4-1 în deplasare. Norvegienii n-au avut milă nici de celelalte componente ale grupei și au terminat cu 24 de puncte, 37 de goluri marcate și doar 5 primite în 8 partide.