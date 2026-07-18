Cele mai valoroase loturi, cea mai amară medalie! Ce s-a întâmplat în istoria Cupei Mondiale în lupta pentru locul 3

Anglia și Franța își dispută la noapte, la Miami, de la ora 00.00, finala mică a Campionatului Mondial. Anglia a pierdut dramatic semifinala cu Argentina, scor 1-2, iar Franța a fost învinsă clar de Spania, scor 2-0. Câștigătoarele joacă duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, pentru titlul mondial.
Lupta pentru locul trei este socotită o luptă pentru cea mai amară medalie de la Mondiale. UEFA a renunțat la finala mică, considerând că e inutilă la Campionatele Europene, dar FIFA menține încă această dispute, ajunsă la a 21-a ediție.
Franţa, care are un lot evaluat la 1,56 miliarde de euro, se pregăteşte pentru a patra sa participare în finala pentru medalia de bronz, după ce a câştigat medalia în 1958 împotriva Germaniei de Vest şi în 1986 împotriva Belgiei, în timp ce în 1982 a pierdut în faţa Poloniei.
Anglia, cotată la 1,36 miliarde de euro, va juca pentru medalia de bronz pentru a treia oară, după ce a pierdut anterior în faţa Italiei în 1990 şi a Belgiei în 2018. Anglia şi Franţa s-au întâlnit de 32 de ori, dintre care de trei ori la Cupa Mondială.
Anglia a câştigat un meci din faza grupelor în 1966 cu 2-0, graţie unei duble a lui Roger Hunt. A câştigat din nou în prima fază a grupelor din 1982, impunându-se cu 3-1 datorită celor două goluri marcate de Bryan Robson şi unuia marcat de Paul Mariner.
Ultima lor întâlnire a avut loc în sferturile de finală ale turneului din 2022 din Qatar, când Franţa s-a impus cu 2-1, Aurelien Tchouameni şi Oliver Giroud marcând înainte şi după un penalty transformat de Kane, care a ratat apoi ţinta la o lovitură de la 11 metri ulterioară.
Per total, Anglia se află în avantaj. A câștigat 17 meciuri, față de numai 10, câte a câștigat Franța. Cinci partide s-au terminat la egalitate. Golaverajul este 72 – 41 în favoarea Angliei.
În istoria Campionatului Mondial, finala mică a fost câștigată, de-a lungul timpului, de echipe precum Turcia, Suedia, Austria, Chile sau Polonia, care nu au în palmares niciun alt trofeu important.
2022 Croația – Maroc 2-1
2018 Belgia – Anglia 2 – 0
2014 Olanda – Brazilia 3-0
2010 Germania- Uruguay 3-2
2006 Germania – Portugalia 3-1
2002 Turcia – Coreea de Sud 3-2
1998 Croația – Olanda 2-1
1994 Suedia – Bulgaria 4-0
1990 Italia – Anglia 2-1
1986 Franța – Belgia 4-2
1982 Polonia – Franța 3-2
1978 Brazilia – Italia 2-1
1974 Polonia – Brazilia 1-0
1970 RFG – Uruguay 1-0
1966 Portugalia – URSS 2-1
1962 Chile – Cehoslovacia 1-0
1958 Franța – RFG 6-3
1954 Austria – Uruguay 3-1
1950 Nu s-a disputat
1938 Brazilia – Suedia 4-2
1934 Germania – Austria 3-2
1930 Nu s-a disputat