Sport

Cele mai valoroase loturi, cea mai amară medalie! Ce s-a întâmplat în istoria Cupei Mondiale în lupta pentru locul 3

Finala mică a Campionatului Mondial aduce față în față naționalele cu cele mai valoroase loturi de la turneul final, care împreună valorează aproape 3 miliarde de euro
Catalin Oprea
18.07.2026 | 09:20
Cele mai valoroase loturi cea mai amara medalie Ce sa intamplat in istoria Cupei Mondiale in lupta pentru locul 3
ANALIZĂ FANATIK
Franța și Anglia își dispută finala mică a Cupei Mondiale FOTO X
ADVERTISEMENT

Anglia și Franța își dispută la noapte, la Miami, de la ora 00.00, finala mică a Campionatului Mondial. Anglia a pierdut dramatic semifinala cu Argentina, scor 1-2, iar Franța a fost învinsă clar de Spania, scor 2-0. Câștigătoarele joacă duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, pentru titlul mondial.

Franța a câștigat de două ori bronzul mondial

Lupta pentru locul trei este socotită o luptă pentru cea mai amară medalie de la Mondiale. UEFA a renunțat la finala mică, considerând că e inutilă la Campionatele Europene, dar FIFA menține încă această dispute, ajunsă la a 21-a ediție.

ADVERTISEMENT

Franţa, care are un lot evaluat la 1,56 miliarde de euro, se pregăteşte pentru a patra sa participare în finala pentru medalia de bronz, după ce a câştigat medalia în 1958 împotriva Germaniei de Vest şi în 1986 împotriva Belgiei, în timp ce în 1982 a pierdut în faţa Poloniei.

Anglia, cotată la 1,36 miliarde de euro, va juca pentru medalia de bronz pentru a treia oară, după ce a pierdut anterior în faţa Italiei în 1990 şi a Belgiei în 2018. Anglia şi Franţa s-au întâlnit de 32 de ori, dintre care de trei ori la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Digi24.ro
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile

Englezii au avantaj în meciurile directe

Anglia a câştigat un meci din faza grupelor în 1966 cu 2-0, graţie unei duble a lui Roger Hunt. A câştigat din nou în prima fază a grupelor din 1982, impunându-se cu 3-1 datorită celor două goluri marcate de Bryan Robson şi unuia marcat de Paul Mariner.

ADVERTISEMENT
Casa Albă a intervenit
Digisport.ro
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei

Ultima lor întâlnire a avut loc în sferturile de finală ale turneului din 2022 din Qatar, când Franţa s-a impus cu 2-1, Aurelien Tchouameni şi Oliver Giroud marcând înainte şi după un penalty transformat de Kane, care a ratat apoi ţinta la o lovitură de la 11 metri ulterioară.

ADVERTISEMENT

Per total, Anglia se află în avantaj. A câștigat 17 meciuri, față de numai 10, câte a câștigat Franța. Cinci partide s-au terminat la egalitate. Golaverajul este 72 – 41 în favoarea Angliei.

În istoria Campionatului Mondial, finala mică a fost câștigată, de-a lungul timpului, de echipe precum Turcia, Suedia, Austria, Chile sau Polonia, care nu au în palmares niciun alt trofeu important.

ADVERTISEMENT

Lista finalelor mici de la Campionatul Mondial

2022 Croația – Maroc 2-1

2018 Belgia – Anglia 2 – 0

2014 Olanda – Brazilia 3-0

2010 Germania- Uruguay 3-2

2006 Germania – Portugalia 3-1

2002 Turcia – Coreea de Sud 3-2

1998 Croația – Olanda 2-1

1994 Suedia – Bulgaria 4-0

1990 Italia – Anglia 2-1

1986 Franța – Belgia 4-2

1982 Polonia – Franța 3-2

1978 Brazilia – Italia 2-1

1974 Polonia – Brazilia 1-0

1970 RFG – Uruguay 1-0

1966 Portugalia – URSS 2-1

1962 Chile – Cehoslovacia 1-0

1958 Franța – RFG 6-3

1954 Austria – Uruguay 3-1

1950 Nu s-a disputat

1938 Brazilia – Suedia 4-2

1934 Germania – Austria 3-2

1930 Nu s-a disputat

Cel mai scump jucător transferat de FCSB în această vară, în tribune la...
Fanatik
Cel mai scump jucător transferat de FCSB în această vară, în tribune la meciul cu FC Argeș! Gigi Becali a dezvăluit cum a fost adus Aymen Boutoutaou. Update
Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel după ce Anglia a ratat calificarea...
Fanatik
Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026: „L-au pus pe cel mai bun jucător al lor să apere?”
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător...
Fanatik
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia. Imagini emoționante
Tags:
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa finalistei CM 2026: 'A trișat întotdeauna, o scursură de...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa finalistei CM 2026: 'A trișat întotdeauna, o scursură de națională, cea mai oribilă din lume!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!