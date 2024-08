Cele trei alimente care înlocuiesc oul în rețete. Au aceeași textură și dau un gust aparte preparatelor tale

Ești în căutarea unor alimente care înlocuiesc oul? Deși în realitate, ouăle au beneficii uimitoare pentru organism, pot face rău anumitor persoane. Din fericire, există niște soluții destul de interesante.

Cele trei alimente care înlocuiesc oul în rețete

Ouăle sunt în general nelipsite din alimentația multor persoane. Ele completează o mulțime de rețete .

Ouăle au și beneficii uimitoare pentru organism de asemenea. Pe de altă parte, sunt persoane care fie nu au voie să le consume, fie trebuie să le evite. Nu trebuie însă să se îndepărteze de rețetele preferate.

Există alimente care înlocuiesc oul și au aceeași textură. Astfel, , ori la prepararea șnițelelor, sau a altor feluri de mâncare care în realitate au la bază ouă. Soluția e una foarte simplă.

Semințele de in sunt unul dintre cele trei alimente ca înlocuiesc oul în rețete. Poate nu știai, dar dacă alegi să combini semințe de in cu apă, vei obține un gel, care are o consistență similară cu cea a oului.

Cum funcționează semințele de in

Ai nevoie de o lingură de semințe de in măcinate, care se amestecă cu alte trei linguri de apă. Acestea trebuie lăsate să se hidrateze timp de câteva minute, apoi pot fi utilizate în rețetele dorite.

Și pudra de in are un efect similar. De altfel poate fi o alegere sănătoasă în aluatul pentru prăjituri, ori pentru biscuiți sau a pentru alte bunătăți. Nu le modifică gustul prea mult, deci poate fi adăugată fără griji.

Ce alte alimente înlocuiesc oul? Celebrele banane. Atunci când sunt zdrobite oferă textura perfectă care poate fi inclusă în numeroase rețete de dulce, de la prăjituri până la clătite și fursecuri.

Astfel, nu vei mai fi nevoit să adaugi ouă și te bucuri și de un preparat mult mai sănătos. Nu trebuie decât să zdrobești o jumătate de banană pentru a înlocui un ou. Cât despre gust, fructul oferă preparatelor o notă ceva mai dulce.