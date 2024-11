Cele trei alimente pe care e bine să le consumi des în luna noiembrie. Protejează sistemul imunitar și sunt adevărate bombe de vitamine și minerale

Piețele și magazinele sunt pline de fructe și legume proaspete, însă specialiștii spun care sunt, de fapt, cele trei alimente pe care e bine să le consumi des în luna noiembrie. Protejează și sunt adevărate bombe de vitamine și minerale.

Nutriționiștii au dezvăluit care sunt cele 3 produse ce nu trebuie să lipsească din dietă, în noiembrie

Funcționarea sistemului imunitar se datorează unei alimentații sănătoase și echilibrate, iar pentru a se întâmpla acest lucru este nevoie de câteva reguli. Nutriționiștii îi sfătuiesc pe oameni să țină cont de o serie de sfaturi simple.

Experții au dezvăluit că sunt trei ce nu trebuie să lipsească din nicio dietă, în luna noiembrie, pentru că au minerale și vitamine. În plus, sunt ideale pentru întărirea organismului înainte de începerea iernii.

Unul dintre acestea constă în citrice, care încep să fie prezente în supermarketurile de la noi în diverse variante și culori. Specialiștii recomandă consumul de portocale și grapefruit pentru că sunt surse bune de vitamina C.

Acest antioxidant are rolul de a elimina germenii din corp și în plus, luptă împotriva stresului oxidativ. De asemenea, vitamina C din citrice menține bariera fizică celulară care împiedică agenții patogeni să intre în organism.

Totodată, nutriționiștii spun că usturoiul nu trebuie să lipsească din preparatele culinare care sunt gătite în noiembrie. Această legumă are anumiți compuși care stimulează celulele ce luptă împotriva virușilor. Usturoiul are efecte antimicrobiene și antibiotice.

Mai mult decât atât, usturoiul are efect antiinflamator, fiind ideal în masarea zonelor afectate de durere musculară sau articulară. Așadar, susține imunitatea prin stimularea celulelor macrofage și a limfocitelor.

Care este al treilea produs ce nu trebuie evitat în noiembrie

Pe lângă citrice și usturoi, în luna noiembrie, este bine să introduci în alimentația ta și peștele gras, cum ar fi somon, păstrăv sau ton. Acești pești au în compoziția lor trei nutrienți esențiali pentru funcția imunitară: proteine, acizi grași omega-3 și vitamina D.

Peștele gras are proteine care sunt utilizate pentru a crea și repara celulele imunitare din organismul uman. Pe de altă parte, doctori spun că acizii grași omega-3 au efect antiinflamator, ceea ce înseamnă că susțin funcția imunitară.

Acizii grași Omega-3 scad riscul de aritmii. Vitamina D este importantă pentru reglarea și activarea răspunsului imunitar din corp. Majoritatea nutriționiștilor le recomandă oamenilor să consume acest produs de două ori pe săptămână.