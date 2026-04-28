Cele trei cuvinte pe care miliardarul Elon Musk i le-a spus Nadiei Comăneci. ”Toată lumea vorbește despre asta”

Aproape că nu există personalitate la nivel mondial care să nu fi auzit de performanțele inegalabile ale Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice din urmă cu 50 de ani. Elon Musk, deși doar un copil în 1976, la JO Montreal, este și el la curent cu lucrurile excepționale reușite de româncă peste ocean. Ce i-a spus miliardarul marii noastre campioane în momentul în care a întâlnit-o.

Cât de impresionat a fost Elon Musk de performanțele Nadiei Comăneci. ”Tu ești…”

Nadia Comăneci, 64 de ani, este cea mai mare gimnastă româncă din istorie. Într-o carieră impresionantă, aceasta a câștigat un total de 9 medalii olimpice: 5 de aur, 3 de argint și una de bronz. Distincțiile au venit la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 și Moscova 1980. Dar asta nu e tot. Nadia a mai obținut numeroase alte medalii de aur și clasări pe podium la Campionate Mondiale și Europene.

Întreaga planetă este la curent cu ceea ce înseamnă numele ”Nadia Comăneci”. Recent, într-un interviu acordat presei din România, ”Zeița de la Montreal”, din urmă cu o jumătate de secol, a dezvăluit cum a numit-o Elon Musk, 54 de ani, cel mai bogat om al planetei.

Fondatorul Tesla și SpaceX a numit-o ”gimnasta cu zecele” pe marea noastră campioană. S-a întâmplat atunci când cei doi s-au intersectat în cadrul unui eveniment desfășurat la nivel internațional. ”Este momentul (n.r. – când a luat primul 10) de care își aduce aminte toată lumea. Nimeni nu vorbește despre câte medalii am luat… adică este zecele. Elon Musk mi-a zis la fel anul trecut. I-am zis: ‘Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut…’. El e mai tânăr decât mine.

‘Da, tu ești gimnasta cu zecele’. Toată lumea vorbește despre asta. Acum, dacă stau și mă gândesc, sunt două recorduri care nu vor fi depășite: primul 10 și cea mai tânără gimnastă care reușește asta. S-a schimbat vârsta”, a declarat Nadia Comăneci, în cadrul unui interviu acordat celor de la .

Ce premiu onorant a primit deja Nadia Comăneci, la 50 de ani de la momentul Montreal

Pe 20 aprilie, legendara gimnastă română . S-a întâmplat la gala Premiilor Laureus, Oscarurile sportului, desfășurată la Madrid. Acest premiu de excepție vine la o jumătate de veac de când Nadia, pe atunci o fetiță de 14 ani, primea prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Medaliată cu trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1976 şi alte două la Jocurile din 1980, de la Moscova, Nadia a devenit în anul 2000 membru fondator al Academiei Sportive Laureus. Săptămâna trecută, Nadia Comăneci a devenit a 20-a laureată a Premiului Laureus pentru întreaga carieră şi prima gimnastă onorată.

”Nici când a trebuit să fac exerciţiile la paralele nu tremuram atât de mult ca acum. Ce surpriză mi-ai făcut!”, a spus, plină de emoție, Nadia, când i-a fost înmânat premiul de către soţul ei, Bart Conner.