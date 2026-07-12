Cele trei lucruri care l-au impresionat pe Pan Zhanle la David Popovici: ”Asta am învățat de la el!”

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Pan Zhanle și David Popovici au ales să facă un cantonament împreună în România, iar chinezul care deține recordul mondial la proba de 100 metri liber a vorbit și despre lucrurile care îi plac în țara noastră.

Pan Zhanle, cucerit de David Popovici

Cei doi mari campioni , cu doar trei săptămâni înainte ca David Popovici să participe la Campionatele Europene de la Paris. Pan Zhanle a mărturisit care sunt cele trei lucruri fantastice pe care le are marele său rival și prieten.

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”Mă simt foarte bine, vremea este frumoasă, oamenii sunt buni și amabili. În primă fază, am vrut să îl invit pe David în China pentru un astfel de cantonament, dar el nu a putut veni, așadar am ales să vin eu în România. Voi fi suporterul lui la Campionatele Europene.

(n.r. – Ce ai învățat de la David Popovici în această săptămână?) Îmi place că se concentrează foarte bine, se focusează pe victorie și stă foarte bine cu autocontrolul”, a declarat sportivul chinez.

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Pan Zhanle, total nepriceput la sportul favorit al chinezilor

Campion olimpic la Paris în proba de 100 de metri liber, Pan Zhanle a vorbit despre lucrurile care i-a plăcut în perioada petrecută în România și a dezvăluit care dintre cei doi campioni de natație este mai bun la tenis de masă, sportul principal în China.

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”(n.r. – Ce-ți place cel mai mult în București?) Mâncarea locală și faptul că miercuri am avut o cină cu toată lumea și mi-a plăcut că ne-am adunat cu toții. (n.r. – Ai încercat mâncare chinezească?) Da, mai ales că mâncarea chinezească este favorita mea.

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David este mai bun ca mine la tenis de masă. La fotbal nu mă pricep absolut deloc”, a spus Pan Zhanle, care a fost dus de Popovici la cele mai bune restaurante românești și urmează să meargă să viziteze Castelul Peleș.

David Popovici, mulțumit de cantonamentul cu Pan Zhanle

Cei doi mari campioni se antrenează împreună de zece zile, iar David Popovici a mărturisit că și consideră că amândoi vor ieși câștigați după aceste sesiuni.

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”Cu fiecare antrenament suntem mai câștigați. Chiar ne fugărim unul pe celălalt. Sunt multe aspecte tehnice pe care le am de învățat de la el și el de la mine. De la împingerea de la perete, unde este mai bun decât mine, până la multe alte detalii. Totul se rezumă la miimi și sutimi de secundă.

Sunt foarte multe detalii pe care o să le înțelegem și o să le implementăm după cantonament. După fiecare antrenament ieșim mai câștigați amândoi. Chiar dacă ne antrenăm doar de zece zile, nu am mai avut un partener care să mă fugărească atât de tare. Noi doi, fiind cei mai buni din istorie, era normal să fie așa, iar el este un partener bun de antrenament”, a afirmat Popovici.