Cele trei mari greșeli ale lui Dinamo care au costat milioane de euro și șansa revenirii în Europa

Dinamo și-a ratat marele obiectiv al sezonului. „Câinii roșii” au pierdut finala barajului cu FCSB, scor 1-2 după 120 de minute, iar visul suporterilor de a-și vedea din nou favoriții în cupele europene s-a stins. FCSB va fi ultima reprezentantă a României în competițiile organizate de UEFA. Roș-albaștrii vor juca în Conference League. Pentru echipa din Ștefan cel Mare, seara de 29 mai a devenit una neagră. Trei mari greșeli a făcut Dinamo în această stagiune.

Ziua de 29 mai a devenit una de coșmar! În urmă cu exact 4 ani Dinamo retrograda

În urmă cu exact patru ani, pe 29 mai 2022, Dinamo ajungea în liga 2 după o dublă de coșmar cu Universitatea Cluj. Suporterii celor două echipe sunt înfrățiți și puțină lume se aștepta ca ardelenii să aibă câștig de cauză. Acum, după patru sezoane, „câinii roșii” au ratat calificarea în cupele europene. Formația de pe Someș este la a doua participare consecutivă în competițiile continentale.

E drept, ziua de 29 mai a fost cândva una în care suporterii lui Dinamo au sărbătorit. În urmă cu exact trei ani, „câinii roșii” o învingeau pe FC Argeș în barajul de promovare cu 6-1 și deveneau favoriți clari la revenirea în SuperLigă. În manșa secundă, piteștenii au câștigat cu 4-2, însă au rămas în liga 2.

Greșeala conducerii. Dinamo a pierdut cupele europene înainte să înceapă meciul cu FCSB

Dinamo nu a avut, pe parcursul întregului sezon, un atacant care să bage mingea în poartă în mod constant. Karamoko a fost adus în vară, însă rareori a legat serii de meciuri din cauza accidentărilor. Alex Pop avea deja un sezon la club, însă, deși a jucat 36 de partide în această stagiune, nu pare să fie un vârf care să poată duce echipa în cupele europene. George Pușcaș, venit în iarnă, ba joacă, ba nu joacă din cauza problemelor medicale. În finala cu FCSB nu a putut evolua. În vară, Perica, un atacant care părea că poate fi util în acest sezon, a fost lăsat să plece.

În meciul cu FCSB, în centrul ofensivei a fost folosit Armstrong, un fotbalist care nu are fizicul unui număr nouă autentic. Scoțianul avea mereu tendința de a pleca în flanc, iar în careu mingea nu avea la cine să ajungă. Mai mult, pe final, Boateng, fundașul central al „câinilor”, a fost trimis de Kopic în atac pentru a încerca să înscrie cu capul.

Dinamo nu a avut atacant în acest sezon!

Sezonul lui Dinamo a fost unul bun. Puțină lume ar fi pariat că formația din Ștefan cel Mare va fi la 90 de minute de cupele europene. „Câinii roșii” au făcut un play-off excelent, iar Kopic merită toate laudele. Din nou însă, lotul bucureștenilor pare unul dezechilibrat. Antrenorul croat nu are dubluri pe posturile-cheie. În finala cu FCSB au jucat prea mulți fotbaliști tineri, fără experiența unor dueluri cruciale.

Conducerea din Ștefan cel Mare știa foarte bine că Dinamo are probleme în ofensivă. Jucătorii de bandă au fost cei care, în acest sezon, au avut cele mai bune cifre. În centrul atacului însă a lipsit omul care să finalizeze fazele. În vară a venit un singur vârf, iar în iarnă a fost adus Pușcaș, un pariu mult prea riscant, având în vedere că nu mai jucase un meci oficial de un an.

a acuzat din nou probleme medicale și nu a fost inclus pe foaia de joc. Planul lui Zeljko Kopic a fost pur și simplu dat peste cap, întrucât nici Karamoko nu era recuperat sută la sută. De altfel, atacantul francez a intrat pe final și a reușit să marcheze în confruntarea cu rivalii din Capitală.

Nemaivăzut în fotbalul mondial. A fost pe foaia de joc, deși își făcea nunta la 450 km distanță!

Situația poate cea mai greu de înțeles a fost cea a lui Alexandru Pop. Fotbalistul și-a programat nunta cu mai bine de un an în urmă, pe data de 29 mai. . Totuși, conducerea clubului a avut suficient timp la dispoziție pentru a-l sfătui sau chiar pentru a-i cere jucătorului să reprogrameze evenimentul. Fotbalistul a fost acuzat de suporteri că nu a decis să își anuleze nunta, însă vina nu pare să fie a lui în această speță.

Mai mult, Dinamo chiar l-a inclus pe Alex Pop pe foaia de joc pentru duelul cu FCSB. George Pușcaș a fost declarat indisponibil pentru partida de pe Arcul de Triumf, iar oficialii clubului din Ștefan cel Mare au încercat să îl urce într-un avion și să îl aducă de la Cluj la București, în ideea că poate ar fi fost util pe finalul jocului.

Până la urmă, planul nu a fost dus la capăt. Rutele aeriene nu au fost în favoarea „câinilor roșii”, iar Alex Pop a fost întors din drum. Acesta a revenit la nunta sa din Cluj-Napoca. Situația rămâne însă una greu de înțeles. Chiar Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo, a prezentat meciul cu FCSB drept „cel mai important din ultimii nouă ani”.

Greșeala lui Zeljko Kopic. Croatul nu a reușit să își mobilizeze omul care putea să o ducă pe Dinamo în Europa

Zeljko Kopic, deși este unul dintre cei mai buni antrenori din SuperLiga României, nu a reușit să își îndeplinească obiectivul din acest sezon, acela de a o duce pe Dinamo, după ani grei de așteptare, în cupele europene. „Câinii roșii” au fost eliminați din Cupa României în semifinale și au terminat play-off-ul abia pe locul 4. La baraj au fost învinși de ocupanta locului 8, FCSB. Roș-albaștrii chiar i-au dominat pe rivali.

E de precizat și faptul că Zeljko Kopic nu a reușit în această săptămână să îl monteze pe Alex Musi, Fostul jucător de la FCSB a fost în umbră în meciul de pe Arcul de Triumf. A pierdut aproape toate duelurile cu puternicii jucători ai formației lui Marius Baciu și prea puține au fost momentele în care a reușit să împingă jocul în jumătatea adversă. A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale sale din acest sezon.

Ce declara Musi cu doar o săptămână în urmă. A început să râdă când a auzit de FCSB

Zeljko Kopic avea nevoie de un Musi motivat la maximum pentru această partidă. Fotbalistul a semnat în vară cu echipa din Ștefan cel Mare, venind chiar de la FCSB, iar scenariul unei revanșe perfecte, după ce a fost lăsat să plece atât de ușor din Berceni, părea posibil. În urmă cu o săptămână, un reporter l-a întrebat pe mijlocaș dacă alegerea de a veni la Dinamo a fost una bună, iar acesta a început să râdă în fața microfoanelor, apoi a declarat: „Eu am venit cu inima deschisă. Pot să spun că sezonul este unul reușit”.

Greșeala galeriei. Peluza a vrut să pedepsească conducerea și a lovit echipa

Suporterii, de asemenea, au lăsat-o pe Dinamo la greu în cel mai important meci din ultimii nouă ani. Peluza Cătălin Hîldan a continuat protestele la adresa conducerii. Fanii au decis, în urmă cu câteva săptămâni, să intre pe stadion abia din minutul 10 pentru a trage un semnal de alarmă după ce clubul a prezentat o siglă care nu este pe placul lor.

Oficialii clubului au anunțat că sigla prezentată oficial va suferi modificări, iar liderii galeriei vor fi consultați. Totuși, ultrașii au continuat să protesteze,

Dinamo avea nevoie în acest meci de emulație în tribune, de un stadion plin încă din primul minut și de suporteri care să pună presiune pe echipa adversă. Jucătorii lui Zeljko Kopic nu s-au putut bucura în prima parte a jocului de această susținere, iar meciul a început de la 1-0 pentru formația roș-albastră.

Episod scandalos în tribune. Un copil a fost înjurat pentru că s-a bucurat la gol!

A existat și un incident dezolant în Tribuna 0. Suporterii lui Dinamo care îl înconjurau au reacționat agresiv. Atât el, cât și mama sa au fost înjurați copios. FANATIK a prezentat incidentul în detaliu. Forțele de ordine au intervenit, iar puștiul a putut vedea jocul din peluza roș-albastră.

Proiectul de la Dinamo este, fără doar și poate, unul de viitor. În urmă cu exact patru ani, „câinii roșii” ajungeau în liga 2, iar acum au fost la câteva minute distanță de calificarea în cupele europene. Totuși, s-au făcut greșeli. Atât conducerea, cât și antrenorul, dar și suporterii, încă au de învățat până să ajungă să sărbătorească o realizare cu adevărat importantă.