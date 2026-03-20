Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte fiecare vulnerabilitate”

Efortul de război pe care armata SUA îl depune săptămânile acestea în Iran a creat un teren real de testare capacităților militare americane care ar putea fi necesare într-un potențial conflict viitor cu China. Deși Iranul și China se diferenţiază foarte mult, actualul conflict din Golf poate servi drept laborator pentru rafinarea tacticilor, tehnologiilor și conceptelor operaționale care ar fi esențiale într-o confruntare cu un adversar mai puternic sunt de părere analiştii militari.

Stocul de rachete Tomahawk se epuizează în ritm alarmant

Războiul dus de americani în Iran îi oferă Chinei un plan detaliat al vulnerabilităților americane. Stocurile de rachete Tomahawk se epuizează mai repede decât pot fi înlocuite, un atac cu drone a expus fragilitatea centrului logistic al SUA şi fiecare baterie Patriot scoasă din uz este cu una mai puțin disponibilă pentru zona indo-pacifică.

Expertul în apărare Kris Osborn observă că războiul din Iran devine „cel mai valoros laborator militar” de care Pentagonul a avut parte în ultimele decenii iar „China urmărește fiecare vulnerabilitate”. Conflictul a dovedit că stocurile de rachete de croazieră Tomahawk se epuizează într-un ritm alarmant, atacurile cu drone iranieneasupra unui centru logistic din Kuweit au expus vulnerabilități catastrofale ale lanțului de aprovizionare, iar interceptoarele defensive se epuizează mai repede decât pot fi înlocuite. Slăbiciunile pe care conflictul din Iran le-a scos la iveală în rândul forţelor SUA sunt atent analizate de analiştii militari ai Chinei, este de părere expertul american.

Una dintre cele mai semnificative lecții învățate din este eficacitatea loviturilor de precizie împotriva țintelor bine protejate și dispersate pe teritoriul ţării. Atacurile din iunie 2025, asupra instalațiilor nucleare ale Teheranului, ca parte a Operațiunii Midnight Hammer, au demonstrat capacitatea armatei americane de a distruge situri adânc îngropate, folosind bombe de tip „bunker-buster”, lansate de avioane stealth B-2. În mod similar, recentul bombardament asupra insulei strategice Kharg a vizat cu mare precizie peste 90 de situri militare, fiind evitată în mod deliberat infrastructura energetică.

Totuși, conflictul din Iran scoate la iveală și o limitare critică: consumul rapid al munițiilor de precizie. Mai multe rapoarte arată că forțele americane au epuizat un număr mare de rachete de croazieră Tomahawk și alte arme de înaltă tehnologie în timpul operațiunilor împotriva Iranului, ceea ce ridică îngrijorări legate de faptul dacă armata SUA poate susține o luptă de durată fără să rămână fără arme. Acest lucru ar avea implicații directe , care ar necesita volume mult mai mari de muniții pe o perioadă mai lungă de timp.

„Lecția este clară: capacitatea industrială și profunzimea stocurilor sunt la fel de importante ca performanța pe câmpul de luptă. Fără suficiente facilități de producție și reaprovizionare, chiar și cele mai avansate forțe armate se pot confrunta cu penurie într-un război prelungit”, spune expertul militar Kris Osborn, președintele Warrior Maven – Centrul pentru Modernizare Militară şi fost angajat al Pentagonului.

„Atacurile în roi” ale Iranului au provocat pagube infrastructurii critice

O a doua vulnerabilitate se referă la apărarea antirachetă și provocarea de a contracara „atacurile în roi”. Lansările de rachete și atacurile cu drone iraniene le-au oferit forțelor americane o experiență reală de luptă în interceptarea amenințărilor. De exemplu, o angajare la scară largă cu baterii Patriot în timpul unui atac iranian a permis trupelor americane să se apere împotriva rachetelor balistice.

Aceste experiențe sunt direct aplicabile zonei India-Pacific, unde bazele și navele americane s-ar confrunta cu amenințări cu rachete și mai sofisticate și numeroase din partea Chinei. În același timp, conflictul din Iran a dezvăluit cât de repede se pot epuiza interceptoarele defensive în timpul atacurilor prelungite, subliniind necesitatea unor sisteme de apărare mai eficiente și scalabile. Atacurile asimetrice ale Iranului oferă, de asemenea, perspective importante. Recentul atac iranian cu drone asupra unui centru logistic american din Kuweit a demonstrat cum sistemele relativ ieftine pot perturba infrastructura critică și pot provoca victime. Războiul dus până acum în Iran a scos la iveală cât de rapid a epuizat armata americană rezerva de muniție și a evidenţiat vulnerabilitatea ridicată a amplasamentelor sale radar fixe.

Acest lucru evidențiază vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare și a bazelor situate în afara teritoriului SUA, o problemă care ar fi și mai pronunțată în vastul teatru indo-pacific. Într-un conflict cu China, protejarea centrelor logistice, a porturilor și a aeroporturilor de atacurile cu drone și rachete ar fi esențială pentru susținerea operațiunilor.

China ar fi un competitor redutabil al SUA în operaţiunile cibernetice

Operațiunile cibernetice și războiul electronic sunt un alt domeniu în care conflictul din Iran oferă lecții valoroase, dar au scos la iveală şi vulnerabilităţi pe care China ar fi gata să le speculeze. Acţiunile SUA în Iran au inclus atacuri cibernetice și măsuri de război electronic pentru a perturba comunicațiile, sistemele radar și rețelele de rachete iraniene.

Aceste capabilități ar juca probabil un rol și mai important într-un război cu China, fiindcă ambele părți ar deține instrumente avansate de război cibernetic și electronic. Într-un final, conflictul din Iran demonstrează dimensiunile globale și geopolitice ale războiului modern.

Legăturile economice și strategice ale Chinei cu Iranul, în special dependența sa de petrolul din Orientul Mijlociu, înseamnă că acțiunile SUA în regiune pot afecta indirect interesele chineze. „În plus, rapoartele privind cooperarea dintre China, Rusia și Iran sugerează că conflictele sunt din ce în ce mai interconectate. Acest lucru întărește importanța alianțelor, a diplomației și a strategiei economice în orice potențial conflict cu China”, consideră analistul Kris Osborn.