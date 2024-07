Cele trei obiceiuri care îi ajută pe japonezi să aibă o viață lungă și fericită. Le poți adopta și tu

Trei secrete ale japonezilor pentru o viață mai lungă și fericită. Oamenii trăiesc mulți ani, fără boli și probleme grave, pentru că respectă aceste principii simple și la îndemâna oricui.

Secretele japonezilor pentru o viață lungă și lipsită de probleme

Okinawa este numită și „insula nemuritorii”. De ce? Pentru ca oamenii de aici respectă în fiecare zi câteva principii, iar acestea îi ajută să ducă o viață cât mai lungă, dar și liniștită. Totuși astfel că oricine le poate urma.

Femeile de pe insulă trăiesc mai mult decât cele din alte regiuni ale Globului. De asemenea, japonezii din această zonă se îmbolnăvesc mai greu cancer, boli de inimă și de demență, după cum a explicat Dan Buettner, expert în longevitate.

, autorii Héctor García și Francesc Miralles au intervievat 100 din cei mai în vârstă locuitori din Okinawa. Ulterior, au scris cartea Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life”, în care au adunat secretele japonezilor pentru o viață lungă.

Astfel, putem vorbi despre trei secrete ale longevității japonezilor, conform . Unul dintre trucuri este că aceștia fac cel puțin cinci minute de mișcare ușoară în fiecare zi, precum radio taiso, un exercițiu vechi de sute de ani, specific zonei.

„Chiar și rezidenții azilului de bătrâni pe care l-am vizitat și-au dedicat cel puțin cinci minute în fiecare zi. Deși unii făceau exercițiile din scaunul cu rotile”, au relatat autorii.

Faptul că se mențin ocupații este de mare ajutor

Printre secretele japonezilor pentru o viață lungă se numără următorul lucru: își găsesc un țel și rămân ocupați. Un proverb al spune că „Doar dacă rămâi activ, trăiești 100 de ani”.

Adesea, oamenii care trăiesc mai mult sunt cei care nu se pensionează. Hayao Miyazaki, în vârstă de 83 de ani, lucrează ca director de filme de animație la studioul Ghibli din Japonia. Și la doar o zi de la pensie, s-a întors la lucru.

În cartea lor, García și Miralles notează: „Nu există o rețetă magică pentru a găsi fericirea, pentru a trăi conform ikigai-ului tău. Dar un ingredient este abilitatea de a atinge starea de flux și de a avea prin aceasta o experiență optimă”. Fluxul este asociat cu implicarea totală într-o acțiune, iar conceptul îi aparține psihologului Mihali Csikszentmihalîi.