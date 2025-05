Cele trei priorități ale lui Nicușor Dan, dacă ajunge președinte al României: ”M-am cam îngrozit”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a anunțat care sunt cele trei priorități pe care are în plan să le pună în aplicare dacă va fi votat pentru funcția supremă în stat.

Nicușor Dan dezvăluie măsurile pe care le va lua dacă ajunge președinte

Peste mai puțin de 48 de ore, vom ști care sunt cei doi . Se bat pentru aceste locuri 11 candidați, printre ei fiind și edilul în exercițiu al Capitalei, Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

Prezent vineri seara la o emisiune de televiziune, primarului municipiului București vorbit despre primele măsuri pe care le va lua dacă va fi ales președintele României.

Nicușor Dan a spus că țara noastră se confruntă cu două probleme majore: cea economică și cea de securitate. A recunoscut să s-a îngrozit în momentul în care a aflat ce datorii are România.

ADVERTISEMENT

”România are două probleme mari azi. Una este cea economică și atunci, exact cum am făcut la Primăria Capitalei, primul lucru pe care l-am făcut la Primăria Capitalei a fost să chem directorii din zona financiară să-i întreb cum stăm.

M-am cam îngrozit când am auzit ce datorii avem. Am cerut o situație, să văd cui. Am început să vorbim cu cei cărora le datoram, cine ne bloca conturile. Prima chestiune e să evităm falimentul, pe scurt. Și asta e o discuție cu responsabilii din Guvern pe zona financiară”, a afirmat candidatul, la .

ADVERTISEMENT

Securitatea și alegerile anulate din 2024, pe lista cu priorități a lui Nicușor Dan

A doua chestiune în care se va implica Nicușor Dan, din postura de potențial președinte, este cea din domeniul securității. ”A doua chestiune este de securitate. Suntem cu un război la graniță și atunci e foarte important ca președintele să aibă imaginea completă despre unde suntem puși securitar cu propria securitate și ce este de îmbunătățit într-un termen scurt”, spune politicianul.

ADVERTISEMENT

Primarul Capitalei recunoaște că vrea să alunge definitiv semnele de întrebare legate de . ”Și, a treia discuție, despre această chestiune a alegerilor anulate, ca să vedem ce informații au în plus”, a mai spus acesta.