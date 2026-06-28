Celebra actriță din Baywatch care i-a ”trădat” pe americani pentru Anglia la Cupa Mondială. Gestul lui David Beckham când a văzut-o

ADVERTISEMENT

De la începutul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, pe cele 16 stadioane moderne ale competiției au fost prezenți sute de mii de fani. Printre ei s-au amestecat și vedete din lumea filmului, a muzicii sau a altor sporturi. Cine este celebra actriță americană, cu roluri în producții populare, precum The White Lotus, Baywatch sau San Andreas, care a susținut Anglia la un meci din faza grupelor. Marele David Beckham a apreciat-o instant, de pe stadion.

O celebră actriță americană ține cu Anglia la Cupa Mondială 2026. Cum a apărut vedeta din Baywatch la meciul elevilor lui Tuchel

Naționala de fotbal a Angliei, una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale 2026, are fani speciali peste ocean. La meciul elevilor lui Thomas Tuchel din etapa a 2-a a fazei grupelor, contra celor din Ghana, a asistat din tribunele arenei Boston Stadium nimeni alta decât Alexandra Daddario (40 de ani), o actriță extrem de talentată și de populară la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Născută la New York pe 16 martie 1986, Daddario este cunoscută pentru rolurile din producții cinematografice precum Percy Jackson, Baywatch, San Andreas, The White Lotus și multe altele. Starul de la Hollywood la acest turneu final de peste ocean.

Alexandra Daddario nu a fost surprinsă de presă sau de fani în tribunele din Boston, ci ea însăși a ținut să facă publică prezența ei acolo. În cursul săptămânii, vedeta de cinema a postat mai multe poze și filmulețe cu ea în interiorul stadionului Foxborough. Au fost realizate în timpul meciului în care Anglia a remizat 0-0 cu Ghana. Frumoasa americancă purta pe ea un tricou original al naționalei Angliei și o șapcă cu însemnele ”The Three Lions”. Aceasta s-a comportat ca o fană înfocată a naționalei lui Thomas Tuchel.

ADVERTISEMENT

Cum a apreciat David Beckham prezența actriței la meciul Angliei

Alexandra Daddario a reușit să facă o poză, de la distanță, e adevărat, cu marele David Beckham (51 de ani). De undeva din lojele arenei din Boston, fostul star al lui Manchester, Real Madrid, AC Milan și din naționala Angliei a reacționat când a văzut-o pe actriță și a făcut un semn de apreciere. Momentul a fost imortalizat și apare și el pe contul de socializare al vedetei de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram



Încă nu se știe cu exactitate dacă Alexandra Daddario este e o fană dedicată 100% Angliei sau dacă a susținut naționala din Europa doar pentru acest meci. Este cunoscut faptul că mulți actori americani fac asta din motive de divertisment sau pentru că au prieteni la unele naționale. În ciuda acestui aspect, apariția ei a generat titluri mari în presă, mai ales că este americană get-beget.

ADVERTISEMENT

Postarea Alexandrei Daddario a devenit virală

Un argument în favoarea celor văzute la Boston este acela că Alexandra Daddario este o pasionată de fotbal. În trecut, ea a mai fost văzută la meciuri importante ale echipei Angliei la unele turnee internaționale. În plus, de-a lungul anilor, a postat și pe rețelele sociale mesaje de susținere pentru selecționata engleză.

Pozele și clipurile postate de actriță de la meciul Angliei . Acestea au adunat peste 1,2 milioane de aprecieri și aproape 5.000 de comentarii. Alexandra Daddario este urmărită de 22,7 milioane de persoane din întreaga lume. Asta numai pe Instagram.