Celebra actriță din Deadpool, apariție inedită în lojă la un mare meci de la Cupa Mondială 2026. ”O experiență pe care n-o voi uita”

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O apariție inedită în loja unui meci de la Cupa Mondială 2026 îi aparține unei actrițe celebre. După ce a jucat în Deadpool aceasta a avut parte de o experiență unică pe care o va ține minte pentru totdeauna. Despre ce vedetă este vorba, de fapt.

Artista din Deadpool, prezență specială în Campionatul Mondial

Morena Silva de Vaz Setta Baccarin (47 ani) este o cunoscută artistă din Statele Unite ale Americii, dar care s-a născut în Brazilia. A venit pe lume în Rio de Janeiro, mama sa fiind actrița italiană Vera Setta. Tatăl său este jurnalistul Fernando Baccarin, în timp ce unchiul ei a fost actorul Ivan Setta. S-a mutat la New York la vârsta de 10 ani.

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Schimbarea a intervenit după ce figura paternă a început să lucreze ca redactor la sediul Globo TV. A urmat cursurile Liceului de Muzică și Arte Spectacolului LaGuardia și apoi ale Școlii Juilliard. Vedeta este renumită pentru aparițiile pe marile ecrane. A jucat un personal secundar în Deadpool, unde a interpretat-o pe Vanessa.

De asemenea, poate fi urmărită și în alte producții cinematografice. Printre cele mai cunoscute se află Greenland (2020) și serialul de televiziune Gotham. Pentru că a rămas cu sufletul la țara sa natală a decis să urmărească meciurile din Campionatul Mondial 2026. A fost după ce a ajuns pe un stadion din New Jersey.

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A urmărit meciul în care echipa națională braziliană a fost eliminată de către Norvegia. Scorul final a fost 2-1. Morena Baccarin a fost extrem de entuziasmată la începutul partidei, însă finalul i-a lăsat un gust amar. Cu toate acestea, actrița s-a bucurat din plin de această șansă unică, unde a fost însoțită de mai multe persoane dragi.

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”Rezultatul nu a fost cel la care speram”

„O experiență pe care nu o voi uita niciodată. Rezultatul nu a fost cel la care speram, dar ce privilegiu să susțin Brazilia”, a scris Morena Baccarin, pe pagina sa de . Mesajul apare în dreptul unor filmări, în una dintre acestea arătându-și vizibil dezamăgirea simțită în C .

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„Meci grozav și energie grozavă! Îmi pare rău că echipa ta nu a câștigat. Mă bucur că a mea a câștigat. Ei bine, a ajutat faptul că micuțul Thor joacă pentru ei”, i-a transmis un internaut. „Aceeași senzație” sau „Important este că nu ți-ai uitat rădăcinile”, au scris alte persoane pe social media.

În altă ordine de idei, vedeta este renumită pentru faptul că are în palmares un trofeu notabil. A primit Premiul Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic pentru rolul lui Jessica Brody din Homeland: Rețeaua terorii. Producția cu 8 sezoane a avut premiera în anul 2011.

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Pelicula are în centrul atenției un soldat american despre care se credea că a fost ucis în Irak. La 8 ani de la dispariție, însă, acesta se întoarce. Imediat ce trece bucuria revenirii încep să apară suspiciuni. Oamenii nu-l mai văd ca pe un adevărat erou, ci cred că face parte dintr-o celulă inactivă care plănuiește un atac terorist.