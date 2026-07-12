Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Celebra actriță din Deadpool, apariție inedită în lojă la un mare meci de la Cupa Mondială 2026. ”O experiență pe care n-o voi uita”

O artistă cunoscută care a jucat în Deadpool a fost protagonista unui moment special la o partidă din Campionatul Mondial 2026. Cum a trăit meciul de pe stadion.
Alexa Serdan
12.07.2026 | 14:15
Celebra actrita din Deadpool aparitie inedita in loja la un mare meci de la Cupa Mondiala 2026 O experienta pe care no voi uita
SPECIAL FANATIK
Cum a reacționat actrița la un meci din Cupa Mondială. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

O apariție inedită în loja unui meci de la Cupa Mondială 2026 îi aparține unei actrițe celebre. După ce a jucat în Deadpool aceasta a avut parte de o experiență unică pe care o va ține minte pentru totdeauna. Despre ce vedetă este vorba, de fapt.

Artista din Deadpool, prezență specială în Campionatul Mondial

Morena Silva de Vaz Setta Baccarin (47 ani) este o cunoscută artistă din Statele Unite ale Americii, dar care s-a născut în Brazilia. A venit pe lume în Rio de Janeiro, mama sa fiind actrița italiană Vera Setta. Tatăl său este jurnalistul Fernando Baccarin, în timp ce unchiul ei a fost actorul Ivan Setta. S-a mutat la New York la vârsta de 10 ani.

ADVERTISEMENT

Schimbarea a intervenit după ce figura paternă a început să lucreze ca redactor la sediul Globo TV. A urmat cursurile Liceului de Muzică și Arte Spectacolului LaGuardia și apoi ale Școlii Juilliard. Vedeta este renumită pentru aparițiile pe marile ecrane. A jucat un personal secundar în Deadpool, unde a interpretat-o pe Vanessa.

De asemenea, poate fi urmărită și în alte producții cinematografice. Printre cele mai cunoscute se află Greenland (2020) și serialul de televiziune Gotham. Pentru că a rămas cu sufletul la țara sa natală a decis să urmărească meciurile din Campionatul Mondial 2026. A fost protagonista unui moment neașteptat după ce a ajuns pe un stadion din New Jersey.

ADVERTISEMENT
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Digi24.ro
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul

A urmărit meciul în care echipa națională braziliană a fost eliminată de către Norvegia. Scorul final a fost 2-1. Morena Baccarin a fost extrem de entuziasmată la începutul partidei, însă finalul i-a lăsat un gust amar. Cu toate acestea, actrița s-a bucurat din plin de această șansă unică, unde a fost însoțită de mai multe persoane dragi.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"

”Rezultatul nu a fost cel la care speram”

„O experiență pe care nu o voi uita niciodată. Rezultatul nu a fost cel la care speram, dar ce privilegiu să susțin Brazilia”, a scris Morena Baccarin, pe pagina sa de Instagram. Mesajul apare în dreptul unor filmări, în una dintre acestea arătându-și vizibil dezamăgirea simțită în Cupa Mondială 2026.

ADVERTISEMENT

„Meci grozav și energie grozavă! Îmi pare rău că echipa ta nu a câștigat. Mă bucur că a mea a câștigat. Ei bine, a ajutat faptul că micuțul Thor joacă pentru ei”, i-a transmis un internaut. „Aceeași senzație” sau „Important este că nu ți-ai uitat rădăcinile”, au scris alte persoane pe social media.

În altă ordine de idei, vedeta este renumită pentru faptul că are în palmares un trofeu notabil. A primit Premiul Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic pentru rolul lui Jessica Brody din Homeland: Rețeaua terorii. Producția cu 8 sezoane a avut premiera în anul 2011.

ADVERTISEMENT

Pelicula are în centrul atenției un soldat american despre care se credea că a fost ucis în Irak. La 8 ani de la dispariție, însă, acesta se întoarce. Imediat ce trece bucuria revenirii încep să apară suspiciuni. Oamenii nu-l mai văd ca pe un adevărat erou, ci cred că face parte dintr-o celulă inactivă care plănuiește un atac terorist.

Elvețienii au luat foc după arbitrajul din sfertul cu Argentina: ”Nu am trăit...
Fanatik
Elvețienii au luat foc după arbitrajul din sfertul cu Argentina: ”Nu am trăit niciodată așa ceva!”. Ce le cer șefilor de la FIFA
Amicale SuperLiga. Sepsi, remiză cu o echipă din Liga 2 înainte de startul...
Fanatik
Amicale SuperLiga. Sepsi, remiză cu o echipă din Liga 2 înainte de startul noului sezon
Istvan Kovacs de Ungaria arbitrează Universitatea Craiova în Liga Campionilor. Decizia UEFA de...
Fanatik
Istvan Kovacs de Ungaria arbitrează Universitatea Craiova în Liga Campionilor. Decizia UEFA de ultimă oră
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Fiul lui Ion Țiriac, postare de forță când a văzut că Simona Halep...
iamsport.ro
Fiul lui Ion Țiriac, postare de forță când a văzut că Simona Halep a mersi cu iubitul ei la întâlnirea cu prințesa Kate
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!