Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A fost filmată alături de Beckham

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Vedetele de la Hollywood au și ele favoriți lor la Cupa Mondială de Fotbal din SUA, Mexic și Canada. Cine e actrița din seriale celebre precum Gambitul damei, Emma sau Peaky Blinders care îl susține pe Leo Messi la Cupa Mondială. Cum a apărut aceasta în tribune, alături de nimeni altul decât David Beckham, ”șeful” lui Messi de la Inter Miami.

Cine e actrița celebră care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A apărut alături de David Beckham în tribune

Mondialul de Fotbal din 2026 a început cu mai multe meciuri extrem de spectaculoase, dar și cu multe surprize. În noaptea de vineri, 12 iunie, a avut loc a treia și ultima ceremonie de deschidere, pe SoFi Stadium din Los Angeles, California. Evenimentul a fost urmat de debutul Statelor Unite, care au învins cu 4-1 Paraguay.

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Meciul din LA a avut parte de prezența, în tribune, a mai multor celebrități. Fanii i-au putut vedea aici pe Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Sofia Vergara, Katy Perry, Justin Bieber, Owen Wilson și mulți alții. Dar, fără îndoială, cea care a atras toate privirile a fost actrița Anya Taylor-Joy (30 de ani).

din Los Angeles alături de soțul ei, muzicianul Malcolm McRae. Anya a impresionat asistența cu un ”outfit” care i-a emoționat pe fanii argentinieni. Tânăra blondă a purtat un top cu un singur umăr acoperit, alb-albastru, cu emblema Asociației de Fotbal Argentiniene (AFA). Soțul ei nu s-a lăsat mai prejos. El s-a îmbrăcat cu un tricou cu mânecă scurtă pe fața căruia scria ”Argentina”, conform .

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Anya Taylor-Joy at the Paraguay vs USA world cup game wearing the Argentina jersey 🇦🇷 💙 — best of anya taylor-joy (@anyafolders)

Interesant este faptul că, înainte de a urmări meciul SUA – Paraguay (4-1 scor final), actrița Anya Taylor-Joy s-a întreținut preț de câteva minute cu nimeni altul decât cu David Beckham (51 de ani). Fostul star al fotbalului mondial este în prezent patron al clubului Inter Miami, adică echipa la care este legitimat Lionel Messi (38 de ani).

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Anya Taylor-Joy and David Beckham during the USA vs Paraguay game at the 2026 World Cup — best of anya taylor-joy (@anyafolders)

Ce legături de sânge are Anya Taylor-Joy cu Argentina

Prezența actriței pe un stadion de la Cupa Mondială cu a stârnit valuri de reacții în online. ”Îmi place că Anya Taylor-Joy a venit să vadă meciul SUA – Paraguay cu tricoul Argentinei / Îmi place că nu uită niciodată de Argentina / Celebra Anya Taylor-Joy a apărut la meciul SUA – Paraguay cu tricoul Argentinei. Încă o coroană de glorie”, au fost câteva dintre comentariile apărute pe X.

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Anya Taylor-Joy deslumbra en la Copa del Mundo. | — Trending+News (@tmasnews)

Mulți se întreabă de ce a ales Anya Taylor-Joy să susțină tocmai Argentina. Presa de la Buenos Aires dezvăluie că Taylor-Joy s-a născut în Miami, Florida, pe 16 aprilie 1996. La doar două luni s-a mutat în Argentina, țara natală a tatălui ei, Dennis Alan Taylor. A locuit la Buenos Aires până la 6 ani. După 2001 familia ei s-a mutat la Londra. Cu toate acestea, ea a considerat întotdeauna Argentina ca fiind casa ei.

Filmele celebre în care a jucat Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy a început ca model și a debutat în cinematografie la 17 ani. A devenit rapid una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale. A apărut în filme de acțiune, horror, blockbustere sau în seriale premiate. Ea a câștigat premii importante, inclusiv Globul de Aur (2021) și SAG Award.

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Rolurile în care s-a afirmat aceasta: The Witch (2015). A jucat aici rolul unei fete, într-un film de groază de artă regizat de Robert Eggers. Au urmat apoi Split (2016) și Glass (2019). Au urmat apoi producțiile care au transformat-o într-un superstar: The Queen’s Gambit – Gambitul damei (2020, miniseria Netflix). A jucat rolul lui Beth Harmon, geniu al șahului. Prestația sa i-a adus Globul de Aur pentru cea mai bună actriță, plus o nominalizare la Premiile Emmy.

A mai jucat în Emma (2020) – adaptare după Jane Austen, în rolul principal (Emma Woodhouse); The Menu (2022) – rolul lui Margot; The Northman (2022), film viking regizat de Robert Eggers și A Mad Max Saga (2024).