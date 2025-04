Celebră artistă din România, abandonată în cel mai dificil moment: „Simt că înnebunesc”

O celebră artistă de muzică de petrecerea a fost abandonată de prieteni, în cel mai greu moment al vieții ei. În urma unui traumatism, nu și-a mai putut folosi mâna dreaptă timp de șase săptămâni. Cu o durere de nedescris și-a terminat show-ul, și abia a doua zi a mers la spital.

Celebră artistă, părăsită de prieteni, la greu

, recunoscută pentru pamfletele unicat, a trecut prin clipe de coșmar, chiar în timpul unui spectacol. Interpreta și-a rupt mâna pe scenă și, chiar dacă a avut dureri groaznice, a continuat să-și facă treaba, până la final.

Pentru FANATIK aceasta a mărturisit că timp de aproximativ 24 de ore a stat cu brațul frânt, fără să meargă la medic. Aflată în deplasare în afara țării, Jeni a așteptat să revină în România pentru a se duce la urgențe. În tot acest timp a fost conștientă de gravitatea situației, suferința fiindu-i insuportabilă.

„În timpul show-ului, la 10 minute după ce am intrat, sala arhiplină. Îți dai seama, 8 martie, eu, cap de afiș cu Cornelia Tică și Florin Burescu. Spectacolul meu, de fapt, echipa mea cu care merg în străinătate. Am vrut să sar pe piciorul stâng, am alunecat pe ceva. Am căzut, mi-am frânt mâna. M-am ridicat și așa cu ea frântă mi-am terminat show.

În pauză am pus-o în gheață, mi-am dat seama că e frântă de la început. Am avut niște dureri groaznice. După aceea am făcut și al doilea moment. Abia a doua zi am plecat în România și m-am dus la urgență, mi-am pus-o în ghips. Am stat cu ea în ghips șase săptămâni. Până acum, înainte de Paști.”, a povestit Jeni Nicolau.

Jeni Nicolau: „Simțeam că înnebunesc de durere”

Experiența anilor pe scenă au învățat-o să facă față în orice circumstanțe, dar mai ales în cele limită. , cu zâmbetul pe buze deși, la fiecare atingere a fanilor simțea că se topește de durere. Cu toate acestea, a stat la poze, fără ca nimeni să aibă habar de cele întâmplate.

„Am avut dureri în toată această perioadă. M-a durut groaznic. Important este că nu a fost mai rău. Nu puteam să plec la spital de acolo, indiferent cât de mult mă durea, pentru că doar ce începuse show-ul. Oamenii care au organizat erau la primul lor eveniment de acest gen și chiar nu se putea face lucrul ăsta.

Singura chestie pe care am văzut-o, în momentul în care oamenii veneau să facă poze cu mine după al doilea recital, când puneau mâna pe mâna mea sus, chiar dacă eu eram lovită la încheiatură, simțeam că înnebunesc de durere. Însă, nici unul dintre ei n-a știut că mâna mea este frântă. Ei au crezut că așa a fost să fie în recital.”, a mai spus vedeta.

„Am trăit momente tensionate pline de durere fizică, dar și sufletească”

A trecut peste acest moment dificil, însă, un sentiment de ușoară dezamăgire a simțit când și-a dat seama că doar familia și trei prieteni i-au fost alături. Celebra artista a ținut să puncteze, ca un sfat, că baza, în orice moment, este în propria persoană, nu în cei care ne înconjoară.

„În ultimele două luni am trăit momente tensionate pline de durere fizică, dar și sufletească. Asta pentru că nu-mi puteam folosi mâna dreaptă în urma unui traumatism! Cu toate acestea eu am continuat să fac pamflete cu mâna ascunsă și cu dureri mari pentru că-mi iubesc profesia și publicul meu minunat!

Am avut aproape doar familia, soțul meu care m-a ajutat și care m-a sprijinit cu tot, cu toată iubirea lui și cu toată căldura cu care mă înconjoară de 17 ani! Nepoții mei mi-au fost aproape și m-au sprijinit. Și maxim 3 prieteni care mă sunau zilnic să mă întrebe ce fac și cum mă simt!

Bazați-vă doar pe voi pentru că la un moment dat sunteți doar voi cu durerea voastră! Eu știu foarte bine cum sunt oamenii și n-am avut așteptări care să mă tulbure. L-am avut pe Dumnezeu care m-a mângâiat în fiecare zi și i-am avut pe-ai mei!”, a .