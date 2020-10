Celebra cântăreaţă Sinead O’Connor, un nou moment ciudat: “Mor de foame”

Celebra cântăreață Sinead O’Connor este cunoscută pentru ieșirile sale neobișnuite. De data aceasta, artista le-a mărturisit fanilor că suferă de agorafobie “paralizantă” și că nu poate merge să-și cumpere mâncare.

Cântăreața irlandeză a dezvăluit acest lucru pe contul ei secundar de Twitter, unde folosește varianta islamică a numelui său, Shuhanda Sadaqat, relatează gandul.ro.

Din păcate, Sinead O’Connor locuiește într-o zonă destul de izolată a Irlandei, unde au fost impuse măsuri destul de dure de protecție din cauza pandemiei de Covid-19. Din această cauză, nu poate comanda mâncare la domiciliu.

Reunoscută pentru timbrul său muzical unic, dar și pentru aparițiile extravagante, Sinead O’Connor le-a mărturisit fanilor că moare de foame și că nu poate merge să-și cumpere mâncare din cauza agorafobiei de care suferă.

“Ok, aici am ajuns. În ultimii câțiva ani, am trăit în secret cu o formă de paralizie fizică, o traumă care îmi cauzează stimă de sine scăzută și în ultimul timp nu mănânc…

Am devenit atât de agorafobă încât nu pot merge în magazine. Și mor de foame. În prezent, locuiesc într-o zonă foarte îndepărtată a țării, așa că ieșirile în oraș și livrarea de alimente nu sunt o opțiune”, a scris artista pe contul de Twitter.

Ok here goes a reach out. I’ve been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it’s made me so agoraphobic I can’t go to the shops. And I’m starving.

— Sinead O’Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020