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Celebra influenceriță din Paraguay face ravagii la Cupa Mondială! O mulțime de fani și-au schimbat preferințele după apariția noii „Larisa Riquelme”. Video

Naționala din Paraguay se bucură de sprijinul unei celebre influencerițe la Cupa Mondială! Despre cine este vorba și cum au reacționat suporterii după apariția acesteia.
Dragos Petrescu
15.06.2026 | 12:59
Celebra influencerita din Paraguay face ravagii la Cupa Mondiala O multime de fani siau schimbat preferintele dupa aparitia noii Larisa Riquelme Video
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Influencerița paraguayancă Marisol Olmedo a făcut ravagii la Cupa Mondială // FOTO: colaj FANATIK
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Selecționata din Paraguay a pierdut categoric meciul de debut de la Cupa Mondială, fiind învinsă cu scorul de 1-4 de către prima reprezentativă a Statelor Unite ale Americii. În tribunele SoFI Stadium, arena de 70.000 de locuri din Inglewood care a găzduit partida, a fost prezentă și Marisol Olmedo, o celebră influenceriță din Paraguay, care a atras toate privirile suporterilor și a creat numeroase reacții amuzante în mediul online.

Marisol Olmedo face ravagii la Cupa Mondială! Videoclipul postat pe rețelele de socializare a stârnit numeroase reacții în mediul online

Aceasta a fost prezentă la meciul de debut al Paraguayului de la CM 2026, îmbrăcând un tricou ce purta culorile țării sudamericane. Ea și-a manifestat suportul și în mediul online, postând un videoclip de susținere care a stârnit o mulțime de reacții hilare. Numeroși internauți s-au declarat fascinați de apariția modelului, declarând, mai în glumă mai în serios, că se gândesc să-și schimbe preferințele în ceea ce privește echipa pe care o susțin la acest turneu final. Cred că schimb Argentina cu Paraguay”, „De ce nu are și Franța o asemenea susținătoare?, De acum înainte voi ține cu naționala din Paraguay! Mulțumin, Marisol au fost cele mai populare comentarii. În descrierea postării, influencerița a scris: Te susțin în orice situație, iubitul meu Paraguay

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Marisol este cunoscută publicului larg sub numele de „La Madrina (n.r – NAȘA)”. Cei mai mulți fani ai vedetei o consideră pe această drept succesoarea Larissei Riquelme, o paraguayancă care a făcut furori la o altă ediție de Campionat Mondial, mai exact la turneul final din 2010, găzduit de Africa de Sud, devenind astfel virală în întreaga lume. Un detaliu foarte interesant din trecutul lui Marisol este acela că prima ei meserie a fost cea de zidar. Astăzi, este o femeie de afaceri de adevărat succes.

Paraguay a pierdut categoric primul meci de la Cupa Mondială!

Chiar dacă a beneficiat de suportul „pe viu” al lui Marisol Olmedo, selecționata sud-americană condusă de Gustavo Gómez nu a avut nicio șansă împotriva primei reprezentative din SUA. Naționala gazdă a câștigat cu 4-1, grație reușitelor semnate de Folarin Balogun (31, 45′), Giovanni Reyna (90+8′), respectiv a autogolului lui Damian Bobadilla (7′). Pentru Paraguay a punctat Mauricio, în minutul 73 al întâlnirii.

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Paraguay și SUA fac parte din grupa D a turneului final din această vară, alături de Turcia și Australia, selecționate ce se vor duela duminică dimineață, de la ora 07:00 (ora României). Meciul va avea loc pe BC Place Stadium, o arenă de aproape 55.000 de locuri din Vancouver (Canada).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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